Агент Нгамале о возможном уходе из «Динамо»: «Все последние публикации в СМИ — всего-лишь спекуляция»

Агент полузащитника «Динамо» Муми Нгамале Боаз Горен в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном уходе игрока из московского клуба.

Ранее Sport24 сообщил, что 31-летний камерунец покинет «Динамо» по истечении контракта в конце июня 2026 года.

«Спустя 4 года Москва уже является домом для Муми, и мы с большим уважением относимся к клубу «Динамо» и его сотрудникам. В настоящее время Муми является свободным игроком, и мы думаем о правильном шаге для него. Все последние публикации в СМИ — всего-лишь спекуляция», — сказал Горен «СЭ».

Нгамале играет в «Динамо» с 2022 года. В сезоне-2025/26 форвард забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи в 29 играх. Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 2,5 миллиона евро.