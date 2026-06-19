Уткин — о присоединении к «Краснодару»: «Рад вернуться туда, где все начиналось»

Полузащитник Даниил Уткин обратился к болельщикам «Краснодара» после возвращения в команду.

В пятницу, 19 июня, «быки» объявили о подписании контракта с 26-летним футболистом до лета 2029 года.

«Всем привет, я снова дома. Рад вернуться туда, где все начиналось. До встречи на футбольных полях. Вперед, «быки!» — сказал Уткин на видео, опубликованном в Telegram-канале «Краснодара».

Уткин является воспитанником академии «Краснодара». За основную команду клуба в период с 2018 по 2021 год он провел 64 матча во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 3 результативные передачи. Также полузащитник выступал за «Ростов», «Ахмат», «Балтику» и «Торпедо».