Поражение любой из команд рискует обернуться непредсказуемыми последствиями.

Матч ЦСКА и «Локомотива» — первая топ-игра в стартовавшем в прошлые выходные чемпионате России при всем уважении к вывеске «Рубин» — «Спартак». И для обоих соперников в этой встрече разыгрывается нечто большее, чем просто три очка. Понятно, что само по себе поражение в самом начале дистанции по большому счету ничего не значит — впереди останутся еще 28 туров, разделенные долгой зимней паузой, и два трансферных окна. Тем не менее есть обстоятельства, которые делают такой результат не просто нежелательным, как в обычной ситуации, а крайне нежелательным.

Информационное поле вокруг «Локо» в последние дни снова неспокойно. Последний инсайд (или вброс, как кому угодно) — приступивший к своим обязанностям технический директор клуба Томас Цорн готовит большую распродажу и предлагает коллективам РПЛ Смолова, Баринова, Крыховяка, Миранчука, Пабло. Как сообщал «СЭ», с тем же Крыховяком действительно ведет переговоры «Краснодар».

Вокруг появления экс-гендиректора «Спартака» в стаффе железнодорожников и так много разговоров (не нужно забывать и про Ральфа Рангника), так тут еще и это. А ведь недавно стоял шум вокруг возможного переезда красно-зеленых из Черкизова... В общем, к спокойной работе все это совершенно не располагает.

— Марко Николич доказал, что он футбольный человек, настоящий тренер. Он хочет с этой командой прогрессировать. А ему сейчас будут навязывать новых футболистов, убирать из состава определенных исполнителей. Наверняка ему это не понравится, он начнет возражать. И вот тогда ему скажут до свидания! Прошлый сезон получился неплохим. И тут начинаются такие дела... Если он себя уважает — а я думаю, что Николич знает себе цену, — то, конечно, Марко взбрыкнет. И в итоге покинет клуб. Может уйти даже в ближайшее время. Не исключаю и такого варианта событий, — заявил в интервью «СЭ» экс-президент «Локомотива» Николай Наумов.

В этих обстоятельствах поражение от ЦСКА только усилит разговоры, что в клубе что-то не так, что идут непонятные процессы, что Николича могут убрать и так далее. Понятно, что одна победа вряд ли сразу переломит тренд, но неудача совершенно точно добавит негатива и увеличит градус истерии.

У ЦСКА другая история, хотя схожие черты найти можно. ПФК лихорадит на протяжении последнего года — чего стоят только две смены тренера и первый за 20 лет пролет мимо еврокубков. Красно-синие в 1-м туре победили «Уфу» (1:0), но в первом тайме команду подтащил Игорь Акинфеев, сделавший два сумасшедших сейва, а в концовке гости могли рассчитывать на 11-метровый — момент в штрафной армейцев был пограничный.

Алексей Березуцкий начал с трех очков, но пока все это выглядит довольно хрупко и неустойчиво. Поражение вполне способно поднять негативную волну. Тем более у ЦСКА сложный календарь на старте — следом выезд в Ростов-на-Дону, потом матчи с «Динамо» и «Зенитом» (если, конечно, 6-й тур не перенесут). Запросто можно захлебнуться, и поди потом выправи ситуацию. А если вспомнить, что, несмотря на все слова боссов ПФК о полном доверии, приставку «и.о.» у Березуцкого убрали только через месяц работы и по странному совпадению на следующий день после появления слухов о переговорах со Станиславом Черчесовым...

В общем, ни тем ни другим лучше не проигрывать. Согласен, звучит как реплика Капитана Очевидность — солнце всходит на востоке; победить лучше, чем уступить; быть богатым и здоровым лучше, чем бедным и больным. Но в данном случае это не ситуация «ничего страшного, сделаем выводы и идем дальше». Так рассуждали бы там, где все стабильно. Но это точно не про нынешние ЦСКА и «Локомотив» — есть ощущение, что рвануть может в любой момент и даже одно поражение способно разжечь огонь.