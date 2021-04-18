Гончаренко оживил труп «быков». Семак спас матч революцией четверной замены

Репортаж обозревателя «СЭ», побывавшего на матче «Краснодар» — «Зенит» (2:2).

Когда Гончаренко после игры похлопал стадиону, болельщики взревели

При счете 2:0 на 68-й минуте полузащитник «Краснодара» Вандерсон, подойдя к боковой линии, сделал характерный дирижерский жест, призывающий болельщиков к поддержке. Равномерно заполненная «Арена Краснодар» (с 5 апреля в Краснодарском крае подняли планку посещения с 30% от вместимости до 50%, и на стадион пришли 17 с половиной тысяч) взорвалась ревом, а я поймал себя на ощущении, что перенесся в какую-то другую, прежнюю, счастливую и легкомысленную жизнь. Ту, где не существовало слова «ковид», медицинские маски надевали только хирурги перед операциями, а в футбол играли без зрителей только в редчайших случаях дисквалификации стадионов.

В той жизни, подходя к арене, не нужно было лихорадочно искать перчатки, без которых не пустят внутрь. Сегодня, по крайней мере в Краснодаре, все именно так. Строгие люди на входе проверяют у тебя не только температуру, но и наличие маски с перчатками, а если последних нет и ты спрашиваешь, что делать, равнодушно сообщают: «Идите в ближайшую аптеку». А ее пойди найди — вокруг только чудесный парк Сергея Галицкого. Хорошо, что в толпе перед входом на один из секторов обнаруживается человек почему-то со здоровенной пачкой одноразовых перчаток и делится с тобою парой безо всяких проблем. Причем безвозмездно, хотя я был готов заплатить.

Минут за 45 до игры ко входу к каждому из секторов выстроились изрядные очереди — и в реальность этого тоже не больно верилось. На фоне одной из них мы с соведущим по программе «На троих с Рабинером» Станиславом Жатиковым записывали предыгровой стендап, и что-то меня дернуло предсказать счет 2:2 — наверное, воспоминания о ежегодных пирах результативности именно в краснодарских матчах двух этих команд. Когда все закончилось, усмехнулся — лучше бы не просто болтал, а еще и денег поставил.

Но бог с ними, с не выигранными на ставках деньгами, когда ты надолго заряжаешься такими впечатлениями. Они дороже! Включаешь через несколько часов короткое видео ликующей арены спустя секунды после второго мяча Алексея Ионова — и от децибел просто глохнешь. Такое впечатление, что на Лиге чемпионов или мировом первенстве оказался.

Еще в середине дня, когда мы с коллегами зашли отведать вареных раков в заведение близ центральной улицы Красная, показалось, что в городе — одни питерцы. Когда мне рассказывали, что иные болельщики «Зенита», чтобы попасть на игру, регистрировались в качестве болельщиков «быков» и спокойно покупали билеты на их трибуны, — это впечатление усилилось.

Однако на стадионе выяснилось, что все совсем не так и история предыдущего тура в Сочи, где пара полных секторов фанатов «Зенита» составляла 99% публики, не повторится. Краснодар шел на стадион и наслаждался каждой минутой — несмотря на скверную погоду и мелкий противный дождь. Разочарования этого сезона, вылившиеся в массовый уход публики с трибун по ходу 0:5 с «Ахматом», не отвратили людей от футбола, и как только квоту посещения расширили и приехал чемпион двух последних лет, они ломанулись на трибуны. Тем более что там, в комфортнейших условиях, не зальет.

А агрономы арены придумали для них маленький праздник: газон был необычно подстрижен ромбиками трех разных оттенков зеленого, центральный круг же был исполнен под футбольный мяч. Далек от мысли, что ромбами, напоминающими спартаковский, придумщики этой идеи хотели позлить «Зенит», — Галицкий, хоть и рос, по собственному давнему признанию, на футболе бесковского «Спартака» и персонально на игре Юрия Гаврилова, к нынешним красно-белым после ряда конфликтов испытывает стойкую неприязнь. Нет, это был просто яркий и позитивный креатив, без какого-либо троллинга. Или у нас так уже привыкли к последнему, что во всем видят недобрый подтекст?

Болельщики «Краснодара», с энтузиазмом поприветствовав нового главного тренера Виктора Гончаренко, не забыли и о старом — невзирая на все неудачи этого сезона, Мураду Мусаеву посвятили баннер с его изображением и надписью «Тренер, спасибо за все!». В конце первого тайма краснодарские болельщики принялись скандировать: «Этот город черно-зеленый!» — по ассоциации с традиционным зарядом фанатов «Кубани»: «Этот город желто-зеленый!»

Но нет больше прежней «Кубани» и так перспективно зародившегося было кубанского дерби — а у той, что ныне выступает во втором дивизионе, даже логотип совсем иной. И легендарный для Краснодара форвард Александр Плошник, лучший снайпер кубанских команд всех времен, замечательный веселый дядька, с которым мы присели за три часа до игры в музее краснодарского футбола, категорически отказывается признать нынешнюю «Кубань» из ПФЛ — настоящей. Притом что сидит в желтом спортивном костюме со старой эмблемой истинной «Кубани».

Теперь у здешних людей, которые жаждут большого футбола, есть только «Краснодар». И матч с «Зенитом» показал, что неудачи не заставили их в «быках» разочароваться. Даже обиднейшим образом упущенная победа над «Зенитом» не привела ни к какому свисту и злому гулу — наоборот, после финального свистка арена еще долго не расходилась и не могла утихомириться от полученных эмоций.

А когда Гончаренко вышел на газон и, подняв руки, похлопал стадиону, болельщики нашли в себе силы и не растраченные за 90 минут голоса, чтобы еще раз взреветь. С приходом нового тренера к ним вернулась надежда.

Ионов в центре нападения — главное решение Гончаренко

Как же интересно было бы побыть эту неделю внутри «Краснодара» и посмотреть, как Гончаренко после поражения в Туле возвращал команду к жизни. Какие слова и методы при этом использовал. Против «Арсенала», как и все последнее время при Мусаеве, «Краснодар» казался безжизненным.

При этом многие опасались и эмоционального выгорания у самого Гончаренко, только-только покинувшего ЦСКА. За день до матча я общался с живущим в Краснодаре экс-форвардом сборной России Алексеем Герасименко, четырехкратным чемпионом Украины в составе киевского «Динамо» времен Валерия Лобановского. Он, предсказав 1:2 от «Зенита», обратил внимание, что на скамейке в Туле Гончаренко был абсолютно бесстрастен. Словно вся энергетика из него вышла после ЦСКА, а времени на то, чтобы перезарядить батарейки, у Виктора Михайловича не было — ведь новую работу ему предложили сразу.

Эта версия имела право на существование, но допускалась и другая: Гончаренко, понимая, что меньше чем за неделю едва ли успеет что-то всерьез изменить, за тульской игрой наблюдал как бы со стороны, чуть отстраненно. Анализируя и делая первые умозаключения, которые пригодятся ему в дальнейшей работе.

Против «Зенита» тренер был собою прежним, полностью вовлеченным в игру. Только возникает, допустим, в середине первого тайма пауза — Гончаренко подзывает с ближнего к нему фланга Сергея Петрова и что-то ему втолковывает. Нет, ни в коем случае не «пихает» — как раз-таки Петров, проводивший первый матч после полученной прошлой осенью серьезной травмы, играл отлично. На одной только 25-й минуте, вскоре после тренерских наставлений, он дважды выручил «быков» — сначала перехватив пас Малкома на Дзюбу при входе в штрафную, а затем заблокировав удар Дзюбы.

40-миллионного Малкома на своем краю он «съел» с аппетитом — и деликатесом этим не поперхнулся. Проблемы у хозяев начались как раз после замен Петрова и Малкома, как и целого ряда других... К этому, однако, мы еще вернемся.

На матч успел прибыть и новый помощник Гончаренко, ради работы с ним расставшийся с родным ЦСКА, — Василий Березуцкий. Но расположился он не на скамейке, а в ложе прессы. Не потому что задание было такое — смотреть игру сверху. Просто не успели оформить все документы, которые позволяли бы экс-защитнику сборной России находиться на лавке. Со следующего матча он будет именно там.

Ключевое решение для этого матча Гончаренко принимал еще без Березуцкого. Против «Зенита» из-за перебора желтых карточек не мог играть топ-форвард «быков» Берг — с которым, по иронии судьбы, в программке на матч (выполненной, что интересно, в форме газеты — есть у «Краснодара» такая традиция) было опубликовано интервью. Кем его заменить? Напрашивалось, что Ари, штатным центрфорвардом.

Но он остался на лавке, а в центр нападения при схеме 4-2-3-1 вышел Алексей Ионов. После игры я через пресс-службу «Краснодара» задам Гончаренко вопрос, как он принимал это решение, — и тренер вспомнит, что Ионов у него в ЦСКА хорошо играл в нападении, правда, не единственным, а одним из двух форвардов. Поэтому он вообще не сомневался, отправляя воспитанника «Зенита» на эту позицию.

Алексей Ионов убрал Ракицкого на замахе и отправил мяч в дальнюю девятку.#КраснодарЗенит на #МАТЧПРЕМЬЕР

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? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/dtne4HR7sw — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) April 17, 2021

Переводя с тренерского на общечеловеческий, «вообще не сомневался» — значит, наигрывал Ионова в атаке всю неделю. Вот так игрока сборной России в «Краснодаре» бросает с позиции на позицию — в последнем матче Мусаева, с «Ахматом», он рано заменил травмированного Смольникова и отправился на край обороны, где его прилично повозили. В центре нападения у него получилось намного лучше.

Ионов — футболист быстрый, и открывания за спины не самых скоростных центральных защитников явно входили в его игровое задание. Особенно часто он действовал по Чистякову, подменяющему Ловрена, — и этот поиск Гончаренко слабого звена у «Зенита» увенчался успехом уже на 7-й минуте.

Тут интересно не только то, бил Олссон или отдавал (по языку тела шведа — скорее бил, но, по точному афоризму комментатора матча Константина Генича, «плохой удар может превратиться в хороший пас»), но и высокий допуск борьбы, принятый судейской бригадой. Причем это касается как главного судьи Сергея Иванова, так и находившегося на ВАР Сергея Карасева.

Эпизод завершился тем, что Ионов на мгновение отклеился от Чистякова и, находясь на грани офсайда, в касание замкнул этот самый полуудар Олссона. А начался с того, что Чистяков головой вынес мяч по центру, после чего Газинский выиграл борьбу у Барриоса, и мяч отскочил к Олссону. В этом единоборстве полузащитник «Краснодара» задействовал руку. Вопрос — до какой степени?

И сразу засчитавший гол Иванов, и смотревший видео Карасев сошлись на том, что до недостаточной, чтобы мяч отменить. Падение Барриоса было, на их взгляд, слишком легким и не соответствовало серьезности контакта с рукой Газинского.

Это решение было в духе европейского судейства, в котором, как мы знаем, Карасев преуспел и хорошо судит матчи уровня «Аякс» — «Рома». Важнее всего здесь то, что они с Ивановым оказались последовательными. Ведь первый гол «Зенита» начался со схожего эпизода. Дуглас Сантос на своей половине поля выиграл борьбу у Классона, и отсутствию свистка рефери швед возмутился до такой степени, что стукнул кулаком по газону. Не надо стучать — надо лучше бороться и стоять на ногах!

Высокий допуск борьбы, отсутствие лишних свистков — все это привело к двум голам. И такая манера судейства, причем в обе стороны, заслуживает, на мой взгляд, только одобрения. Она и в еврокубках позволяла бы нашим командам лучше себя ощущать — в отличие от того «балетного», по выражению Андрея Талалаева, арбитража, к которому в РПЛ привыкли.

При втором голе «Краснодара» никакого ВАР уже не требовалось. И опять к началу результативной атаки имел прямое отношение Газинский, ставший одним из незаметных героев матча. Хавбек, не вызванный на мартовский сбор российской национальной команды, но признанный лучшим игроком «быков» в прошлом месяце, в центре поля выиграл единоборство теперь у Кузяева, после чего сделал мгновенный заброс на ход Ионову. А дальше случилось соло, которым можно наслаждаться вечно.

Прием мяча на грудь, рывок, ложный замах для удара с правой, на который купился Ракицкий, — и вот уже мяч под левой; сумасшедшей силы крученый удар в самую «девятку»... Недаром стадион в этот миг сошел с ума. Гол того стоил.

В кубковом четвертьфинале «Сочи» — «Локомотив» Смолов сделал то же самое с Миладиновичем. Словно в Краснодарском крае соорудили переносной буфет, который путешествует со стадиона на стадион и принимает у себя защитников, которых туда отправляют финтами форварды. Красотища!

Четверная замена Семака

К этому времени казалось, что план на игру Гончаренко вчистую бьет то, что придумал Сергей Семак. Главный тренер «Краснодара» вопреки прежним традициям клуба не настаивал на контроле мяча — хотя и не нужно говорить, что сознательно его сопернику отдал. Да, между 25-й и 35-й минутами владение было почти целиком за «Зенитом» — но просто так складывалась игра. 47% на 53% контроля по итогам первого тайма в пользу питерцев не говорят о том, что какая-то из команд сознательно стремилась играть «вторым номером». Но рано забив, «Краснодар» все же действовал с оглядкой на счет и предпочитал проводить быстрые, а не позиционные атаки. И второй раз поразил цель снова при помощи отбора и стремительной атаки с ходу.

А при 2:0 началось то, что модно именовать матч-менеджментом. И по заменам за явным преимуществом победил уже Семак. Он пошел на неслыханный ход — четверную замену! Не припоминаю, чтобы в ковидную эпоху (раньше-то, если кто-то забыл, можно было делать три, а не пять замен) кто-то в России менял столько футболистов одновременно. Когда на 66-й минуте у бровки выстроились Дриусси, Оздоев, Сутормин и Мостовой, у многих на «Арене Краснодар» глаза стали, как выражались футболисты советских времен, по пять копеек.

Когда же выяснилось, что с поля так рано уходит капитан Дзюба, глаза и вовсе стали по советскому рублю — монете еще большего размера. В весенней части чемпионата такого еще не происходило. Под оглушительный свист трибун Дзюба надел повязку на руку Оздоева и пошел отдыхать.

А дело было в том, что Семаку во что бы то ни стало нужно было ускорять игру. И сделать это можно было только таким способом. На лавку отправился также Малком, игравший безобразно. В первом тайме, когда он недоработал в обороне, бразильцу открыто «пихал» Лунев — но тот обратил на это ноль внимания. И продолжил «обрезать» и бить непонятно куда.

Вышедший вместо него Мостовой сравнял счет, что уже говорит об эффективности замен Семака.

На удачные ходы главного тренера «Зенита» наложились неудачные — его коллеги из «Краснодара». Вообще-то Гончаренко собирался проводить двойную, а не тройную замену, но тут сел на газон Газинский. И, помимо Чернова с Шапи, на поле пришлось выходить еще и Вилене.

Заметил, что тройные замены нередко ломают игру командам, контролирующим матч. Так было, например, в кубковом четвертьфинале «Сочи» — «Локо», когда у железнодорожников помимо преимущества в два мяча было еще и большинство.

Так и здесь. Чернов, заменив Петрова (тому, видимо, после травмы рано проводить полный матч), первым же касанием не мяча, но ноги соперника получил желтую карточку. Газинский проводил один из лучших матчей в сезоне, а Вилене, похоже, не слишком ожидавшему выхода, было сложно попасть в игру. При 2:1 у него будет отличный момент, и с таким ударом, как у него, с линии штрафной по центру надо было забивать и хоронить интригу. Но голландец промахнулся, и вскоре «Зенит» сравнял счет.

Ошибка Сафонова и катастрофа Шапи

Возвращение «Зенита» в матч могло и не состояться, забей Классон при 2:0 отличным ударом низом почти с линии штрафной. Но Лунев вытащил, отбив, правда, не в сторону, а перед собой. «Краснодар» этим не воспользовался — и скоро настало время жалеть.

К первому ответному голу четверка вышедших на поле питерцев отношения не имела. Только если тем, что в момент шального, казалось, заброса Ракицкого на Азмуна стоявший открытым слева Мостовой развел руками.

Но Ракицкий оказался прав. Не пойди Сафонов (снова, кстати, носивший капитанскую повязку — решение Мусаева в последнем для него матче и при Гончаренко оказалось в силе) к линии штрафной, чтобы вмешаться в борьбу Кайю с Азмуном, ничего бы не произошло. Бразилец иранца никуда не отпускал.

Вратаря дезориентировали две вещи: то, что мяч стукнулся о газон, а главное — что дело происходило в районе линии штрафной. Матвей до последнего не понимал, где произойдет его контакт с мячом, а потому менял решения на ходу. В итоге убрал руку, боясь сыграть ею за пределами штрафной и получить красную карточку, Кайю, стремившийся избежать столкновения с голкипером, проскочил и упал, а Азмун оказался с мячом один напротив пустых ворот.

А вот так Азмун наказал Сафонова за ошибку.



Четко использовал момент ?? pic.twitter.com/ju7G92Sxs5 — Матч ТВ (@MatchTV) April 17, 2021

13 минутами ранее Сафонову наступили на ногу, и несколько минут его лечили. Возможно, это тоже выбило из колеи голкипера, и так еще не успевшего до конца набрать игровые кондиции. Он сделал ошибку, которая перевернула ход игры.

Однако это была просто ошибка. Тогда как сотворенное Магомедом-Шапи Сулеймановым на 86-й минуте — на мой взгляд, абсолютно недопустимый результат расхлябанности и пижонства.

Шапи, которого все так любили несколько лет назад, когда он клал сумасшедший гол «Валенсии» в 1/8 финала Лиги Европы и делал подобное еще не раз, давно уже — тень себя. Да, иногда забивает, но не просто не стал игроком стартового состава, но и в привычной роли джокера далеко не так эффективен, как в начале карьеры. На недавнем молодежном Евро он не получил ни одной (!) минуты для него в трех матчах, что исчерпывающе говорило о его форме. И если при Мусаеве, знающем его с академии «Краснодара», он мог быть еще более или менее уверен в будущем, то при Гончаренко ему не гарантировано вообще ничего.

«Шапи, але, ты что делаешь?» ?



Быстров снова дал Сулейманову полезный совет. Запоминай, молодежь ?? pic.twitter.com/pPpdOOWWBm — Матч ТВ (@MatchTV) April 18, 2021

Мы же видим, что Галицкий не удерживает своих воспитанников в клубе всеми правдами и неправдами. Комличенко, Фомин, Жигулев, Голубев, Адамов — все они уже играют в других клубах РПЛ, и то ли еще будет. Если так дело пойдет и дальше, то Шапи и «быки» вскоре, полагаю, разойдутся. Непросто перенесенный игроком коронавирус уже не может быть оправданием — времени-то сколько с тех пор прошло, да и по возрасту и износу он далеко не Роман Еременко, карьеру которого ковид, возможно, добил.

Когда Гончаренко затеял менять шикарно игравшего Кабелла на Сулейманова, это сразу показалось опасным. Как минимум потому, что француз в активности и остроте действий абсолютно не проседал и брака у него больше не становилось. Главный тренер и сам признает, отвечая на мой вопрос, что замена Кабелла была ошибкой, он вел игру команды. Правда, публично шельмовать Шапи он не стал, что предсказуемо и правильно — все будет сказано внутри.

За несколько минут до конца, находясь с мячом на границе нижней и второй трети поля в окружении нескольких соперников, вместо простого решения он сначала отпустил от себя мяч, а потом, пытаясь его вернуть, сделал пижонскую «вертушку». Это — катастрофа даже для уровня ДЮСШ. Что случится дальше, легко было предсказать. Легкий отбор Кузяева, навес Дугласа Сантоса, замыкание Мостового. Пара секунд наказания за раздолбайство — и получите 2:2.

Мостовой, которого, кажется, Станислав Черчесов привел в чувство электрошоком обратной замены в матче сборной со Словакией, забил третий гол в пяти последних матчах. А Гончаренко, до того выигрывавший во главе разных команд у «Зенита» лишь один раз из 15, упустил выигрыш и на сей раз, когда полутора таймами его полностью заслуживал.

Понятно, что «Краснодар» плохо готов функционально, и это должно было рано или поздно сказаться. Но это была такая игра, в которую, как мне кажется, стоило вмешиваться только вынужденно — как в случае с Газинским. Замена Вандерсона на Стоцкого, состоявшаяся при 2:1, «быкам» тоже не помогла — уж с точки зрения собственного созидания так точно.

В конце «Краснодар» панически отбивался, уже совсем не думая о чужих воротах. Еще минут пять — и «Зенит» превратил бы 0:2 в 3:2. Так, как это при Мусаеве сделало «Динамо».

Но уж поражения-то «быки» сейчас точно не заслуживали. И до конца испортить праздник замечательному населению «Арены Краснодар», вдохнувшему воздух живого футбола, питерцам было не суждено. А Гончаренко, даже несмотря на неудачные замены, заслужил овации стадиона после финального свистка. Потому что за неделю оживил ходячий труп, каким в последнее время был «Краснодар».

Впрочем, подлинные результаты этого оживления мы увидим уже в следующем сезоне.