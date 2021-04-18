Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением о матче «Краснодар» — «Зенит» (2:2).

— «Зенит» сегодня показал, что является командой. Ведь что до перерыва показали звезды — Дзюба, Малком? Ну что это за первый тайм в их исполнении? А ребята, которые их заменили, переломили ход встречи. Это важно. Если у кого-то не пошло, нашлись другие! Так что Семака можно поздравить. Угадал с заменами. Волевая ничья.

Мне сложно сказать, почему так выглядели Дзюба, Малком. Это у них надо спрашивать. Я говорю по факту. Оцениваю их КПД. Пас назад и поперек не считается. Нужны обостряющие передачи вперед, открывания.

Ведь до перерыва «Зенит» имитировал прессинг! Именно имитировал. Не было страсти! Видимо, кто-то уже почувствовал себя чемпионом... Так не получится. Сезон продолжается. Но эта ничья все-таки показала, что «Зенит» в целом на верном пути. Даже без двух-трех игроков команда способна решить задачу.

Где в первом тайме была компактность? «Краснодар» по делу переигрывал «Зенит», выглядел более собранным, нацеленным. Почему футболисты не доказывают свою состоятельность в каждом матче? Это же их обязанность.

Очень понравился Мостовой. Мне бы хотелось, чтобы Сергей Богданович выпускал его с первой минуты. Андрей уже для этого созрел. Техничный, обладает мастерством, забивает. Не надо стесняться менять всех, включая Дзюбу!

Если игра у человека не идет, зачем его держать на поле? Семак сегодня сделал очень верные ходы. Молодец. Значит, у команды есть дух. Ведь без Дзюбы сыграли лучше. Согласитесь.

Когда Артем хорош, никто ему ничего не говорит. Он приносит реальную пользу, вносит свой вклад в успех. А сегодня проигрывал единоборства. Боролся за мяч как какая-то барышня. Не мог превзойти Петрова, который его ниже. Сегодня у Дзюбы не получилось. Хорошо, что Семак это понял: в футболе нет неприкасаемых.

Ошибка Шапи? Я вам уже как-то говорил, что Сулейманов не растет. Два года прошло, а он остался на том же уровне. И нужен ли он в основном составе? Гончаренко должен разобраться, какой потенциал у этого игрока. Может, он уже и не прибавит.

Сафонов тоже сыграл неудачно в эпизоде с первым голом гостей. Ему не хватило опыта. Боялся сыграть руками, не рассчитал свои действия...

В целом, Гончаренко молодец, собрал команду! «Краснодар» хорошо играл. А как раскрылся Ионов!