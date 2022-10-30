«Зенит» с минимальным счетом победил «Краснодар». Кузяев забил с пенальти в конце матча

«Зенит» с минимальным счетом победил «Краснодар» в матче 15-го тура РПЛ — 1:0.

Решающий мяч был забит на 88-й минуте встречи, когда полузащитник питерцев Далер Кузяев реализовал пенальти.

Команда Сергея Семака закончила первый круг без поражений, одержав 12 побед и 3 раза сыграв вничью. Питерцы набрали 39 очков и опережают ближайшего преследователя — «Спартак» — на 7 очков.

«Краснодар» с 24 очками остается на шестой строчке в таблице.

В следующем туре «быки» 5 ноября на выезде сыграют против «Факела». «Зенит» в этот же день на своем поле примет «Ахмат».