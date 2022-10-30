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Сегодня, 21:37

Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ после первого круга

«Зенит» опережает «Спартак» на 7 очков по итогам первого круга РПЛ
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Футболисты «Зенита».
Фото ФК «Зенит»

В воскресенье, 30 октября, матчем «Краснодар» — «Зенит» (0:1) завершился первый круг чемпионата России. Команда из Санкт-Петербурга прошла его без поражений и опережает ближайшего преследователя — «Спартак» — на 7 очков.

ЦСКА и «Ростов» отстают от красно-белых на 3 очка. В зоне стыков расположились «Факел» и «Локомотив», в зоне вылета — «Торпедо» и «Химки».

Результаты матчей 15-го тура

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

15

12

3

0

44-5

39

2

Спартак

15

10

2

3

37-16

32

3

ЦСКА

15

8

5

2

29-15

29

4

Ростов

15

8

5

2

27-21

29

5

Динамо

15

7

5

3

30-18

26

6

Краснодар

15

7

3

5

27-21

24

7

Ахмат

15

7

2

6

23-23

23

8

Оренбург

15

7

1

7

28-34

22

9

Сочи

15

6

3

6

24-31

21

10

Урал

15

5

2

8

17-26

17

11

Крылья Советов

15

4

5

6

17-22

17

12

Нижний Новгород

15

3

4

8

18-27

13

13

Факел

15

1

9

5

18-28

12

14

Локомотив

15

3

3

9

17-30

12

15

Химки

15

2

3

10

14-34

9

16

Торпедо

15

1

3

11

7-26

6

В 16-м туре встречаются: 4 ноября «Химки» — «Оренбург» (19.00);
5 ноября «Сочи» — «Спартак» (14.00), «Зенит» — «Ахмат» (16.30), «Факел» — «Краснодар» (16.30), ЦСКА — «Нижний Новгород» (19.00);
6 ноября «Урал» — «Локомотив» (14.00), «Торпедо» — «Крылья Советов» (16.30), «Ростов» — «Динамо» (19.00).

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2022-2023/
РПЛ
6
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 2 : 1
30.10 14:00
Сочи – Урал
 2 : 2
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 1 : 0
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 0 : 1
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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