Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ после первого круга
В воскресенье, 30 октября, матчем «Краснодар» — «Зенит» (0:1) завершился первый круг чемпионата России. Команда из Санкт-Петербурга прошла его без поражений и опережает ближайшего преследователя — «Спартак» — на 7 очков.
ЦСКА и «Ростов» отстают от красно-белых на 3 очка. В зоне стыков расположились «Факел» и «Локомотив», в зоне вылета — «Торпедо» и «Химки».
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
15
|
12
|
3
|
0
|
44-5
|
39
|
2
|
Спартак
|
15
|
10
|
2
|
3
|
37-16
|
32
|
3
|
ЦСКА
|
15
|
8
|
5
|
2
|
29-15
|
29
|
4
|
Ростов
|
15
|
8
|
5
|
2
|
27-21
|
29
|
5
|
Динамо
|
15
|
7
|
5
|
3
|
30-18
|
26
|
6
|
Краснодар
|
15
|
7
|
3
|
5
|
27-21
|
24
|
7
|
Ахмат
|
15
|
7
|
2
|
6
|
23-23
|
23
|
8
|
Оренбург
|
15
|
7
|
1
|
7
|
28-34
|
22
|
9
|
Сочи
|
15
|
6
|
3
|
6
|
24-31
|
21
|
10
|
Урал
|
15
|
5
|
2
|
8
|
17-26
|
17
|
11
|
Крылья Советов
|
15
|
4
|
5
|
6
|
17-22
|
17
|
12
|
Нижний Новгород
|
15
|
3
|
4
|
8
|
18-27
|
13
|
13
|
Факел
|
15
|
1
|
9
|
5
|
18-28
|
12
|
14
|
Локомотив
|
15
|
3
|
3
|
9
|
17-30
|
12
|
15
|
Химки
|
15
|
2
|
3
|
10
|
14-34
|
9
|
16
|
Торпедо
|
15
|
1
|
3
|
11
|
7-26
|
6
В 16-м туре встречаются: 4 ноября «Химки» — «Оренбург» (19.00);
5 ноября «Сочи» — «Спартак» (14.00), «Зенит» — «Ахмат» (16.30), «Факел» — «Краснодар» (16.30), ЦСКА — «Нижний Новгород» (19.00);
6 ноября «Урал» — «Локомотив» (14.00), «Торпедо» — «Крылья Советов» (16.30), «Ростов» — «Динамо» (19.00).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|1 : 2
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|0 : 1
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|2 : 1
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|2 : 2
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|1 : 0
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|0 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2