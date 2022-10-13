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13 октября, 12:00

«От милиционера с военным через балкон удирал. С третьего этажа на козырек магазина, оттуда — на телефонную будку». Как призвали в армию форварда «Торпедо»

«От милиционера с военным через балкон удирал». Как призвали в армию форварда «Торпедо»
Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в
Вадим Никонов.
Фото ФК «Торпедо»
Вадим Никонов.
Фото ФК «Торпедо»
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История Вадима Никонова.

1975 год сложился драматично не только для капитана «Спартака» Сергея Ольшанского, о чьей судьбе «СЭ» уже рассказывал. В те же дни загремел в армию и другой знаменитый футболист — нападающий «Торпедо» Вадим Никонов. Вот как описывал он эту историю в 2012-м в «Разговоре по пятницам»:

— Кажется, вы дружили с Харламовым?

— Очень близко. Даже от армии скрывался в его тушинской квартире!

— Вот это номер.

— Жил я в Измайлове. Как стали по мою душу милиционер с военным ходить, я через балкон от них удирал. С третьего этажа на козырек магазина, оттуда — на телефонную будку. Да и у Харламова перелезал с балкона на балкон.

— Там какой этаж был?

— Седьмой. А что делать, если дверь захлопнулась и ключей нет? Валерка меня веревкой обмотал, привязал к балкону на всякий случай. Позже говорит: «Ты насовсем ко мне переезжай, я-то все равно торчу на сборах».

Вадим НИКОНОВ (слева) и Геннадий КОСТЫЛЕВ. Фото Александра ФЕДОРОВА, &quot;СЭ&quot; Вадим Никонов: «Останавливаем мяч на три притопа»

— Но армия вас достала.

— За месяц до 27-летия загребли! Бегать было бесполезно, пришел персональный наряд. Тарасов как раз футбольный ЦСКА принял — и хотел загнать меня на станцию Могочи Читинской области.

— Одного из лучших футболистов страны.

— Могли и прежде призвать, но тогда маршал Гречко не был членом Политбюро. Не имел такой силы. Директор ЗИЛа обещал, что спасет от армии. Увы.

— Помните тот день?

— Дочку отвез в лагерь, возвращаюсь в Мячково — навстречу Еськов: «Тебя в армию загребают!» Следом Иванов подошел: «Все, Вадик, теперь не убежишь». Я директору завода и парторгу говорил — хоть аппендицит мне режьте, хоть ногу. Не хочу в армию. Не рискнули. Но мне еще повезло — а Ольшанского, моего друга, прямо в день рождения отправили в Петропавловск-Камчатский.

— Люто.

— Отвезли меня в Домодедово на правительственном ЗИЛе. Смотрю: место дислокации изменилось. Вместо Читинской области, куда 8 часов пилить, командируют под Челябинск. Рейс тот же, но два часа лета. Спрашиваю офицера: «Может, подождем? Еще ближе что-то будет?» Нет, отвечает, ближе уже нереально. Пошли втроем — я, майор с предписанием и Шустиков-старший, — в ресторан. Ждать рейса. Выпили. Я самолетов побаивался. Потом шагаем по тоннелю в Домодедово, я-то с билетом, а майора к самолету не пускают. Он чуть на колени не упал: «Умоляю, долети! С меня же погоны сорвут!»

Вадим Никонов. Фото ФК "Торпедо"
Вадим Никонов.
ФК «Торпедо»

— Долетели?

— Конечно. Добрался до Чебаркуля, за рубль переночевал в гостинице под лестницей. Наутро поплелся искать часть 13251. Там поразились, увидев меня — обросшего, с кольцом на пальце. Думали, быстро в спортроту переведут, но вместо этого пришлось разной ерундой заниматься.

— Какой?

— Бродил по дивизии как неприкаянный. От скуки то в гараже масло помогал сливать, то палатки шил для командующего. Гильзы собирал для отчетности. Поработал в роте хранения танков. Где все чумазые, в комбинезонах. Танки с полигона приходят — те их моют, чистят.

— В танке прокатились?

— А как же! «Надень шлем» — «Зачем?» — «Поедем — узнаешь». Оказывается, чтобы голову не разбить на ухабах. Побывал я и стрелком-регулировщиком. А Тарасов звонил по ВЧ: «Вадим, не бойся. Мы тебя скоро вызовем. Отрабатывай стартовую скорость». — «Да я в сапогах, Анатолий Владимирович». — «Привыкай к трудностям. Связь заканчиваю».

— Ольшанский так и служил на краю света?

— Сереге повезло: приехал высокий чин вручать орден уссурийской дивизии. Ему говорят: «Служит у нас один бедолага. Можно будем его использовать как футболиста?» Тот и фамилию слушать не стал — делайте что хотите. Серега мне писал в Чебаркуль: «Скажу командующему — тебе тоже играть разрешат». Но поезд ушел. И Харламов меня пробовал вытащить, и Фирсов. Бесполезно.

— Почему?

— Тогда все команды обобрали, призвали народ в армию. Какой-то деятель пожаловался маршалу Соколову: дескать, не дело. Перед Олимпиадой ослабляют клубы. Футболисты не служат, а играют. Кто-то наверху разозлился: «Не хотят, чтобы они играли? Пусть служат по-настоящему!» Как вообще Тарасова поставили на футбол?

Вчера. Зальцбург. Камерун - Россия - 0:0. Александр РЯЗАНЦЕВ получает удар от Анри БЕДИМО. Вадим Никонов: «В футбол не рубятся — играют»

— Как?

— Кроме него рассматривалась кандидатура Боброва. Всеволода Михайловича министр обороны спрашивает: «Какое место займете?» — «В пятерку постараемся войти». Следующим явился Тарасов — и с порога: «Будем чемпионами! Только дайте мне право на призыв». А Маношин, начальник команды, подбирал для него игроков со всей страны.

— Тарасова в ЦСКА вы застали?

— Чуть-чуть. Снарядили меня, наконец, из Чебаркуля в Москву. А я усы отпустил. Звоню в дверь — жена не узнает. «Да я это, Таня...» С утра двинули вместе к Тарасову. Он бумагу передо мной положил: «Пиши рапорт — хочу быть офицером». Нет, говорю. Не испытываю такого желания. Вскоре Тарасова уже сменил Мамыкин, а в 1977-м назначили Боброва. При нем я демобилизовался и вернулся в «Торпедо».

Футбол
Олимпиада
ФК Торпедо (Москва)
Вадим Никонов
11
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2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
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 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
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 - : -
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П
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