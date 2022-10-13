«От милиционера с военным через балкон удирал. С третьего этажа на козырек магазина, оттуда — на телефонную будку». Как призвали в армию форварда «Торпедо»
1975 год сложился драматично не только для капитана «Спартака» Сергея Ольшанского, о чьей судьбе «СЭ» уже рассказывал. В те же дни загремел в армию и другой знаменитый футболист — нападающий «Торпедо» Вадим Никонов. Вот как описывал он эту историю в 2012-м в «Разговоре по пятницам»:
— Кажется, вы дружили с Харламовым?
— Очень близко. Даже от армии скрывался в его тушинской квартире!
— Вот это номер.
— Жил я в Измайлове. Как стали по мою душу милиционер с военным ходить, я через балкон от них удирал. С третьего этажа на козырек магазина, оттуда — на телефонную будку. Да и у Харламова перелезал с балкона на балкон.
— Там какой этаж был?
— Седьмой. А что делать, если дверь захлопнулась и ключей нет? Валерка меня веревкой обмотал, привязал к балкону на всякий случай. Позже говорит: «Ты насовсем ко мне переезжай, я-то все равно торчу на сборах».
— Но армия вас достала.
— За месяц до 27-летия загребли! Бегать было бесполезно, пришел персональный наряд. Тарасов как раз футбольный ЦСКА принял — и хотел загнать меня на станцию Могочи Читинской области.
— Одного из лучших футболистов страны.
— Могли и прежде призвать, но тогда маршал Гречко не был членом Политбюро. Не имел такой силы. Директор ЗИЛа обещал, что спасет от армии. Увы.
— Помните тот день?
— Дочку отвез в лагерь, возвращаюсь в Мячково — навстречу Еськов: «Тебя в армию загребают!» Следом Иванов подошел: «Все, Вадик, теперь не убежишь». Я директору завода и парторгу говорил — хоть аппендицит мне режьте, хоть ногу. Не хочу в армию. Не рискнули. Но мне еще повезло — а Ольшанского, моего друга, прямо в день рождения отправили в Петропавловск-Камчатский.
— Люто.
— Отвезли меня в Домодедово на правительственном ЗИЛе. Смотрю: место дислокации изменилось. Вместо Читинской области, куда 8 часов пилить, командируют под Челябинск. Рейс тот же, но два часа лета. Спрашиваю офицера: «Может, подождем? Еще ближе что-то будет?» Нет, отвечает, ближе уже нереально. Пошли втроем — я, майор с предписанием и Шустиков-старший, — в ресторан. Ждать рейса. Выпили. Я самолетов побаивался. Потом шагаем по тоннелю в Домодедово, я-то с билетом, а майора к самолету не пускают. Он чуть на колени не упал: «Умоляю, долети! С меня же погоны сорвут!»
— Долетели?
— Конечно. Добрался до Чебаркуля, за рубль переночевал в гостинице под лестницей. Наутро поплелся искать часть 13251. Там поразились, увидев меня — обросшего, с кольцом на пальце. Думали, быстро в спортроту переведут, но вместо этого пришлось разной ерундой заниматься.
— Какой?
— Бродил по дивизии как неприкаянный. От скуки то в гараже масло помогал сливать, то палатки шил для командующего. Гильзы собирал для отчетности. Поработал в роте хранения танков. Где все чумазые, в комбинезонах. Танки с полигона приходят — те их моют, чистят.
— В танке прокатились?
— А как же! «Надень шлем» — «Зачем?» — «Поедем — узнаешь». Оказывается, чтобы голову не разбить на ухабах. Побывал я и стрелком-регулировщиком. А Тарасов звонил по ВЧ: «Вадим, не бойся. Мы тебя скоро вызовем. Отрабатывай стартовую скорость». — «Да я в сапогах, Анатолий Владимирович». — «Привыкай к трудностям. Связь заканчиваю».
— Ольшанский так и служил на краю света?
— Сереге повезло: приехал высокий чин вручать орден уссурийской дивизии. Ему говорят: «Служит у нас один бедолага. Можно будем его использовать как футболиста?» Тот и фамилию слушать не стал — делайте что хотите. Серега мне писал в Чебаркуль: «Скажу командующему — тебе тоже играть разрешат». Но поезд ушел. И Харламов меня пробовал вытащить, и Фирсов. Бесполезно.
— Почему?
— Тогда все команды обобрали, призвали народ в армию. Какой-то деятель пожаловался маршалу Соколову: дескать, не дело. Перед Олимпиадой ослабляют клубы. Футболисты не служат, а играют. Кто-то наверху разозлился: «Не хотят, чтобы они играли? Пусть служат по-настоящему!» Как вообще Тарасова поставили на футбол?
— Как?
— Кроме него рассматривалась кандидатура Боброва. Всеволода Михайловича министр обороны спрашивает: «Какое место займете?» — «В пятерку постараемся войти». Следующим явился Тарасов — и с порога: «Будем чемпионами! Только дайте мне право на призыв». А Маношин, начальник команды, подбирал для него игроков со всей страны.
— Тарасова в ЦСКА вы застали?
— Чуть-чуть. Снарядили меня, наконец, из Чебаркуля в Москву. А я усы отпустил. Звоню в дверь — жена не узнает. «Да я это, Таня...» С утра двинули вместе к Тарасову. Он бумагу передо мной положил: «Пиши рапорт — хочу быть офицером». Нет, говорю. Не испытываю такого желания. Вскоре Тарасова уже сменил Мамыкин, а в 1977-м назначили Боброва. При нем я демобилизовался и вернулся в «Торпедо».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|12
|7
|4
|1
|23-17
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
12
|Урал
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
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Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1