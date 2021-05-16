«Локомотив» сыграет последний матч в Черкизове? Клуб может навсегда съехать с востока Москвы

«РЖД Арену» могут снести, а «Локо» переедет или построит новый стадион .

В воскресенье «Локомотив» в 30-м туре РПЛ принимает «Урал», и это будет, возможно, последний матч команды в Черкизове. По информации «СЭ», в ближайшее время «Локомотив» может навсегда (или очень надолго) съехать со своей территории. Мы при участии Eurostavka разобрались, что дальше будет со стадионом клуба, где будет играть команда и для чего это может быть нужно. Скорее всего, это история о больших деньгах, а не о развитии.

Где будет играть «Локо»?

Помните, недавно мы рассказывали вам про стратегию, которую пишет для «Локо» председатель наблюдательного совета голландского «Витесса» Евгений Меркель? Эта история — про другую стратегию, которую продвигает генеральный директор клуба Владимир Леонченко. Касается она главного структурного объекта «Локомотива» — «РЖД Арены».

Реконструкция стадиона в Черкизове обсуждается давно. Еще в 2017 году, когда Илья Геркус был президентом (сейчас должность упразднена) клуба, он начал продвигать идею с реконструкцией. Перед своим уходом Геркус вбросил красивые картинки, как бы могла выглядеть «РЖД Арена» с крышей. Василий Кикнадзе объяснял, что макеты Геркуса нереализуемы, и рисовал свои, но не успел их презентовать. Леонченко тоже занялся этим вопросом. Он предложил несколько вариантов.

В «Лужниках» будет играть не только сборная? Фото Александр Федоров, «СЭ»

- Переезд в «Лужники»

С 2021 года «Локомотив» тренируется на Большой спортивной арене «Лужники» из-за реконструкции на базе в Баковке. Но один из вариантов — полноценный переезд (план минимум на пять лет) на самый крупный стадион страны. То есть «Локомотив» на долгосрочной основе арендует «Лужники» и перевозит туда тренировочную базу для основы.

При этом клуб рассчитывал продать название стадиона. От нейминга «Лужников» планировалось заработать около 2 миллиардов рублей. А на саму аренду за пять лет должно уйти чуть больше. К рискам приписывали низкую посещаемость и негативную реакцию болельщиков.

Этот вариант предполагал то, что Черкизово останется, но «РЖД Арена» будет снесена. На территории нынешнего стадиона продолжит базироваться «Казанка», а также академия. Все это можно реализовать в минимальные сроки, и это относят к главному плюсу.

- Реконструкция «РЖД Арены»

Другой вариант — оставить все, как есть. Вкачать кучу денег на реконструкцию «РЖД Арены». На это потребуется минимум три года, поэтому на два сезона придется переехать в «Лужники». Черкизово же продолжит свою деятельность на период реконструкции стадиона. Главный минус заключается в том, что текущая конструкция «РЖД Арены» делает невозможным некоторые требования по реализации стратегии. С этим сталкивались и предыдущие боссы «Локо». Реконструировать стадион очень дорого и невыгодно. Чуть дешевле, чем все разрушить и создать с нуля.

Матч «Локомотив» — «Ювентус» на «РЖД Арене». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Строительство нового стадиона

Самая сложная схема. «РЖД Арену» сносят, на ее месте строят современный стадион. На несколько сезонов «Локомотив» переезжает в «Лужники», там же и тренируется. Но на это нужный десятки миллиардов инвестиций и минимум пять лет. А на территории всего Черкизово на время реконструкции прекращается вся деятельность.

Где может быть построена новая арена «Локо»?

Но есть и совершенно другие варианты, которые предполагают снос «РЖД Арены» и строительство нового стадиона. Нам известно, как минимум о двух новых локациях домашнего стадиона «Локомотива».

— Рижский вокзал

В коллаборации с Eurostavka мы узнали, что профильный отдел РЖД рассматривает вариант со строительством нового стадиона для «Локомотива» за территорией Рижского вокзала. Он находится в собственности РЖД.

Рядом с Рижским вокзалом уже через несколько лет может появиться новый комплекс зданий общей площадью около 500 тысяч квадратных метров. В него войдет офис «РЖД», научно-образовательные, медицинские, развлекательные, культурно-досуговые пространства. Одним из объектов «РЖД Сити» может стать и новый стадион «Локомотива».

При этом РЖД планирует передать новый стадион (где бы он не находился) на баланс «Локомотива». Это позволит клубу иметь больше финансовых возможностей: операционная деятельность «Локо» связана с частыми займами, а наличие многомиллиардной арены на балансе позволит клубу увеличить число заемных средств, а также уменьшить процентную ставку. История с займами под землю редко хорошо заканчивается для клубов. Можно вспомнить пример с «Динамо», В 2017 году доля общества в проекте нового стадиона сократилась до 7,7 процентов из-за долгов.

План с переездом на Рижскую очень тяжелый с точки зрения соблюдения всех норм безопасности. Он выглядит утопично, так как в дни матчей вся работа нового офиса РЖД фактически будет парализовано.

«РЖД Арена». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Новая Москва

Возможен также переезд в район Новой Москвы. Рассматривается несколько вариантов. В клуб и в РЖД понимают, что такой вариант вызовет раздражение у болельщиков. Если переезд на Рижскую еще можно как-то объяснить и правильно подать, то в условное Саларьево — гораздо сложнее.

Зачем может быть выгоден снос «РЖД Арены» и съезд из Черкизова?

В этом году в Черкизове планируют открыть новый вокзал, он примет на себя часть транзитных поездов с Курского и будет соединен со станциями «Локомотив» МЦК и «Черкизовская» метро.

Вполне логично, что огромная территория Черкизова идеально бы подошла под инфраструктуру нового вокзала. Например, на месте «РЖД Арены» мог бы появиться гостиничный комплекс. Эта земля выглядит крайне привлекательно.

Ранее в небольших телеграм-каналах появлялась новость о том, что в ближайшее время будет снесен торговый центр возле «РЖД Арены». Говорят, годами его не решались трогать, чтобы «не обидеть уважаемых людей». ТЦ принадлежит Московской железной дороге.

Кроме того, по информации «СЭ», Черкизово, как и Баковка с Перово, может прейти в собственность клуба. Сейчас эта территории на балансе у РЖД. С появлением вокзала черкизовская земля фактически станет «золотой».

По нашим данным с начала этого года «Локомотив» уже вложил весомые суммы на реконструкционные работы на стадионе. Наши источники говорят о ремонте туалетов и лож. Не совсем понятно, для каких целей это делается с учетом того, что со стадиона планируют съезжать (и, скорее всего, сносить).

Мы уже упоминали, что в начале года началась реконструкция в Баковке. Клуб должен был вернуться на свою базу уже летом. Но, по нашей информации этот процесс встал на паузу. Почему? Понятно из того, что мы написали выше. Это касается и Перово.

С новым руководством «Локомотива» совершенно непредсказуемо, что будет завтра. Но то, что клуб ближайшие несколько лет не будет играть в Черкизове (а может быть и гораздо дольше, достаточно вспомнить пример «Динамо») практически очевидно.