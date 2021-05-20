«Нужны усиления во все линии, но у нас нет трансферного бюджета». Гурам Аджоев подвел итоги сезона для «Арсенала»

Руководитель тульского клуба — о Парфенове, Луценко и будущем клуба.

Тульский «Арсенал» после нескольких успешных сезонов в минувшем чемпионате боролся лишь за сохранение прописки. Команда Дмитрия Парфенова заняла 14-е место и лишь на 1 балл опередила вылетевший «Ротор». В интервью «СЭ» итоги сложного сезона подвел руководитель тульского клуба Гурам Аджоев.

— «Арсенал» сохранил прописку в РПЛ, но в то же время выступил гораздо хуже, чем в трех последних чемпионатах. Как оцените итоги сезона?

— Безусловно, нынешний сезон нужно признать неудачным для тульского «Арсенала». Как вы верно заметили, за последнее время, а именно за три последних чемпионата, мы сами своими результатами приучили всех к тому, что наша команда должна быть в верхней части турнирной таблицы. Мы занимали сначала седьмое, потом шестое, затем восьмое места. Впервые в своей истории «Арсенал» вышел в Лигу Европы. Это, конечно, приятно, и к такому положению вещей быстро привыкаешь. Теперь случилась своего рода осечка.

Тем не менее ту задачу, которая стояла перед нами на финише чемпионата, мы решили — команда сохранила прописку в РПЛ. И таким образом, с того момента, когда мы пришли в клуб осенью 2016 года, тульский «Арсенал» стабильно играет в премьер-лиге. Это ведь тоже определенное достижение. До этого команда могла выйти в премьер-лигу, но надолго там не задерживалась. Сейчас такого нет. Мы стабильные участники РПЛ, с нами считаются и воспринимают всерьез. Еще раз подчеркну, в трех из этих сезонов мы были в первой восьмерке.

Футболисты тульского «Арсенала». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— В заключительном туре матч с «Уфой» начался на два часа позже всех остальных игр. У многих это вызвало возмущение. Что вы можете ответить этим людям?

— На самом деле ситуация здесь предельно простая. И «Арсенал», несмотря на то что был участником этого матча, имеет к случившемуся только косвенное отношение. То же самое могло произойти с любыми другими командами. Потому что есть регламент проведения соревнований, где сложившаяся ситуация четко прописана.

Этот регламент писал не «Арсенал» и не «Уфа». Ответственность за проведение турнира и его матчей несут РПЛ и РФС. И вот здесь нужно не критиковать, а наоборот, похвалить руководство и премьер-лиги, и РФС за то, что на случай возникновения такой ситуации имелся отдельный пункт регламента. То есть это было предусмотрено в документе заранее.

В строгом соответствии с этим пунктом и было принято решение перенести начало матча из-за жары. Это вполне обоснованно и логично. Тем более в российском футболе уже были прецеденты, когда футболисты теряли сознание как раз из-за того, что матчи начинались в самое пекло. Поэтому тут никаких вопросов быть не может.

— Если брать отдельно нынешний сезон, какие причины привели к тому, что команде до последнего тура пришлось бороться за выживание?

— Любой результат, будь он положительный или отрицательный, — это всегда совокупность факторов. Не бывает какой-то одной причины. Конечно, нужно сказать и о пандемии. Ведь из-за нее прошлым летом практически не было перерыва между чемпионатами, не было полноценных сборов и подготовки. Да, в этом смысле все клубы были в равных условиях, но на нас это сказалось очень сильно.

Осенью пошли травмы футболистов. Перед чемпионатом многие нас упрекали, что у нас перебор игроков, слишком много футболистов на контрактах, а потом сложилась такая ситуация, что мы с трудом набирали состав на игру. Травмированных было очень много. Как бы это банально ни звучало, в каких-то матчах нам откровенно не везло. Спортивный фарт никто не отменял, в каких-то моментах он от нас отвернулся. Про судейский фактор повторяться не хочется, но были вопросы и в этой части. Мы об этом говорили по ходу сезона и свою позицию высказывали.

Дмитрий Парфенов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Как вы сказали, за то время, которое вы возглавляете «Арсенал», клуб стабильно играет в РПЛ. В первый сезон команда оказалась в стыковых матчах и сохранила прописку в премьер-лиге, потом были три года в первой восьмерке, сейчас команда снова боролась за выживание. Какой же «Арсенал» настоящий?

— Это очень хороший вопрос. Во-первых, настоящий «Арсенал» тот, который выходит на поле и в каждом матче оставляет там максимум сил. Как бы нам ни было тяжело и трудно, как бы ни складывалась турнирная ситуация или отдельная игра, никто не может упрекнуть нас в равнодушии. Причем это касается не только футболистов, но и клуба в целом. Каждый выкладывается по максимуму.

Во-вторых, отвечая на этот вопрос, нужно сказать, что за все годы мы, по сути, сделали уже несколько «Арсеналов», несколько команд. Как известно, у нас нет трансферного бюджета, мы не покупаем игроков. Можем рассчитывать только на свободных агентов или брать футболистов в аренду. То есть это игроки, которые не востребованы в других клубах. Они там не нужны, но раскрываются в тульском «Арсенале». И потом возвращаются в свои клубы. Все это приводило к тому, особенно в первые сезоны нашей работы в Туле, что перед каждым чемпионатом мы, по сути, вынуждены были собирать новую команду.

В-третьих, как мы отмечали выше, к хорошему привыкаешь быстро. И вот когда мы три сезона подряд оказывались в первой восьмерке, многие посчитали, что так будет всегда, и воспринимали такой результат как само собой разумеющееся. Но какие основания есть для этого? Игроков мы не покупаем, бюджет клуба весьма скромный. Да, он позволяет нормально функционировать клубу и всем его подразделениям, но сказать, что мы по финансированию находимся в лидерах РПЛ, конечно, нельзя.

При этом за счет бюджета клуба мы еще умудряемся по мере возможностей развивать инфраструктуру. Есть изменения и улучшения на базе первой команды, на территории стадиона построили два поля с искусственным покрытием. Одно полноразмерное, другое для детских возрастов. Оба они с подогревом и трибунами. Открыли футбольный манеж. Постоянно совершенствуем работу академии. То есть вкладываемся и в развитие футбольной инфраструктуры всей Тульской области. Поэтому нужно понимать, что возможности наши ограничены.

Футболисты и тренеры «Арсенала» после матча. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Без ложной скромности скажу, что любое место в первой восьмерке — это очень серьезный результат для «Арсенала». То, что мы все эти годы находимся в РПЛ, — это тоже хорошо. Понятно, что все хотят быть как можно выше в таблице. Мы готовы решать и более серьезные задачи, сами перед каждым сезоном настраиваемся на победы, но нужно четко понимать, что чудес не бывает. Если мы хотим бороться за высокие места и позиции, постоянно прогрессировать, то для этого должны быть соответствующие основания. Нельзя просто сказать: «Давайте займем место в первой пятерке!» — и потом оказаться там по взмаху волшебной палочки. Это утопия, так не бывает.

— Можете на конкретных примерах показать, чего не хватает «Арсеналу», чтобы из года в год оказываться в первой восьмерке и бороться даже за более высокие места?

— Конечно. Давайте сделаем это на примере формирования состава. Вот сейчас нам нужно минимум по одному футболисту в каждую линию. Но, как мы отмечали выше, денег на приобретение игроков у нас нет. Да, есть спортивный директор, селекционеры, которые ищут свободных агентов и рассматривают различные варианты аренды. Но это опять же в некотором смысле остаточный принцип. То есть люди где-то не подошли, давайте попробуем взять их в Тулу и сделаем так, чтобы они нам помогли.

А ведь нужно еще, чтобы игрок был не хуже нашего. Он должен как минимум навязать конкуренцию тем, кто есть. Иначе зачем его брать? Вы не представляете, скольких нападающих мы отсмотрели, чтобы усилить нашу линию атаки. Да, есть Луценко, которого мы, кстати, подписали как свободного агента и который выстрелил в прошлом сезоне, но этого мало. И вот мы ищем нападающего и всегда упираемся в одну и ту же проблему. Либо игрок не усилит нас, либо если футболист добротный, за него нужно платить. Качество всегда стоит денег, по-другому не бывает. И это касается не только футбола.

— Вы упомянули Луценко. Этот сезон получился тяжелым для него. Причина в травме?

— Да, это основная причина, повреждения замучили его, было сложно. Плюс Жене важны сборы для подготовки. А здесь у него был целый набор травм. Человек просто не мог тренироваться, как он умеет. Если чувствуешь дискомфорт, ты не можешь выкладываться до конца.

— Стоит ли ждать от него прежней результативности в следующем сезоне?

— Мы все на это надеемся. Знаю Женю и могу сказать, что он очень целеустремленный футболист, боец. Посмотрите, как он работает на команду, сколько борьбы выигрывает. Думаю, в следующем сезоне все будет в порядке.

Евгений Луценко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Есть ли какая-то определенность по тем футболистам, у которых истекают контракты и заканчиваются арендные соглашения с клубом?

— Те, кто находится в аренде, в любом случае по регламенту должны вернуться в свои клубы. Это не означает, что их у нас не будет в новом сезоне, будем разговаривать и работать, но пока их аренды завершаются. Что касается тех игроков, у кого заканчиваются контракты с клубом, то ситуацию мы держим на контроле, общались и будем еще общаться и со спортивным директором, и с главным тренером, но давайте пока обойдемся без конкретных фамилий.

— В этом сезоне у вас в составе появилось несколько молодых игроков. Например, Даниил Хлусевич. Как в этом направлении строится работа?

— Молодежи нужно доверять. Это наше твердое убеждение. Работа в этом направлении ведется большая, и она будет продолжена. В то же время нужно понимать, что молодой игрок должен быть готов к игре за первую команду. И какое-то время ему в любом случае потребуется, чтобы набраться опыта, адаптироваться во взрослом футболе. Поэтому рядом с молодыми должны быть и те, рядом с кем молодежь будет расти, развиваться и чувствовать себя уверенно. Помимо Хлусевича есть и другие интересные ребята. Но академия только третий год существует, пока ее результатами хвастаться рано.

— Как вы оцениваете работу тренерского штаба во главе с Дмитрием Парфеновым?

— Начнем с того, что нынешний тренерский штаб возглавил команду по ходу чемпионата. Принял ее в непростой момент, но сумел в итоге оставить в РПЛ. Все понимают, что это не наше место в таблице. Тем не менее на данном этапе задача была решена. Поэтому Дмитрий Парфенов останется главным тренером команды и будет готовить ее к новому сезону.

— Известно, что большое внимание клубу уделяет губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Ставил ли он уже какие-то задачи на следующий сезон?

— Конечно, он хочет видеть максимальные результаты. Это нормально и правильно, так и должно быть. Алексей Геннадьевич очень серьезно помогает нам. Нужно отдельно отметить, что он с нами не только в радостные минуты, он поддерживает и тогда, когда не все идет гладко. Это очень важно, потому что когда громкие победы следуют одна за другой, все хотят быть рядом, но губернатор не отворачивается от клуба и во времена определенных трудностей. До конца верил, что в этом сезоне мы сможем остаться в РПЛ. Он приезжает на игры, звонит, спрашивает, всегда пытается помочь. Про строительство новых футбольных полей, крытого манежа мы уже говорили. Огромная благодарность за то, что он откликнулся на инициативу по созданию еще одного натурального поля, также на территории стадиона. Важно его внимание, общение с партнерами клуба, которых, конечно, мы тоже должны обязательно поблагодарить. Это глава компании «Роснефть» Игорь Сечин, генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов, компания «Металлоинвест» Алишера Усманова. Их поддержка позволяет «Арсеналу» выступать в премьер-лиге.

— Что бы вы хотели пожелать тульским болельщикам?

— Как известно, Тула футбольный город и в целом регион. Наши болельщики очень справедливые и искренние. Хочу поблагодарить их за то, что они этот год терпели и прощали нас. С такой поддержкой можно и нужно двигаться вперед. Во время пандемии все имели возможность убедиться — без болельщиков нет футбола. Это было очень заметно и чувствительно. С возвращением зрителей на трибуны ситуация стала налаживаться, появилась дополнительная мотивация. Будем надеяться, что в скором времени трибуны снова будут заполняться полностью.