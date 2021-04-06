Радимов высказался о матче «Зенита» с «Химками»
09:43
Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов оценил игру петербургского клуба в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками» (2:0).
«Зениту» пришлось сегодня потрудиться. «Химки» — действительно очень крепкая команда. Знаете, как обычно говорят про такие победы? Игрой меньше, тремя очками больше. «Химки» — вязкий соперник. Хорошо, что забили в концовке первого тайма. А то пришлось бы помучиться", — рассказал Радимов «СЭ».
Специалист отметил, что ему понравилась игра и «Зенита» и «Химок».
После 24 туров чемпионата России «Зенит» с 51 баллом продолжает лидировать в турнирной таблице, «Химки» (35) располагаются на 9-й строчке.
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