Потеря Жиго для «Спартака» не фатальна. Кутепов в этом сезоне очень хорош

27-летний защитник в этом сезоне играет без ошибок.

Спартаковская эйфория после яркой победы в Ростове постепенно сходит: «Зенит» свой матч выиграл и сохранил дистанцию в чемпионской гонке, а еще выяснилось, что у Самюэля Жиго сотрясение мозга второй степени. Сложный матч с «Локомотивом» он, скорее всего, пропустит, хотя игры с диагнозами игроков в инфополе перед важными встречами — дело распространенное. Как бы то ни было, Жиго — это однозначно серьезная потеря для «Спартака». Но не фатальная: у красно-белых есть Илья Кутепов.

Кутепов в этом сезоне играет мало, но на него можно положиться. И он доказал это в недавнем дерби с «Динамо». Там Илья подменял как раз Жиго, в тот раз дисквалифицированного, и действовал на позиции центрального в тройке защитников. Игру Кутепова в матче с бело-голубыми можно охарактеризовать одним словом — «солидно». Все делал спокойно, борьбу выигрывал, много и успешно играл на опережении.

Такое впечатление сложилось при просмотре матча вживую, а потом и подкрепилось цифрами: Кутепов чаще других защитников вступал в единоборства, выиграл три четверти из них, а еще сделал семь перехватов. В Twitter кто-то даже задался вопросом: «А давно у нас Жиго выдавал такой качественный матч?»

Самюэль Жиго. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Это действительно сильный комплимент, потому что был период, когда отношение большой части болельщиков к Кутепову отчего-то стало негативным. Мол, сросся со скамейкой, а как выйдет — жди беды. Прошлой осенью и вовсе доходило до смешного, когда Илья в нескольких матчах выходил на замену в нападение. Только тут надо понимать, что та ситуация касалась Кутепова максимально косвенно. Тедеско тогда негодовал по поводу травмы Александра Соболева, усугубленной при странных обстоятельствах где-то между клубом и сборной, и как будто пытался обратить внимание на эту проблему. Ситуация была довольно болезненной для тренера, но в массы она ушла мемами, где Кутепов рисовался спартаковским Златаном Ибрагимовичем. А то, почему Тедеско так цеплялся за эту схему с большим форвардом и за что он так ценит Соболева, все увидели в последних матчах «Спартака».

Кутепов — один из главных старожилов «Спартака», раньше его из нынешнего состава дебютировал только Артем Ребров. Но Илья уже довольно давно не основной защитник: то травмы, то выбор тренера не в его пользу. Знаю, что он хотел уходить в начале сезона-2019/20, когда Олег Кононов играл в два центральных и подвинуть Джикию с Жиго было просто нереально. Вопрос ухода поднимался и через год, но клуб его не отпустил. И поступил абсолютно правильно и дальновидно.

Не так давно «Спартак» продлил Артема Реброва и Андрея Ещенко, которых мы практически не видим на поле, но при этом они играют огромную роль в раздевалке. Следующий за ними по опыту идет Кутепов. Ему 27 лет — это выше среднего для нынешнего состава «Спартака» и в то же время расцвет для защитника. Кутепов больше всех из спартаковской обороны провел на поле в чемпионском сезоне, имеет опыт игры в Лиге чемпионов, он был основным игроком сборной на чемпионате мира. Такого набора в защите «Спартака» нет ни у кого. И вызов Станислава Черчесова на мартовские матчи сборной тоже никого не удивил.

Илья Кутепов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

К своему нынешнему статусу в команде Кутепов относится философски, и заниматься подрывной деятельностью в собственных интересах он точно не будет. «Суть в том, что каждый этап жизни неслучаен, — говорил он в интервью Sports.ru. — И ты можешь заострить внимание на негативе, а можешь вынести из него какой-то позитив — насколько это реально, конечно. Я так и сделал: да, не играю, но есть больше времени заняться собой и своей физической формой».

Кутепова ругают и часто недооценивают, но именно он в «Спартаке» сейчас создает то, что называется глубиной состава. Любой команде нужен человек, который в нужный момент выйдет со скамейки и не подведет. А еще пара-тройка таких матчей, как с «Динамо», и вполне может отвоевать место в старте.