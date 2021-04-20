Председатель судейского комитета рассказал, что нарушили Левников и Лапочкин

Председатель судейского комитета РФС и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Ашот Хачатурянц в интервью «СЭ» рассказал, в чем заключаются претензии, предъявленные российским арбитрам Кириллу Левникову и Сергею Лапочкину.

— По какой статье, если так можно выразиться, сейчас идет Кирилл Левников?

— По судейству матча «Локомотив» — «Спартак» к нему нет никаких вопросов. Он прекрасно отсудил, все его решения поддержала экспертно-судейская комиссия. Общее мнение: он работал очень профессионально. Претензии связаны с другим. Его ситуация похожа на ситуацию Лапочкина, когда ему вернулось бумерангом в голову то, что он вовремя не проинформировал о факте подхода к нему определенных людей. У Левникова прямое нарушение положения, которое запрещает нахождение в судейской посторонних лиц. Начальник команды «Локомотив» Сухина зашел четыре раза. Левников почему-то посчитал этот факт второстепенным.

Я планомерно пытаюсь и очень хочу добиться того, чтобы судьи следовали регламенту и не считали зазорным незамедлительно информировать о его нарушении. Они должны этому научиться. Иначе их в Европе будет ждать то, что случилось с Лапочкиным. У Сергея была проходная игра, он не сделал ошибок, однозначно никем не был заинтересован. Это человек с очень хорошей репутацией. Но спустя два года тот случай, тот факт, что он не последовал регламенту, может стать основанием для завершения его карьеры. Наши судьи должны понять: положения пишутся, чтобы их выполняли. Это простые истины, они должны жить по правилам, а не по понятиям. Пока не поймут, будут возникать такие недоразумения.

Левников все понял, понял свою ошибку, извинился. А с профессиональной точки зрения к его судейству в той игре вопросов не было.

(Александр Бобров)