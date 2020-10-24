Председатель судейского комитета РФС (СК) Ашот Хачатурянц рассказал «СЭ» о том, как может сложиться дальнейшая карьера Алексея Еськова, который по решению бюро исполкома РФС не рекомендован для включения в список арбитров ФИФА на 2021 год. Кроме того, глава СК дал оценку случившемуся в Грозном, где вчера после матча молодежного первенства «Ахмат» — «Спартак» арбитр Богдан Головко подвергся нападению.

— Алексей Еськов действительно не вошел в список судей, рекомендованных ФИФА. Это связано с его решением завершить профессиональную карьеру арбитра по состоянию здоровья, — пояснил Хачатурянц. — Он почти 20 лет проработал судьей, 11 из которых в премьер-лиге. Мы постараемся использовать его опыт для дальнейшей работы по развитию судейства.

— Что касается Богдана Головко, он чувствует себя хорошо, ему не требуется медицинская помощь и вчера он вместе с другими арбитрами улетел из Грозного, как изначально и было запланировано, — сообщил председатель судейского комитета. — Богдан — перспективный молодой арбитр, участник программы «Таланты и наставники». Это будущее нашего судейства, который уже через несколько лет сможет претендовать на работу на матчах РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.

Подобные случаи отпугивают молодых арбитров и губительны для репутации нашего футбола.

Я запросил рапорт инспектора матча. Богдан получил низкую оценку за этот матч, потому что не удалил еще одного игрока в концовке матча.

То, что произошло по окончании матча, просто не поддается объяснению. Проявление агрессии по отношению к судьям недопустимо и должно быть наказано, строго в соответствии с регламентирующими документами. Я надеюсь, что «Ахмат» проведет разбирательство, и виновные в данной ситуации понесут наказание. Эпизод в Грозном будет рассмотрен КДК, который строго накажет клуб за необеспечение мер безопасности, а также отлучит нападавшего от футбола. (Александр Бобров)