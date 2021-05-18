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«Зенит» — опять чемпион. Но дальше будет трудно

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
18 мая 2021, 14:00
Санкт-Петербург
Сергей Семак с футболистами «Зенита». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит» Артем Дзюба и Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Семак с футболистами «Зенита». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Неровный старт

Сине-бело-голубые вошли в сезон победителями всего. Прошлый «Зенит» выиграл и РПЛ, и Кубок, и Суперкубок России. При этом команда Семака оформила самое раннее чемпионство в истории премьер-лиги — за четыре тура до конца.

Обычно после двух подряд титулов наступает спад. Неслучайно в российской истории только «Спартаку» удавалось взять три золота подряд. Однако оказалось, что пресыщения успехами у питерцев нет. Они с ходу начали набирать очки, к четвертому туру уже оторвались от красно-белых и «Сочи» на целых четыре.

Но затем процесс замедлился: поражение от «Динамо», беззубая игра с «Локомотивом» и к сентябрьской паузе на матчи сборных второе место — позади «Спартака». К середине октября сине-бело-голубые подправили положение, сделав ничью в Тушине, но коэффициенты на золото «Зенита» в то время подскочили. Команда Семака уже не источала уверенность, а спартаковцы не отпускали конкурента. К тому же 20 октября питерцы вступили в групповой турнир Лиги чемпионов.

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Проклятая Лига чемпионов

«Ювентус», «Бавария», «Реал», «Ливерпуль», «ПСЖ» — «Зенит» оказался при жеребьевке в первой корзине вместе с грандами. И с группой ему повезло: из второй мог попасться кто-нибудь пострашнее дортмундской «Боруссии», из третьей «Лацио» не выглядел опаснее других, а из четвертой был «Брюгге» — рабочий вариант. Уж точно лучше, чем «Лейпциг», который прилетел к «Зениту» из слабейшей корзины за сезон до этого.

Шесть матчей — и всего одно очко. Таков грустный итог еврокубковой кампании. Катастрофа началась с «Брюгге». Занятно, что годом ранее худшим матчем для россиян стал заключительный в квартете с «Бенфикой», это признал и Семак. На этот раз Лига чемпионов началась с кошмара. Да, в Бельгии «Зенит» уступил крупно, но именно домашнее поражение с пропущенным голом в добавленное время задало тон всей кампании. Мало того что соперник сам по себе не выглядел устрашающе, он еще и прилетел в Петербург без заразившихся коронавирусом лидеров. И все равно увез три очка.

Как можно было реабилитироваться? Не проигрывать в гостях в Дортмунде, побеждать «Лацио», но не случилось ни того ни другого. «Зенит» и выглядел слабо, так что Семак столкнулся с самым мощным давлением за всю карьеру. В соцсетях Сергея Богдановича отправляли в отставку, но он остался на посту даже после тех самых 0:3 в Брюгге.

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Невнятные трансферы

Изматывающий график, лимит, большое число травм и болезней, странная трансферная кампания — вот причины неудач, которые называл в том числе Семак.

«Нужен левый вингер или полузащитник, мы не одно окно ищем игрока, к сожалению, пока не взяли», — говорил главный тренер накануне зимнего периода дозаявок. Но в январе — феврале «Зенит» не купил вообще никого. А летом селекция была непонятной. Кузяев сначала ушел, а потом вернулся. Вендела взял теперь уже бывший спортивный директор Хавьер Рибалта, причем, во-первых, бразилец появился в Петербурге очень поздно, во-вторых, исполнитель на его позицию Семаку не требовался. Чистяков тоже пришел настолько поздно, что его даже не успели заявить в Лигу чемпионов. В итоге против «Брюгге» и «Боруссии» в последних турах на поле выходил 19-летний Прохин.

Ловрена заменили на Ивановича — тут все логично. Но вопросов по работе на рынке осталось гораздо больше, чем ответов. К концу сезона мы видим, что у нашего чемпиона разбалансированный состав: перебор центрхавов, нехватка форвардов и центральных защитников. Один из распространенных мифов о «Зените» — длинная скамейка запасных. Опыт показал, что глубины ей не хватает. Но об усилении ниже.

&laquo;Зенит&raquo;, &laquo;Аякс&raquo;, &laquo;Интер&raquo;, &laquo;Динамо&raquo; К.
27&nbsp;января. Дубай. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; 3:2. Нападающий питерцев Сердар Азмун.Первый сбор «Зенита»: эксперименты без Дзюбы, молодежь и травма Азмуна

Скомканные сборы

Уже после вылета из Лиги чемпионов «Зенит» возродился. Причем объективных причин для этого не наблюдалось. Напротив, команда была все еще обескровлена из-за потерь, а график оставался тяжелым. Но в последних трех прошлогодних турах РПЛ последовали победы над «Уралом», «Динамо» и «Спартаком», так что к зимнему перерыву питерцы подошли на первом месте в четырех очках от второго.

Встречу с красно-белыми стоит выделить отдельно. Да, в тот день главным событием стало объявление Доменико Тедеско о скором уходе из московского клуба, но матч в исполнении «Зенита» был великолепен. Тотальное преимущество хозяев — не по счету, но по голевым моментам и игре. Если домашний провал с «Брюгге» — худший момент сезона для Петербурга, то тот успех против «Спартака» — лучший.

Шикарный финиш 2020 года сменился размазанным стартом 2021-го. На первый сбор «Зенита» из-за ковида не полетели Дзюба и Лунев, Азмун пропустил весь второй из-за травмы. Не обошли стороной повреждения Ерохина, Ракицкого, Дугласа Сантоса, Дриусси, Кузяева, а еще к концу сборов коронавирус подхватил Барриос. В общем, Семак в Дубае работал сугубо над «физикой». Над тактикой формально тоже — 4-3-3 активно наигрывались, но, как показал весенний отрезок, полноценную реализацию этой задумки тренер пока поставил на паузу.

Работа в ОАЭ не привела к мгновенному результату: сенсационный вылет из Кубка от «Арсенала», ничья с «Ростовом», убийственная концовка игры с «Рубином» — «Зенит» внезапно подпустил к себе ЦСКА на два очка.

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Уверенный финиш

Все резко изменилось после Казани. И перемены тоже можно было предсказать. По xG, то есть по качеству моментов, «Зенит» превосходил и «Ростов», и «Рубин». При этом глобальных проблем с составом у чемпионов уже не возникало — разве что Малкома с Ловреном не хватало. И вскоре прорвало: разгром «Ахмата» и ключевая победа всей весны в гостях у ЦСКА почти развеяли сомнения. Оставалось только подтвердить претензии на золото.

Скорее всего, в будущем этот сезон станут вспоминать по золотому матчу с «Локомотивом». И справедливо: красно-зеленые фантастически провели отрезок до встречи с «Зенитом» и вполне могли рассчитывать на успех, но получили 1:6. А Петербург получил праздник, которого ждал очень давно. Да, третье подряд золото — это классно, но болельщики «Зенита» хотели засвидетельствовать триумф именно дома, а не в гостях, как в предыдущие сезоны. Все удалось: и команда, и клуб, и город, и фанаты идеально подготовились к важнейшему дню.

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2&nbsp;мая. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 6:1. Чествование чемпионов России.Федун был прав год назад: «Зенит» огреб в Лиге чемпионов. Прав он и сейчас: только питерцы заслужили золото

Будущее

Если год назад можно было предположить, что «Зенит» выиграет очередное золото, то сейчас ставить на четвертый подряд титул можно только с осторожностью. Сине-бело-голубым требуются если не глобальные перестроения, то косметические изменения точно. Понятно, что Семак сейчас не уйдет. Он снова сделал команду лучшей в лиге. Сергей Богданович пользуется поддержкой высшего руководства, так что сомнений нет: новый сезон «Зенит» начнет с этим тренером. Изменения нужны в другом. Прежде всего — в спортивном департаменте.

Хорошо ли, что ушел Рибалта? Скорее да. Испанец не помог выйти на другой уровень и работал неоднозначно. У него теперь есть отличная строчка в резюме: три сезона в России — три чемпионских титула. Но, вероятно, и с Андреем Аршавиным на этом посту результат «Зенита» был бы таким же.

Вероятно, именно экс-форвард, а ныне директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам станет новым спортдиром. Но до сих пор официально об этом не объявлено, а работа уже должна вестись. Точнее, она и ведется, только отсутствие спортивного директора все усложняет.

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Усиления

А новички «Зениту» необходимы. Все еще не выкуплен Чистяков, ощущается нехватка людей в центре обороны, на флангах атаки, в центре нападения. Не похоже, что с Луневым или Кержаковым можно покорять высоты Лиги чемпионов. Неясно будущее Азмуна, Дриусси, Ракицкого. Непонятно, как латать дыры, если Вендел с Малкомом уедут на Олимпийские игры в июле — августе.

Не стоит забывать и о контрактах: у Жиркова, тех же Кержакова и Лунева они заканчиваются. И если Юрий Валентинович, скорее всего, завершит карьеру после Евро-2020, то с вратарями все сложно.

Лунев может покинуть «Зенит», ведь переговоры с ним идут туго. Кержакова, скорее всего, продлят еще на сезон, но на Лигу чемпионов с ним одним идти страшновато. А следующим летом завершаются договора у Дзюбы, Ерохина, Ракицкого, Оздоева, Азмуна, Сутормина и Дриусси. Это огромный пласт работы, которым нужно заниматься.

Абсолютно ясно одно: «Зенит» опять опозорится в Лиге чемпионов, если состав останется тем же. Велика вероятность, что сине-бело-голубые попадут в третью корзину при жеребьевке. Хотя есть шанс и на первую — если «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов на следующей неделе, то питерцы опять окажутся в компании элиты. Только два предыдущих сезона доказали, что это совсем не упрощает жизнь.

Возможно, «Зенит» снова не выйдет из группы. Уволят ли Семака тогда? Мой прогноз — нет. Скорее всего, перемены в штабе последуют только в том случае, если невский клуб утратит свою мощь в России. А это может произойти: «Спартак» в юбилейный сезон будет особо мотивирован, ЦСКА придется легче в освобожденном без еврокубков графике, должны прибавить «Краснодар», «Динамо» и «Рубин». В «Локомотиве» все туманно, но если останется Марко Николич, то наверняка что-то придумает. Так что для Семака следующий сезон станет самым сложным за все время работы в «Зените».

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