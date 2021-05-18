Собкор «СЭ» в Санкт-Петербурге подводит итоги сезона для команды Сергея Семака.

Неровный старт

Сине-бело-голубые вошли в сезон победителями всего. Прошлый «Зенит» выиграл и РПЛ, и Кубок, и Суперкубок России. При этом команда Семака оформила самое раннее чемпионство в истории премьер-лиги — за четыре тура до конца.

Обычно после двух подряд титулов наступает спад. Неслучайно в российской истории только «Спартаку» удавалось взять три золота подряд. Однако оказалось, что пресыщения успехами у питерцев нет. Они с ходу начали набирать очки, к четвертому туру уже оторвались от красно-белых и «Сочи» на целых четыре.

Но затем процесс замедлился: поражение от «Динамо», беззубая игра с «Локомотивом» и к сентябрьской паузе на матчи сборных второе место — позади «Спартака». К середине октября сине-бело-голубые подправили положение, сделав ничью в Тушине, но коэффициенты на золото «Зенита» в то время подскочили. Команда Семака уже не источала уверенность, а спартаковцы не отпускали конкурента. К тому же 20 октября питерцы вступили в групповой турнир Лиги чемпионов.

Проклятая Лига чемпионов

«Ювентус», «Бавария», «Реал», «Ливерпуль», «ПСЖ» — «Зенит» оказался при жеребьевке в первой корзине вместе с грандами. И с группой ему повезло: из второй мог попасться кто-нибудь пострашнее дортмундской «Боруссии», из третьей «Лацио» не выглядел опаснее других, а из четвертой был «Брюгге» — рабочий вариант. Уж точно лучше, чем «Лейпциг», который прилетел к «Зениту» из слабейшей корзины за сезон до этого.

Шесть матчей — и всего одно очко. Таков грустный итог еврокубковой кампании. Катастрофа началась с «Брюгге». Занятно, что годом ранее худшим матчем для россиян стал заключительный в квартете с «Бенфикой», это признал и Семак. На этот раз Лига чемпионов началась с кошмара. Да, в Бельгии «Зенит» уступил крупно, но именно домашнее поражение с пропущенным голом в добавленное время задало тон всей кампании. Мало того что соперник сам по себе не выглядел устрашающе, он еще и прилетел в Петербург без заразившихся коронавирусом лидеров. И все равно увез три очка.

Как можно было реабилитироваться? Не проигрывать в гостях в Дортмунде, побеждать «Лацио», но не случилось ни того ни другого. «Зенит» и выглядел слабо, так что Семак столкнулся с самым мощным давлением за всю карьеру. В соцсетях Сергея Богдановича отправляли в отставку, но он остался на посту даже после тех самых 0:3 в Брюгге.

Невнятные трансферы

Изматывающий график, лимит, большое число травм и болезней, странная трансферная кампания — вот причины неудач, которые называл в том числе Семак.

«Нужен левый вингер или полузащитник, мы не одно окно ищем игрока, к сожалению, пока не взяли», — говорил главный тренер накануне зимнего периода дозаявок. Но в январе — феврале «Зенит» не купил вообще никого. А летом селекция была непонятной. Кузяев сначала ушел, а потом вернулся. Вендела взял теперь уже бывший спортивный директор Хавьер Рибалта, причем, во-первых, бразилец появился в Петербурге очень поздно, во-вторых, исполнитель на его позицию Семаку не требовался. Чистяков тоже пришел настолько поздно, что его даже не успели заявить в Лигу чемпионов. В итоге против «Брюгге» и «Боруссии» в последних турах на поле выходил 19-летний Прохин.

Ловрена заменили на Ивановича — тут все логично. Но вопросов по работе на рынке осталось гораздо больше, чем ответов. К концу сезона мы видим, что у нашего чемпиона разбалансированный состав: перебор центрхавов, нехватка форвардов и центральных защитников. Один из распространенных мифов о «Зените» — длинная скамейка запасных. Опыт показал, что глубины ей не хватает. Но об усилении ниже.

Скомканные сборы

Уже после вылета из Лиги чемпионов «Зенит» возродился. Причем объективных причин для этого не наблюдалось. Напротив, команда была все еще обескровлена из-за потерь, а график оставался тяжелым. Но в последних трех прошлогодних турах РПЛ последовали победы над «Уралом», «Динамо» и «Спартаком», так что к зимнему перерыву питерцы подошли на первом месте в четырех очках от второго.

Встречу с красно-белыми стоит выделить отдельно. Да, в тот день главным событием стало объявление Доменико Тедеско о скором уходе из московского клуба, но матч в исполнении «Зенита» был великолепен. Тотальное преимущество хозяев — не по счету, но по голевым моментам и игре. Если домашний провал с «Брюгге» — худший момент сезона для Петербурга, то тот успех против «Спартака» — лучший.

Шикарный финиш 2020 года сменился размазанным стартом 2021-го. На первый сбор «Зенита» из-за ковида не полетели Дзюба и Лунев, Азмун пропустил весь второй из-за травмы. Не обошли стороной повреждения Ерохина, Ракицкого, Дугласа Сантоса, Дриусси, Кузяева, а еще к концу сборов коронавирус подхватил Барриос. В общем, Семак в Дубае работал сугубо над «физикой». Над тактикой формально тоже — 4-3-3 активно наигрывались, но, как показал весенний отрезок, полноценную реализацию этой задумки тренер пока поставил на паузу.

Работа в ОАЭ не привела к мгновенному результату: сенсационный вылет из Кубка от «Арсенала», ничья с «Ростовом», убийственная концовка игры с «Рубином» — «Зенит» внезапно подпустил к себе ЦСКА на два очка.

Уверенный финиш

Все резко изменилось после Казани. И перемены тоже можно было предсказать. По xG, то есть по качеству моментов, «Зенит» превосходил и «Ростов», и «Рубин». При этом глобальных проблем с составом у чемпионов уже не возникало — разве что Малкома с Ловреном не хватало. И вскоре прорвало: разгром «Ахмата» и ключевая победа всей весны в гостях у ЦСКА почти развеяли сомнения. Оставалось только подтвердить претензии на золото.

Скорее всего, в будущем этот сезон станут вспоминать по золотому матчу с «Локомотивом». И справедливо: красно-зеленые фантастически провели отрезок до встречи с «Зенитом» и вполне могли рассчитывать на успех, но получили 1:6. А Петербург получил праздник, которого ждал очень давно. Да, третье подряд золото — это классно, но болельщики «Зенита» хотели засвидетельствовать триумф именно дома, а не в гостях, как в предыдущие сезоны. Все удалось: и команда, и клуб, и город, и фанаты идеально подготовились к важнейшему дню.

Будущее

Если год назад можно было предположить, что «Зенит» выиграет очередное золото, то сейчас ставить на четвертый подряд титул можно только с осторожностью. Сине-бело-голубым требуются если не глобальные перестроения, то косметические изменения точно. Понятно, что Семак сейчас не уйдет. Он снова сделал команду лучшей в лиге. Сергей Богданович пользуется поддержкой высшего руководства, так что сомнений нет: новый сезон «Зенит» начнет с этим тренером. Изменения нужны в другом. Прежде всего — в спортивном департаменте.

Хорошо ли, что ушел Рибалта? Скорее да. Испанец не помог выйти на другой уровень и работал неоднозначно. У него теперь есть отличная строчка в резюме: три сезона в России — три чемпионских титула. Но, вероятно, и с Андреем Аршавиным на этом посту результат «Зенита» был бы таким же.

Вероятно, именно экс-форвард, а ныне директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам станет новым спортдиром. Но до сих пор официально об этом не объявлено, а работа уже должна вестись. Точнее, она и ведется, только отсутствие спортивного директора все усложняет.

В восьмой раз в истории. В шестой раз досрочно.



В третий раз подряд!



МЫ — ЧЕМПИОНЫ! #ГородЗолотой pic.twitter.com/32RDc1N9gv — ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 2, 2021

Усиления

А новички «Зениту» необходимы. Все еще не выкуплен Чистяков, ощущается нехватка людей в центре обороны, на флангах атаки, в центре нападения. Не похоже, что с Луневым или Кержаковым можно покорять высоты Лиги чемпионов. Неясно будущее Азмуна, Дриусси, Ракицкого. Непонятно, как латать дыры, если Вендел с Малкомом уедут на Олимпийские игры в июле — августе.

Не стоит забывать и о контрактах: у Жиркова, тех же Кержакова и Лунева они заканчиваются. И если Юрий Валентинович, скорее всего, завершит карьеру после Евро-2020, то с вратарями все сложно.

Лунев может покинуть «Зенит», ведь переговоры с ним идут туго. Кержакова, скорее всего, продлят еще на сезон, но на Лигу чемпионов с ним одним идти страшновато. А следующим летом завершаются договора у Дзюбы, Ерохина, Ракицкого, Оздоева, Азмуна, Сутормина и Дриусси. Это огромный пласт работы, которым нужно заниматься.

Абсолютно ясно одно: «Зенит» опять опозорится в Лиге чемпионов, если состав останется тем же. Велика вероятность, что сине-бело-голубые попадут в третью корзину при жеребьевке. Хотя есть шанс и на первую — если «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов на следующей неделе, то питерцы опять окажутся в компании элиты. Только два предыдущих сезона доказали, что это совсем не упрощает жизнь.

Возможно, «Зенит» снова не выйдет из группы. Уволят ли Семака тогда? Мой прогноз — нет. Скорее всего, перемены в штабе последуют только в том случае, если невский клуб утратит свою мощь в России. А это может произойти: «Спартак» в юбилейный сезон будет особо мотивирован, ЦСКА придется легче в освобожденном без еврокубков графике, должны прибавить «Краснодар», «Динамо» и «Рубин». В «Локомотиве» все туманно, но если останется Марко Николич, то наверняка что-то придумает. Так что для Семака следующий сезон станет самым сложным за все время работы в «Зените».