Дюков подчеркнул: Вилков отстранен пожизненно в результате не одной ошибки

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал решение о пожизненном отстранении арбитра Михаила Вилкова от работы.

— Чтобы выгнать судью из футбола должны быть веские причины, а не только ошибки. Поделился ли Хачатурянц о своих подозрениях к Вилкову?

— К Хачатурянцу есть полное доверие от клубов. Была история с отстранением Вилкова в конце прошлого сезона. Тогда они провели разговор, на котором были сделаны заверения. В итоге Вилкова вернули в РПЛ. Пошли ошибки, комитет принял решение об отстранении арбитра, исполком поддержал. Нам нужен результат, уменьшение судейских ошибок. Раньше было 110 ключевых ошибок, сейчас их 62. Это результат, который мы имеем. На данный момент клубы поддерживают судейский комитет. Хачатурян уже все объяснил СМИ. Судейский комитет в результате не одной ошибки утратил доверие к Михаилу Вилкову.

— Доверяете Вилкову в региональной федерации Нижнего Новгорода?

— Мы будем судить по делам. Если будет развитие в региональной федерации, она будет решать задачи по построению пирамиды, тогда доверие будет.

— Но он же там будет заниматься и судейскими вопросами.

— И что? Он будет там в роли арбитра?

— Может быть.

— У нас есть судейский комитет. Если будет что-то не то, комитет вмешается.

29 апреля стало известно, что РФС исключил судью Вилкова из списка арбитров без права восстановления. 41-летний Вилков пожизненно отстранен от судейской деятельности после работы на матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1).

(Сергей Федоров)