На 77-й и 90+2-й минутах матча 30-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Ротор» арбитр Виталий Мешков дважды принял верные решения, назначив 11-метровые удары. Оба раза он сделал это после вмешательства видеоассистентов Василия Казарцева и Тихона Калугина. Они заметили, что сначала защитник казанцев Карл Старфельт, а затем капитан волгоградцев Сергей Макаров играли в мяч руками. Старфельт поднял руку и изменил направление полета мяча, а Макаров отставленной в сторону рукой парировал удар. (Александр Бобров)