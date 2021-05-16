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«Рубин» — «Ротор»: ВАР Казарцев дважды помог Мешкову назначить пенальти

16 мая 2021, 16:10
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На 77-й и 90+2-й минутах матча 30-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Ротор» арбитр Виталий Мешков дважды принял верные решения, назначив 11-метровые удары. Оба раза он сделал это после вмешательства видеоассистентов Василия Казарцева и Тихона Калугина. Они заметили, что сначала защитник казанцев Карл Старфельт, а затем капитан волгоградцев Сергей Макаров играли в мяч руками. Старфельт поднял руку и изменил направление полета мяча, а Макаров отставленной в сторону рукой парировал удар. (Александр Бобров)

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Материалы сюжета: РПЛ сезон 2020 / 2021. 30-й тур. Расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр