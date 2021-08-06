Известный футбольный агент Тимур Гурцкая пришел в редакцию «СЭ» и в прямом эфире жестко высказался на все актуальные темы.

«Локомотив», Николич, распродажа

— Что происходит в «Локомотиве»?

— Там потихонечку идет передел власти. Пришли новые люди, решили по-новому и по-своему все построить. Решили необдуманно сломать все, что было сделано до них. Вот таким образом пытаются захватить власть. Мне кажется, что раз приехал Рангкик, который имел какие-то заслуги в Европе, они думают, что все, что бы они ни делали — все будет к лучшему.

— Как Николич на это реагирует? Вы же с ним общаетесь.

— Пока он пытается находиться в стороне. Марко вокруг себя сплотил команду, все игроки стоят рядом с ним. На команду пока это действует в меньшей степени. Но если будут еще потери до конца трансферного окна, я думаю, это может сказаться.

— Ему же наверняка обещали усиление состава, когда контракт переподписывали.

— Конечно. Но по факту усиления сейчас нет.

— Какое у него к этому отношение сейчас?

— Негативное, конечно. Думаю, он бы предпочел, чтобы остался Чорлука как игрок, а не покупку Едвая. Не могу сказать о всем, что у нас происходит за ужином, потому что это может повлиять на ситуацию с руководством. Какому тренеру может понравиться, что за день до игры в команду соперника переходит его один из ключевых игроков (Крыховяк в «Краснодар» — прим. «СЭ»)? Здесь очевидно, что его реакция очень негативная.

— Сколько Николич еще будет тренером «Локомотива»?

— Готов дать прогноз на остальных 15 тренеров. Но учитывая мои симпатии и дружеские отношения с Николичем, я бы хотел, чтобы он максимально долго оставался здесь. Но, к сожалению, думаю, есть вероятность, что он может покинуть команду.

— В «Локомотив» пришли иностранные специалисты. О некоторых их них мы даже не слышали никогда...

— Для этого надо, чтобы хоть кто-то из клуба начал разговаривать, чтобы объяснили. У меня такое впечатление, что сам клуб пока не знает, что они хотят иметь на выходе. Они начали одно делать, когда пришел Плутник с Леонченко. Сейчас у них стратегия поменялась, пришла вся эта немецкая «группа войск». От них кто-нибудь должен был быть спикером, хотя бы Цорн должен был выйти и сказать: мы хотим сделать то и то. Потому что пока то, что они говорят, на деле не сходится.

— Если у них есть какая-то стратегия, то почему бы не выйти и не рассказать об этом?

— Так я об этом же и говорю. Они сами пока не понимают, куда это все вырулит. По всей видимости, какая-то стратегия у них есть.

— Кто следующий покинет «Локомотив»?

— Мой прогноз такой: от иностранцев будет избавиться легко. Допустим, от Пабло и Зе Луиша. С любым русским футболистом им будет очень тяжело договориться, чтобы тот ушел из команды. Потому что у них нет предложений из Европы, а идти из одного российского клуба в другой — им очень тяжело. Уверен, что есть ряд футболистов, от которых они хотели бы избавиться, и список Нобеля, думаю, очень близок к правде. Но здесь проблема в том, что с русскими игроками будет очень тяжело договариваться.

— Сможет ли Николич работать под таким давлением? Он сам понимает, что происходит?

— Все понимает, конечно. Он очень умный парень, полтора года в России. Ему было очень легко понять, что происходит в России. Но на сегодняшний день он работает с игроками, которые есть, он их предать не может и не будет этого делать.

— Нобель написал, что «Локомотив» хочет еще и Макарова, Тюкавина и других молодых...

— Люди говорят, что нам нужны молодые. Теряют Иосифова и Мухина. Иосифов теперь имеет хорошую прессу в Испании, где не понимают, как мы могли потерять такого игрока. В итоге они приезжают и говорят, мол, давайте Тюкавина и Захаряна постараемся взять. Но есть одно «но». Все, что делается летом в Москве — к зиме плохо заканчивается. Я надеюсь, что для них это все плохо закончится.

— Вы не допускаете того, что Рангник — топ, и он выстроит систему?

— Точно нет. Потому что все, что он всегда делал, требовало огромного количества денег. «Локомотив» сегодня не может себе позволить потратить 100 миллионов евро, чтобы создал некую игрушку и попробовать: получится она или нет. Никто на это не пойдет.

— Что думает руководство РЖД? Какова позиция Белозерова?

— Все сказала Ольга Юрьевна Смородская. Она хоть и в футболе мало понимает, но хорошо понимает в стратегии. Все равно перед ними будет стоять задача снести стадион и построить миллион метров жилья. Задача — немного отвлечь в сторону от длинной стратегии, чтобы его даже возненавидели свои же болельщики, и добиться того, чего они хотят. История с «Торпедо» показала то же самое. Там даже стадион не начали строить, а все жилье уже продали. Сейчас в стране такая ненависть к футболу есть, что все что бы ты ни сказал — будет лучше делать это, чем футбол. Они сейчас начнут делать социальные проекты, детские сады, школы, метро. Зачем этот футбол, который вырезает целый микрорайон?

Зачем надо было увольнять врача, массажиста, билетера... За последние четыре года: два кубка, Суперкубок, чемпионат, третье место. Они и так высоко идут. Тогда, что должен «Краснодар» делать? Вообще всех каждый день менять? Хорошо, ты захватил власть. Оставь своего замдиректора. Для чего надо было глобально все это менять? Что не так делали билетеры? «Локомотив» последние годы все время в пятерке. Значит, многое они делали правильно. Зачем нужно было такую глобальную перестройку делать...

«Зенит», трансферы, Азмун, Влашич

— «Зенит», видимо, чемпион?

— Еще по прошлому году говорил, что «Зенит» — чемпион. Им может помешать только одно — если у них в один момент уйдут все легионеры. Покупать игроков там некому, судя по всему. Азмун — такой парень, что он вообще не реагирует, играет ли он в «Зените» или в Леверкузене — у него нет амбиций и желания отсюда уезжать, ему все нравится в Питере. У него агент хорошо работает с Германией, смог все подготовить, запутать всех, якобы большой ажиотаж. Никуда он не собирался уходить. Ну как ты можешь подумать, что человек из Питера поедет в Леверкузен?

— Влашича возьмут они?

— Не знаю, возможно. Я думаю, что эта история для них понятна. Им просто купить игрока внутри рынка. Но им очень тяжело привезти игрока из Европы сейчас. У них нет людей, которые занялись бы переговорами в Европе.

— Поможете, если что?

— За комиссию, конечно.

— У «Зенита» короткая лавка. В Лиге чемпионов на замену будут выходить Круговой, Сутормин...

— В Лиге чемпионов они займут четвертое место. Там вообще проблема не в том, что лавка короткая или длинная. С такой старой зашитой они ничего в Европе не сделают. Любая европейская команда покажет другую скорость, особенно скорость перемещения мяча.

— «Зенит» же хочет взять Баринова?

— Ну, конечно, хочет.

— И Антона Миранчука.

— В Миранчука я не верю... Игрока из «Локомотива» или «Спартака» очень тяжело уговаривать. Что должен сделать «Зениту», чтобы Баринов перешел к ним?

— Дать денег.

— Намного больше денег. Если у Баринова, например, зарплата 1,6 миллиона евро, то ему надо дать 2,5-3 миллиона. Премии хорошо работают для начинающих игроков. А игрокам уровня Баринова это не надо. Я думаю, что здесь еще играет роль болельщиков — момент принятия. Из «Локомотива» легко перейти в «Зенит», но Баринов особенный футболист, так как у него есть характер. Если он скажет нет — это будет нет.

— Аршавин и европейский рынок — это очень далекие друг от друга вещи?

— Он и не скрывает этого. Я думаю, что там есть старые агенты, если исходить из того, к каким игрокам они обращаются. Там, где они уже были, идут по старому пути.

— Что с Беллотти?

— Я не верю в него. Я вообще не понимаю, зачем менять Азмуна. Агент Азмуна — известный европейский парень. Это все была хорошо спланированная ситуация, чтобы получить хорошую комиссию и продлить Азмуна. Я вообще не думаю, что была какая-то проблема с продлением Азмуна.

— Барриос, Дуглас Сантос могут кого-то интересовать на европейском рынке?

— Они латиноамериканцы. Это люди, которые играют четко за деньги. Если им сильно не увеличить зарплату, то они ни за что никуда не перейдут. Ты представляешь, сколько получает Барриос? Я думаю, что там зарплата не меньше 2 миллионов евро. Сколько ему должны насыпать денег, чтобы он поменял «Зенит»? Он играет раз в неделю, где-то вообще играет, не включая все свои возможности. Кайфовая страна, потеть не надо.

— Неужели на рынке не обсуждается возможное усиление «Зенита»?

— Нет никого. У Рибалты постоянно кипела работа, там было понятно. Я не знаю, что сейчас вообще происходит в «Зените». У них вылетает Оздоев — они даже на русском рынке не пытаются усилиться. Судя по всему, у них нет сильного переговорщика, поэтому так и происходит.

Сборная, Карпин, Дюков

— Что думаете о новом тренере сборной?

— Я очень благодарен Александру Валерьевичу, за то, что поставили Карпина. Хотя бы в сентябре я не буду болеть за сборную России. Сейчас нам просто показали: ребят, ничего хорошего не будет, давайте поживем эти полгода, а там будем искать иностранца. Это все напоминает вот этот завтрак Александра Валерьевича с журналистами у Тиффани. И там он пообещал, что к первому туру будет тренер. И в итоге назначил Карпина.

— Почему они не взяли чуть больше времени, чтобы найти нормального тренера?

— У него есть некое окружение, которое ему пообещало, что есть кандидатура, есть работа. Он встречается с журналистами, и говорит: к первому туру у меня будет тренер. Потому что он полагается на окружение.

— Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников ушел. Раньше он советовал, что и как говорить.

— Я думаю, что там вопрос даже не в Кирилле, несмотря на то, что это потеря. Глобальная проблема — в обещании. В спорте, а особенно в футболе, ничего нельзя обещать. Ну как можно назначить тренера со стартовым свистком? Зачем такой пожар?

Еще глупее выглядит, когда люди из РФС говорят: «Зря вы думаете, что это был запасной вариант». Я не знаю какой он мотиватор, но знаю, что он проиграл все тяжелые матчи. Мотивировать команду на матчи с «Зенитом», «Спартаком», ЦСКА — много ума не надо. Тяжело мотивировать на слабые команды. Я вот обещаю, что с первого дня не буду болеть, комментировать, смотреть матчи сборной.

ЦСКА, Олич, Рахимич

— Почему Олич ушел? Когда он об этом расскажет?

— Я думаю, что он никогда не расскажет. Он воспитанный парень. Хотя он все и так сказал. И все сказал Бабаев: по его словам, Олич хотел руководить командой сам, а ЦСКА — это команда, которой руководят сверху, оттуда спускают все указания. Потому вопрос о помощниках был неразрешимым.

— Зачем Оличу так нужен был в штаб Рахимич?

— Рахимич очень давно в структуре ЦСКА. Он знает эту молодежь, всю вертикаль, как они туда поднимались. Иметь консультации с человеком, который играл в этой команде, знает ЦСКА и много лет прожил в России — что плохого в этом?

— Почему это ключевая история?

— Я думаю, что это вопрос принципа пошел. Просто не понимаю, почему ЦСКА не захотели поднимать человека из своей структуры, он же его не из «Спартака» звал. Не понимаю, почему ЦСКА, условно, не могли сказать после окончания чемпионата России, что не получилось договориться, и сделать все без скандалов.