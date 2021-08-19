Заменить француза будет крайне тяжело.

По данным «СЭ», защитник «Спартака» Самюэль Жиго в ближайшее время станет игроком итальянского «Торино». Француз покидает Россию по семейным причинам — агент футболиста заявил, что его клиенту тяжело жить одному в чужой стране, вдали от семьи.

Уход Жиго — большая проблема для «Спартака». Заменить его красно-белым будет крайне тяжело. Причем как по игровым качествам, так и по чисто человеческим. Самюэля очень любили болельщики, он был душой коллектива, лидером команды и заводилой в раздевалке. Однако в этом материале мы воздержимся от эмоциональных эпитетов и постараемся оценить потерю Жиго исключительно в футбольном плане.

Конечно, француз допускал ошибки, как и любой футболист. При этом на фоне своих партнеров по «Спартаку» он выглядел наиболее надежным защитником. Из зоны Жиго приходило меньше всего опасности — всего 7% ударов. С левого фланга обороны, за который отвечают Георгий Джикия и Лукас Айртон, — на 10% больше.

Карта ударов по воротам «Спартака» в сезоне-2021/22.

Жиго реже терял позицию по сравнению с Джикией. Он чаще вступал в отбор и единоборства, подстраховывал своих партнеров по обороне. Во многом благодаря ему «Спартак» пропускал меньше, чем иногда должен был.

Кроме оборонительных действий Жиго был очень полезен в атаке. Его включения вперед после отбора мяча — фишка «Спартака» времен Доменико Тедеско. При схеме с двумя центральными защитниками, на которую красно-белые перешли при Руе Витории, этот прием практически не использовался. Возможно, зря, ведь получалось порой вполне эффективно.

Кроме того, Жиго приносил большую пользу при стандартных положениях. За три года в «Спартаке» он забил 8 мячей — больше, чем у кто-либо из защитников в РПЛ за аналогичный период.

Пара Джикия — Жиго, несмотря на случавшиеся ошибки, являлась одной из лучших в чемпионате России. Заменить сейчас француза в «Спартаке», пожалуй, некому.

Напрашивается вариант с Ильей Кутеповым, но тот серьезно уступает Жиго в скорости. Учитывая то, как играет сейчас «Спартак» — с высокой линией обороны, — это немаловажный фактор. При забросах и передачах за спину Кутепов может банально не успеть за соперником.

Павел Маслов хорош в схеме с тремя центральными защитниками. Но даже в связке с Жиго и Джикией он довольно много ошибался. Страшно представить, что будет, если Маслов заменит Самюэля в схеме с двумя центральными. К тому же Маслов сейчас травмирован, а после возвращения ему еще нужно будет набрать форму.

Помимо Маслова и Кутепова у красно-белых есть еще Илья Гапонов. Но он до сих пор болтается где-то между второй командой «Спартака», выступающей в ФНЛ, и основой. Всерьез рассчитывать на него сложно.

Сравнительная статистика Самюэля Жиго и других защитников «Спартака».

Прямо по ходу сезона «Спартак» остается без ведущего защитника. До конца летнего трансферного окна — менее двух недель. Успеют ли красно-белые найти замену Жиго? Или все-таки Кутепов получит свой шанс?