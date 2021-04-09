«Карпин строит из пионеров хорошую команду, ему только респект». Интервью Игоря Гамулы

Бывший главный тренер «Ростова», одна из самых колоритных личностей в российском тренерском цехе — Игорь Гамула в интервью для специального репортажа в программе «На троих с Рабинером» рассказал о том, планирует ли он возвращаться к работе. А также поделился впечатлениями о матче «Ростов» — «Спартак» (2:3) и работе Валерия Карпина в целом.

— Игра огонь! — говорит Гамула. — Давно не было такого футбола в Ростове, давно не было такого ажиотажа, соскучились люди после пандемии, пришли на стадион. Ну и команды показали хороший, качественный футбол, искрометный, атакующий. Никто не сидел в обороне, старались все время атаковать, каждый хотел победить, играли до последней минуты. Все получили большое удовольствие. Даже проиграв, «Ростов» все равно заслужил комплименты, и люди остались очень довольны.

— На ваш взгляд, что не получилось у «Ростова»?

— В первом тайме у «Ростова» получалось все, но необязательный пропущенный гол в конце первого тайма немножко выбил команду из колеи. А во втором тайме не хватило силенок. К концу игры «Спартак» выглядел свежее. Поэтому было много ошибок в передачах во втором тайме. Не знаю, в чем причина, ведь команда очень хорошо готова физически — наверное, слишком много эмоций отдали в первом тайме, их просто не хватило в концовке.

Хотя все равно ребята старались до конца идти вперед, были моменты у Байрамяна, у Соу. Но, как сказал Валерий Георгиевич на пресс-конференции, чуть-чуть недобежали, недосмотрели, немного ошибались в передачах, в выборе позиции. И вот эти все ситуации привели к поражению, хотя команда этого не заслуживала.

Игорь Гамула — тренер «Ростова». Фото Виталий Тимкив

— Вы были главным тренером «Ростова». Давайте представим на минуту, что на бровке был бы не Карпин, а вы. Что бы вы «докрутили»?

— Пораньше выпустил бы, во-первых, Хорена Байрамяна. Во-вторых, Павла Мамаева, который вышел — и сразу стало видно, насколько это спокойный, рассудительный игрок, действующий без суеты. Наверное, ему не хватает физических кондиций. Но на поле сразу стало больше разума — так что да, Павла, наверное, тоже выпустил бы пораньше. Тогда же и Хашимото снял бы. Однако это моя сугубо личная точка зрения — и совершенно не в обиду Валерию Георгиевичу [Карпину]. Ему, конечно же, виднее. Он строит из этой молодежи, пионеров хорошую команду, и ему за это только респект!

— В день игры и во время матча лил дождь, а поле было просто в прекрасном состоянии. Чего стоит подготовить таким образом газон?

— В «Ростове» к этому очень серьезно относятся, потому что Валерий Георгиевич сразу поставил этот вопрос, и качество полей сейчас стоит на первом месте. Что запасное, что на «Олимпе», что основное — все в хорошем состоянии. Все-таки поле «Ростов-Арены» строили к чемпионату мира, да и ухаживают за ним все 24 часа в сутки. И директор стадиона Антипенко, и Альберт ( Ченибалаян. - Прим. «СЭ» ) , который занимается полем, — можно сказать, они там живут, и поэтому газон в таком прекрасном состоянии.

— Пока не работаете после нашумевшей неприятной истории с «Машуком» (Гамула ушел с должности селекционера «Ростова», чтобы возглавить клуб из Пятигорска, но пригласивший его инвестор оказался аферистом. — Прим. «СЭ»)?

— В поиске, но думаю, что со временем буду работать. Чувствую себя очень хорошо, сил у меня хватает, просто не ощущаю свой возраст (Гамуле — 61 год. — Прим. «СЭ»). Так что очень хочу работать и думаю, что-то получится.

— А в «Ростов» не предлагали вернуться?

— Я обратился к президенту (Арташесу Арутюнянцу. — Прим. «СЭ»), он обещал перезвонить, но пока звонков не было.

Станислав Жатиков (Ростов-на-Дону)