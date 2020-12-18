Экс-защитник «Локомотива», ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин подвел итоги первой половины чемпионата.

«Спартак» отвалился от чемпионской гонки

— «Зенит» заслуженно уходит на зимний перерыв лидером РПЛ?

— Не особо. Конечно, последние победы над «Уралом», «Динамо» и «Спартаком» с общим счетом 11:3 впечатлили. Но если бы команда весь сезон показывала такой футбол и не случилось бы оглушительного провала в Лиге чемпионов, я бы сказал: «Да, «Зенит» в России объективно сильнее всех». А тут... Мне кажется, ЦСКА и «Краснодар» по уровню игры ему ни в чем не уступают. Правда, «быки» из-за огромных проблем с составом растеряли осенью кучу очков и выше третьего места уже не поднимутся. За золото будут биться ЦСКА и «Зенит».

— «Спартак» от чемпионской гонки уже отвалился?

— Я и раньше говорил, что он в тройку не попадет. Ну а матч в Питере снял все вопросы. На фоне мертвого «Спартака» «Зенит» выглядел командой из космоса. Разница в скорости колоссальная. В красно-белом царстве вообще творятся непонятки. Назначили генерального директора — через пять месяцев вдруг убрали. Теперь вот тренер объявил, что не будет летом подписывать новый контракт. Когда в клубе такая карусель, сложно на что-то рассчитывать.

— Как полагаете, доработает Тедеско в «Спартаке» до конца сезона?

— Едва ли. Зачем держать тренера, который не хочет оставаться в команде? Лучше сразу попрощаться. К тому же «Спартаку» требуется усиление, зимой наверняка появятся новички. Возможно, кто-то из аренды вернется. А Тедеско уже предупредил, что трансферами заниматься не собирается. И как приглашать игроков? Подобными заявлениями человек просто сжигает мосты.

— Тренер-то он хороший?

— Да. Из этого состава выжал максимум. Кого-то раздражает импульсивность Тедеско. А мне, наоборот, нравится, когда тренер на бровке живет игрой, заряжает своих футболистов эмоциями. Хотя иногда немец перегибал палку.

Ильзатушка, почему не вступаешь в отбор?

— Не обыграл бы ЦСКА в последнем туре «Ростов», судьба Гончаренко была бы решена?

— Однозначно!

— Этой победой он снял вопросы об отставке?

— Скорее да, чем нет. Но если завтра скажут, что Виктор Михайлович все-таки уходит, я не удивлюсь.

— Зачем увольнять тренера, когда команда на втором месте?

— Строка в таблице — пожалуй, единственное, что говорит в пользу Гончаренко. Для меня страшным разочарованием стал матч с «Уралом». Как можно дома с таким соперником, играя целый тайм в большинстве, закончить 2:2?! Безобразие! Из той же серии ничья с «Фейеноордом» в Лиге Европы. Голландцы минуте на 48-й остались вдесятером, но армейцы в атаке вообще ничего не создали. А матч с «Химками» видели?

— Да.

— До перерыва на поле была одна команда — ЦСКА. Полное преимущество, казалось, «Химкам» разгрома не избежать. Выходим на второй тайм, внезапно пропускаем два мяча, потом в судорогах отыгрываемся. Странные замены, после которых игра совершенно разладилась... Или возьмем стандартные положения.

— С ними что не так?

— Я смотрю все матчи армейцев и не могу вспомнить, когда они последний раз забивали со «стандартов». Обычно даже до опасных моментов не доходит! Обляков неизменно подает с левой ноги, Влашич — с правой. Каждый при разбеге поднимает руку. Зачем — неизвестно. Подача всегда идет в одну и ту же точку, ребята несутся на мяч, но в итоге никто до него не добирается.

— Какая наблюдательность.

— Исключение — сентябрьский матч со «Спартаком», когда после навеса Облякова Магнуссон пробил головой, и Максименко чудом не выловил мяч. Остальные «стандарты» — ни уму ни сердцу. Что мешает отработать на тренировках другие варианты? Или вот ситуация. Матч с «Ростовом». Бистрович получает мяч — и сразу продольный обостряющий пас на Влашича, который выводит Чалова к воротам. Так и нужно играть! Но когда в опорной зоне выходят Обляков с Ахметовым, все сводится к унылым поперечным передачам. Куча лишних касаний, никакого обострения. А как в Лиге Европы нам забил «Вольфсбергер»?

— Как?

— Парень полчаса бежит с мячом к нашим воротам, а Ильзатушка провожает его на легком аллюре и, видимо, думает: «Когда же ты наконец пробьешь?» Почему не вступаешь в отбор? Если не догоняешь, хотя бы сфоли, ценой желтой карточки останови атаку. Вот так и проигрываются матчи.

Райкович — не защитник, а труп

— Позади 19 туров. Команда-открытие?

— «Химки». С Гунько это был безнадежный аутсайдер, проигрывавший «Краснодару» 2:7. А пришел Черевченко — и сразу все наладил. Семь побед в 11 матчах — серьезное достижение.

— Черевченко волшебник?

— Нет. Просто тренер классный. Грамотно выстроил игру в обороне, а главное, сумел сплотить ребят. При Гунько, который приходил на «живое место», атмосфера в «Химках» оставляла желать лучшего. Тогда вся команда была за Юрана, с которым руководители клуба поступили, мягко говоря, некрасиво. В такой ситуации Гунько был обречен.

— Команда-разочарование?

— «Локомотив». 8-е место в РПЛ и 4-е в Лиге чемпионов говорят сами за себя. Если «Краснодар» выбирается из ямы, то «Локо» тонет. Абсолютная беспросветность. Ни игры, ни результата.

— Хоть за что-то Николича похвалить можно?

— Разве что за две ничьи с «Атлетико». Ну и с «Баварией» дома неплохо смотрелись, в обороне не отсиживались. Весной многие поражались — за какие заслуги Николича позвали в «Локомотив»? Чем он лучше Семина? Если руководителям клуба так уж насолил Юрий Палыч, что решили его убрать, взяли бы действительно квалифицированного специалиста, а не загадочного серба из венгерского «Фехервара». Кто-нибудь может объяснить, зачем Николич настоял на приобретении Райковича? Это же не защитник, а труп! Ошибки в каждом матче!

— Кстати, Илья Геркус считает, что Райкович — худший защитник лиги на данный момент. А человека, который его привез, надо сразу увольнять.

— Согласен по всем пунктам. Трансферная политика «Локомотива» вообще вызывает вопросы. Если Зе Луиш атаку усилил, то остальные новички никак себя не проявили.

— Год заканчивается. Назовите тройку лучших игроков 2020-го.

— Влашич, Азмун и Кварацхелия.

— Почему именно они?

— Влашич — топ-футболист, без которого ЦСКА уже трудно представить. Ведет всю игру, забивает, отдает. Азмун — настоящий бомбардир. Был в «Рубине», «Ростове», потом снова в «Рубине», теперь в «Зените» — и везде штамповал голы. Плюс в подыгрыше хорош. А Хвича восхищает индивидуальным мастерством, умением обыграть один в один. Причем и на носовом платке, и на скорости. Такие футболисты украшают чемпионат.