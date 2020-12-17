Черевченко передал привет «Локо». Николич повторит судьбу Тедеско?

«Химки» одержали волевую победу в матче с железнодорожниками — 3:2.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

19-й тур

«Химки» — «Локомотив» (Москва) — 3:2 (1:2)

Голы: Крыховяк, 15 (0:1). Корян, 26 — с пенальти (1:1). Мурило, 37 (1:2). Кухарчук, 85 (2:2). Долгов, 90+3 (3:2).

«Химки»: Лантратов, Тихий, Логашов, Данилкин, Филин, Корян (Тихонов, 65), Могилевец, Трошечкин, Конате, Кухарчук, Дядюн (Долгов, 65).

«Локомотив» (Москва): Коченков, Живоглядов, Мурило, Райкович, Рыбус, Игнатьев (Рыбчинский, 80), Магкеев (Камано, 89), Куликов, Крыховяк, Миранчук, Лисакович (Эдер, 76).

Предупреждения: Корян, 44. Куликов, 57. Райкович, 83.

Судьи: Матюнин. Мосякин (оба — Москва), Сейфетдинов (Казань).

ВАР: Кукуян (Сочи). Кобзев (Москва).

17 декабря. Химки. Стадион «Арена Химки».

Впервые за полтора месяца на матч «Химок» власти Подмосковья решили допустить зрителей. Как свидетельство этого — две девушки-полицейских верхом на лошадях рядом с Ленинградским шоссе по дороге к «Арене Химки». Скучающие лошади развлекались тем, что разрывали копытом мокрый снег. Девушки зябко кутались и натягивали пониже форменные шапки, стараясь защититься от падающей с неба мороси.

Но привычного антуража российского футбола рядом со стадионом все равно не было — ни многочисленных стражей порядка, ни барьеров и заграждений. Несмотря на футбол, на «Арене Химки» вовсю кипела обычная жизнь. Например, центр детского творчества, находящийся в помещениях под одной из трибун, работал как ни в чем не бывало. Родители вели малышей на занятия и забирали обратно — никто им никаких препятствий не чинил. Картина, конечно, удивительная.

Химки — Локомотив. В миксте на Арене Химки вот так pic.twitter.com/ytWprblw0E — Dmitry Girin (@DmitryGirin) December 17, 2020

На подходе к стадиону у меня даже спросили лишний билетик. Зрителей на трибуны пустили, но число их было невелико. Если поставить себе такую цель, то можно было бы пересчитать всех — в общей сложности набралось примерно сотни две.

Химки — Локомотив. В этот раз со зрителями. При желании можно пересчитать всех pic.twitter.com/vqIHsJbaGj — Dmitry Girin (@DmitryGirin) December 17, 2020

Хотя, наверное, игроки «Локомотива» предпочли бы, чтобы публики вообще не было. Потому что не успел прозвучать стартовый свисток, как с гостевого фан-сектора понеслась кричалка про УКИК и Юрия Палыча. Честно — так себе антураж, тем более что команда на фоне последних результатов нуждалась в поддержке. Или, если вы недовольны, устраивайте уж полноценную обструкцию игрокам или вообще бойкот. Но эта звучащая из матча в матч шарманка надоела, кажется, уже всем.

Химки — Локомотив. УКИК добрался и до ближнего Подмосковья. pic.twitter.com/AubJkCaASq — Dmitry Girin (@DmitryGirin) December 17, 2020

Местная публика на центральных трибунах, такое ощущение, стебала гостевой сектор. Кто-то время от времени громко выкрикивал про УКИК, болельщики «Локо» это подхватывали. Именно под эту кричалку Мурило, которого так не любят укикофилы, отдал совершенно выдающийся предголевой пас на Лисаковича, который уже в касание вывел к воротам Крыховяка — счет стал 0:1. «Все равно это ничего не меняет!» — истошно проорал кто-то с трибун. Народ одобрительно засмеялся.

Мурило вообще стал одним из героев вечера — в концовке первого тайма он откликнулся на подачу Крыховяка.

Да и вообще футбол был вполне себе бодрый. «Химки» совершенно не собирались отсиживаться у своих ворот, и моментов было достаточно. В первом тайме целую серию спасений выдал Лантратов, во втором тайме пришла очередь геройствовать Коченкова, который заменил в основе «Локомотива» Гильерме. Очевидно, после не самого лучшего матча и пяти пропущенных мячей в Краснодаре русскому бразильцу нужна была пауза. Тем более что всего месяц назад он пережил еще и разгром в Белграде в составе сборной России. Так недолго и до категории «пробитых», а для вратаря нет определения более страшного. И в этом смысле интересно, кто будет первым номером «Локо» весной.

Потому что Коченков сыграл очень прилично, и во многом благодаря его спасениям гости, почти весь второй тайм отбивавшиеся и смотревшиеся откровенно плохо, оставались на плаву так долго, рухнув только в самой концовке.

После такого разочаровывающего финиша первой части сезона перспективы Марко Николича в «Локомотиве» смотрятся весьма туманными. Очень может быть, что зимой вслед за Доменико Тедеско РПЛ покинет еще один иностранный тренер.