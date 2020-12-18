Бывший капитан питерцев подвел итоги матча с красно-белыми.

Владислав Радимов. Фото Анна Мейер / ФК «Зенит», ФК «Зенит»

— Между «Зенитом» и «Спартаком» было много матчей. Как бы оценили этот — по пятибалльной шкале?

— Я вам так скажу: «Зенит» «пятерку» точно заслужил, переиграл соперника по всем статьям. А вот какую оценку поставить «Спартаку», который выглядел безобразно, даже не знаю. Он и раньше «Зениту» проигрывал — 0:5, 1:5, 2:5, 0:3... Но это поражение особенное.

— Почему?

— Да потому что такого трусливого «Спартака» я никогда не видел! С первых минут прижался к воротам — и весь матч оборонялся, вообще не помышляя об атаке. Когда это было?!

— Да уж.

— Вычитал, что перед игрой спартачам вручили видеорегистраторы. Но им забыли выдать другое важное устройство — навигаторы. Может, хотя бы они помогли найти дорогу к воротам Лунева. А то ребята стояли в своей штрафной и не понимали, что дальше с мячом делать.

— При этом к перерыву на табло горело 1:1.

— Я не сомневался, что рано или поздно «Зенит» дожмет соперника. По такой игре у «Спартака» не было никаких шансов. Ни одного удара за первый тайм! Ну о чем тут говорить?

— Как объяснить ошибку Ловрена?

— Даже у такого мастера случается технический брак. Хотел вратарю скинуть мяч грудью, но чуть-чуть переборщил. Со стороны смотрелось комично. Думаю, этот эпизод будут часто крутить в подборке самых курьезных голов 2020 года.

— Вы понимаете, почему именно Малкома признали лучшим игроком матча?

— Он действительно выделялся. Все время с мячом, обводил, создавал для партнеров моменты. Еще мне очень понравился Вендел, который принимал правильные решения и мог забить шикарный гол. Жаль, в крестовину попал. Думаю, кто-то из этой парочки и должен был забрать приз по итогам матча.

— Месяц назад вы говорили мне про Вендела: «Резкий, быстрый, с прекрасным пасом. Но в игру «Зенита» еще не вписан».

— Сейчас он уже гораздо лучше понимает партнеров. С каждым матчем чувствует себя увереннее. Перед игрой с «Динамо» я разговаривал с Сергеем Семаком. Он сказал: «Барриос и Оздоев, как обычно, выйдут в опорной зоне, а Вендела хочу поставить на позицию «десятки». Он может мяч придержать, хорошо направляет атаки...» Как видите, получилось! И тогда, и сейчас.

— Амплуа Вендела одним словом?

— Box-to-box. Но и ближе к атаке полезен. Вендел и Малком постоянно меняются местами, появляются то слева, то справа. Это хаотичное движение в середине поля еще больше запутывает соперника. Оба мобильные, великолепно готовы функционально, а с мячом работают так, что спокойно принимают его на любой позиции. Главное, и тот и другой умеют обыгрывать один в один. В нашем чемпионате таких футболистов наперечет.

— Кто первым приходит на ум?

— Мирзов да Лесовой. Но они, в отличие от Малкома и Вендела, все это делают не на самой высокой скорости.

— Дзюба становится прежним?

— Пока немножко тяжеловат. Видно — нет той легкости, что была раньше. Правда, все равно забивает.

— Как и Азмун.

— В первых матчах после болезни у Сердара мало что получалось. А сейчас разыгрался, спартаковскую оборону просто затерзал. Жалко, что в чемпионате наступает перерыв. На этот «Зенит» хочется смотреть и смотреть.

— Такой «Зенит» и в Лиге чемпионов бы не провалился?

— По крайней мере оказал бы более достойное сопротивление «Лацио», дортмундской «Боруссии» и «Брюгге». Все лидеры наконец-то в строю, набрали форму...

Вендел вначале попал в перекладину, а через минуту отдал голевую на Азмуна ?



«Зенит» очень бодро начал встречу со «Спартаком», но уже забил в свои. 1:1 в Питере:https://t.co/FsvWJqoBdb pic.twitter.com/rsoWwW5bIj — Матч ТВ (@MatchTV) December 16, 2020

— У «Спартака» хоть кого-то можно отметить?

— Единственное светлое пятно — Зобнин. Очень старался, носился туда-сюда, сражался за каждый мяч. А вот Крал и другие проиграли почти все единоборства. Странно, что «Спартак», не участвующий в еврокубках, выглядел физически намного хуже, чем «Зенит», который за последние месяцы и наигрался, и налетался. Но главное даже не это.

— А что?

— В жизни не видел футболистов «Спартака» настолько испуганными и потерянными! Так решающие матчи не играют. Эта команда напрочь лишена спартаковского духа.

— К Максименко есть вопросы?

— Конечно. И первый гол его, и второй.

— Ракицкий-то хитро пробил, внешней стороной стопы.

— И что? Мяч по центру летел! На днях Максименко сообщил в интервью: «Я расстроился, что не получил вызов в национальную сборную». Да какая сборная с такой игрой?! Тебе бы в основе «Спартака» место сохранить...

— Мозес разочаровывает?

— В каких-то эпизодах хорош. Но в каких-то явно недорабатывает. Вспомните гол Ракицкого — он именно от Мозеса отскочил и с линии штрафной спокойно пробил по воротам. Плюс в оборону нигериец возвращается без особого рвения. То ли для него это в порядке вещей, а тренерский штаб не обращает внимания, то ли физически плохо готов. Сравните с Дугласом Сантосом и Суторминым — они-то всегда бегут назад на максимальной скорости.

— Эксперимент с Кутеповым в роли форварда провалился?

— Со стороны это выглядит так же нелепо и комично, как гол Ловрена в свои ворота.

— Зимой «Спартаку» нужно усилить каждую линию?

— Разумеется. Сравните, какая у «Зенита» скамейка и какая у «Спартака». Но тут другой вопрос возникает: зачем отдали в аренду Тила, Мирзова, Ломовицкого, Мелкадзе, Тимофеева, Рассказова?

— Полагаете, кто-то из них сейчас бы пригодился?

— Мирзов, Тил и Тимофеев — наверняка. Вот по остальным есть сомнения.

— Как вам заявление Тедеско на пресс-конференции?

— О том, что не будет продлевать контракт со «Спартаком»? С одной стороны, непонятно, почему он именно сейчас решил об этом сказать. А с другой...

— Что?

— Я вот думаю: а предложили бы ему после такого матча новый контракт? Не факт!

— Полагаете, немец просто решил сыграть не опережение?

— Не исключено. Впрочем, это уже проблемы «Спартака». Пускай руководство разбирается.

— После матча с «Зенитом» только укрепились во мнении, что «Спартак» в тройку не попадет?

— Если будет играть так же, как в Петербурге, — медалей точно не видать. Знаете, в чем главная проблема «Спартака»?

— В чем же?

— Нет поставленной игры! Что матчи с «Сочи» и «Зенитом» лишний раз доказали. Люди не знают, как выходить из обороны. Когда их начинают прессинговать, сразу теряют мяч. Либо идет длинная передача, но в ту зону, где никого. А стандарты? Их же за год можно отработать до автоматизма. Но у «Спартака» и этого нет! В штрафной хаос, на подборе ни одного человека, в итоге никто не мешает Ракицкому забить победный гол... Даже «Ростов», поменявший в разгар сезона полсостава, смотрится интереснее. Команда играет в тот футбол, который хочет видеть Валерий Карпин. А во что играет «Спартак», мне непонятно.

— Кто же, на ваш взгляд, будет в тройке?

— Думаю, «Зенит» чемпионство уже не упустит. Вторым станет «Краснодар», у которого вернулись все лидеры. С таким подбором футболистов догнать «Спартак» вполне реально. Ну а за бронзу повоюют ЦСКА и «Ростов».