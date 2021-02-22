Их выставили за дверь в других клубах. А они рвутся с «Сочи» в еврокубки

Константин Алексеев — о победной поступи команды Владимира Федотова.

«Сочи» продолжает удивлять. Клубу частенько достается — то за игру основой против ростовского пионеротряда, то за неприличное число футболистов из «Зенита». Но глупо отрицать, что по качеству игры команда по праву находится в числе лучших.

Подопечные Владимира Федотова завершили прошлый год тремя убедительными победами — над «Ахматом», «Спартаком» и «Динамо», что позволило подняться на четвертую строчку. С отставанием от красно-белых, претендующих на золото, всего в два очка. И 2021 год начат оптимистично — с выхода в четвертьфинал БЕТСИТИ Кубка России по итогам гостевой победы над «Краснодаром».

Успехи «Сочи» тем удивительнее, что состав собран из списанных футболистов, не пригодившихся другим клубам. Чуть ли не из отработанного материала, как бы грубо это ни звучало. Но вы сами знаете, каким насмешкам подвергался тот же Заболотный в «Зените» — автор первого гола в ворота «Краснодара» в воскресенье. Словно это не форвард уровня РПЛ. Можете вспомнить, что с Нобоа «Динамо» не стало продлевать контракт еще шесть лет назад, когда эквадорец был в расцвете сил. С тех пор Кристиан перенес разрыв крестообразных связок, ему уже скоро 36 лет, и он один из лучших игроков РПЛ.

Автор второго гола в ворота «быков» Жоаузинью был последовательно списан сначала... в Краснодаре, а затем в «Динамо». Не пригодились бело-голубым также Юсупов, Терехов и Цаллагов (от Ибрагима также старательно освобождался «Рубин», отдавая в аренду). Не нашел себя в «Крыльях» и «Локомотиве» Маргасов. А Джанаеву как-то пришлось поехать в Польшу на зарплату в семь тысяч евро — в России достойных предложений не поступило.

Сейчас это все игроки стартового состава команды, которая выбила из кубкового турнира «Краснодар» и опережает ряд фаворитов РПЛ — «Локо», «Динамо», тех же «быков».

Думаю, задетое самолюбие — один из факторов, помогающих «барсам» выигрывать. Вы нас списали? Ну так мы вам докажем, что ошибались.

Задача к тому же облегчается более спокойной обстановкой вокруг команды, чем в топ-клубе. В Москве или Питере каждая оплошность рассматривается под микроскопом, с давлением трибун и требовательностью публики не так-то просто справляться. На берегу Черного моря в этом плане пока куда проще.

И кто-то теперь удивится, если «Сочи» в итоге финиширует в четверке лучших, пробившись в еврокубки? Я — нет. Тем более говорят, амбициозный президент Борис Ротенберг поставил перед командой такую задачу.

При этом второй фактор успеха, конечно, работа тренера Владимира Федотова. Который уже в Оренбурге доказал, что может выигрывать и без звезд в составе. Тогда он из футболистов-аутсайдеров сколотил команду-середняк. Теперь из игроков-середняков (от крутых ведь не отказываются, верно?) — одного из лидеров чемпионата.

Интересно, что будет, если в распоряжении Федотова когда-то окажутся действительно топ-футболисты по меркам РПЛ?