ЦСКА обыграл «Спартак» в матче РПЛ благодаря голам Глебова и Мусаева

ЦСКА победил «Спартак» в матче 12-го тура чемпионата России — 2:0.

Игра состоялась 25 октября на «ВЭБ Арене» в Москве и началась с 15-минутной задержкой из-за проблем с ТВ-трансляцией на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

На 33-й секунде Кирилл Глебов вывел армейцев вперед. На 24-й минуте после подачи Данила Кругового Тамерлан Мусаев забил головой и удвоил преимущество хозяев.

Во втором тайме команды обошлись без забитых голов.

ЦСКА набрал 25 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая московскому «Динамо» по дополнительным показателям. «Спартак» (23 очка) находится на пятом месте.

В следующем туре чемпионата России ЦСКА сыграет с «Оренбургом», а «Спартак» — с «Локомотивом». Оба матча состоятся 1 ноября.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

25 октября, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)

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