«Корона слетит быстрей, чем борода». «Зенит» и «Динамо» устроили поэтический скандал перед матчем РПЛ
Необычный скандал разгорелся перед матчем 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и махачкалинским «Динамо». Клубы поссорились из-за стихотворения — петербуржцы опубликовали эпиграмму с насмешками над бородами и папахами. Дагестанская команда ответила собственным стихотворением, а затем потребовала публичных извинений.
«Шутки перешли границы дозволенного»
Эпиграмма «Зенита» появилась перед домашней встречей с махачкалинцами.
«От Каспия на Балтику — вот это марш-бросок,
Пронзительно зурна ведет лезгинку.
Но тягостен для ваших ног наш илистый песок,
И нет здесь горных баз для поединков.
Пускай за вами крепостью стоит Махачкала,
И бороды ложатся на рубахи,
Здесь издавна всем бороды рубили догола,
И ветер как рукой срывал папахи», — говорилось в тексте.
Очевидно, в стихотворении была отсылка к реформам Петра I, когда в России вводили ограничения на ношение бород. Однако в «Динамо» сочли, что шутка затронула важные для дагестанцев культурные и религиозные символы.
Председатель общего собрания учредителей клуба Магомед Багаудинов выступил с публичным заявлением в социальных сетях.
«Футбольное соперничество и острое слово перед игрой — часть спорта, и мы это уважаем. Наш клуб в том числе ответил стихами на стихи, чтобы не оставлять рифму соперника подвешенной в воздухе. Но в тексте клуба из Санкт-Петербурга шутки перешли границы дозволенного.
Папаха и борода для дагестанцев — не элементы образа и не повод для насмешек. Это символы чести, достоинства, веры и многовековых традиций наших народов», — написал Багаудинов.
Кроме того, функционер потребовал от руководства «Зенита» публичных извинений перед болельщиками махачкалинского клуба и всеми дагестанцами.
«Мы открыты к честной борьбе на поле, к любому соперничеству и к спортивным подколам. Но есть темы, шутить и дерзить над которыми мы считаем непозволительным. Совсем скоро начнется игра. Пусть это соперничество остается только на футбольном поле», — добавил Багаудинов.
«Корона с вашей головы слетит куда быстрей, чем борода!»
До заявления руководства «Динамо» клуб успел опубликовать собственную эпиграмму. В ней махачкалинцы ответили на слова о бородах и папахах и напомнили сопернику, что за дерзкие высказывания нужно отвечать.
«Мы к вам пришли с вершин, где облака
Пасутся, как отары, на рассвете.
У горца путь далек, а речь легка,
Но за слова он сам всегда в ответе.
Вы нам прислали стих, и в этом честь:
У нас и спор с приветствия заводят.
Вы вспомнили, как бороды рубили,
Так то бояре были, не орлы.
Орлов цари в столицы не ловили:
Им тесно ниже облачной скалы.
Папаху горец снимет пред отцом,
Пред матерью, пред памятью народа,
Но ни пред ветром, ни пред чьим дворцом.
Такая уж у гор у нас порода.
У нас в горах есть мудрость с давних лет:
«Кто долго хвалится, тот слабо бьется».
Вы бороды затронули — напрасно, господа!
Корона с вашей головы слетит куда быстрей, чем борода!» — такое вот стихотворение.
Помирились
Вскоре после публикации ответа «Динамо» зенитовцы удалили эпиграмму. А еще немного позже разместили извинения в стихотворной форме.
«Друзья, нам жаль, что вас задели те слова,
что не были ни шуткой, ни насмешкой
мы не желали ни обидеть в спешке,
ни оскорбить ваш дом и веру никогда
простите, если так произошло
в стихах отсыл был лишь к истории, культуре,
петровским временам, балтийской буре
и столкновению традиций заодно
мы уважаем Дагестан, его народ
и дух его, и гордость, нрав и пыл
и вспоминаем стих как дружеский оплот
Расул Гамзатов эти строки сочинил:
«Может, друг твой сам поторопился
И тебя обидел невзначай.
Провинился друг и повинился —
Ты ему греха не поминай», — заявили петербуржцы.
Махачкалинцы извинения приняли — в уже привычном формате.
«Спасибо вам! Мы приняли ответ,
И слово ваше прозвучало честно.
В горах обид на тех, кто повинился, нет —
Так деды завещали, всем известно.
Сегодня — поле, спор и честный бой,
А после матча — мир, как меж друзьями.
И отвечаем вам мы здесь строфой
Великого поэта и смутьяна:
«Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо как Россия,
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия», — отметили в дагестанском клубе.
Матч «Зенита» и «Динамо» пройдет 25 октября, в Санкт-Петербурге. Начало — в 18:30 мск.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
5
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|0 : 2
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|1 : 1
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|2 : 0
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1