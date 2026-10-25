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Динамо Махачкала потребовало извинений у Зенита из-за эпиграммы: разогрев перед матчем 12 тура РПЛ 25 октября 2026
обновлено в 13:30

«Корона слетит быстрей, чем борода». «Зенит» и «Динамо» устроили поэтический скандал перед матчем РПЛ

Артем Белинин
Корреспондент
Фото ФК «Динамо» (Махачкала)
Новый уровень противостояния в отечественном футболе.

Необычный скандал разгорелся перед матчем 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и махачкалинским «Динамо». Клубы поссорились из-за стихотворения — петербуржцы опубликовали эпиграмму с насмешками над бородами и папахами. Дагестанская команда ответила собственным стихотворением, а затем потребовала публичных извинений.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
25 октября, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо Мх

«Шутки перешли границы дозволенного»

Эпиграмма «Зенита» появилась перед домашней встречей с махачкалинцами.

«От Каспия на Балтику — вот это марш-бросок,
Пронзительно зурна ведет лезгинку.
Но тягостен для ваших ног наш илистый песок,
И нет здесь горных баз для поединков.
Пускай за вами крепостью стоит Махачкала,
И бороды ложатся на рубахи,
Здесь издавна всем бороды рубили догола,
И ветер как рукой срывал папахи», — говорилось в тексте.

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Очевидно, в стихотворении была отсылка к реформам Петра I, когда в России вводили ограничения на ношение бород. Однако в «Динамо» сочли, что шутка затронула важные для дагестанцев культурные и религиозные символы.

Председатель общего собрания учредителей клуба Магомед Багаудинов выступил с публичным заявлением в социальных сетях.

«Футбольное соперничество и острое слово перед игрой — часть спорта, и мы это уважаем. Наш клуб в том числе ответил стихами на стихи, чтобы не оставлять рифму соперника подвешенной в воздухе. Но в тексте клуба из Санкт-Петербурга шутки перешли границы дозволенного.

Папаха и борода для дагестанцев — не элементы образа и не повод для насмешек. Это символы чести, достоинства, веры и многовековых традиций наших народов», — написал Багаудинов.

Кроме того, функционер потребовал от руководства «Зенита» публичных извинений перед болельщиками махачкалинского клуба и всеми дагестанцами.

«Мы открыты к честной борьбе на поле, к любому соперничеству и к спортивным подколам. Но есть темы, шутить и дерзить над которыми мы считаем непозволительным. Совсем скоро начнется игра. Пусть это соперничество остается только на футбольном поле», — добавил Багаудинов.

Вадим Евсеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Корона с вашей головы слетит куда быстрей, чем борода!»

До заявления руководства «Динамо» клуб успел опубликовать собственную эпиграмму. В ней махачкалинцы ответили на слова о бородах и папахах и напомнили сопернику, что за дерзкие высказывания нужно отвечать.

«Мы к вам пришли с вершин, где облака
Пасутся, как отары, на рассвете.
У горца путь далек, а речь легка,
Но за слова он сам всегда в ответе.
Вы нам прислали стих, и в этом честь:
У нас и спор с приветствия заводят.
Вы вспомнили, как бороды рубили,
Так то бояре были, не орлы.
Орлов цари в столицы не ловили:
Им тесно ниже облачной скалы.
Папаху горец снимет пред отцом,
Пред матерью, пред памятью народа,
Но ни пред ветром, ни пред чьим дворцом.
Такая уж у гор у нас порода.
У нас в горах есть мудрость с давних лет:
«Кто долго хвалится, тот слабо бьется».
Вы бороды затронули — напрасно, господа!
Корона с вашей головы слетит куда быстрей, чем борода!» — такое вот стихотворение.

Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Помирились

Вскоре после публикации ответа «Динамо» зенитовцы удалили эпиграмму. А еще немного позже разместили извинения в стихотворной форме.

«Друзья, нам жаль, что вас задели те слова,
что не были ни шуткой, ни насмешкой
мы не желали ни обидеть в спешке,
ни оскорбить ваш дом и веру никогда
простите, если так произошло
в стихах отсыл был лишь к истории, культуре,
петровским временам, балтийской буре
и столкновению традиций заодно
мы уважаем Дагестан, его народ
и дух его, и гордость, нрав и пыл
и вспоминаем стих как дружеский оплот
Расул Гамзатов эти строки сочинил:
«Может, друг твой сам поторопился
И тебя обидел невзначай.
Провинился друг и повинился —
Ты ему греха не поминай», — заявили петербуржцы.

Махачкалинцы извинения приняли — в уже привычном формате.

«Спасибо вам! Мы приняли ответ,
И слово ваше прозвучало честно.
В горах обид на тех, кто повинился, нет —
Так деды завещали, всем известно.
Сегодня — поле, спор и честный бой,
А после матча — мир, как меж друзьями.
И отвечаем вам мы здесь строфой
Великого поэта и смутьяна:
«Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо как Россия,
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия», — отметили в дагестанском клубе.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; Мх.«Зенит» — «Динамо» Махачкала: онлайн-трансляция матча РПЛ

Матч «Зенита» и «Динамо» пройдет 25 октября, в Санкт-Петербурге. Начало — в 18:30 мск.

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ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
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Суперсерия «Динамо» прервалась там, где этого не ждали. «Балтика» по делу продолжила серую полосу «быков»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
5
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив 2 : 0
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

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