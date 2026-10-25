«Корона слетит быстрей, чем борода». «Зенит» и «Динамо» устроили поэтический скандал перед матчем РПЛ

Новый уровень противостояния в отечественном футболе.

Необычный скандал разгорелся перед матчем 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и махачкалинским «Динамо». Клубы поссорились из-за стихотворения — петербуржцы опубликовали эпиграмму с насмешками над бородами и папахами. Дагестанская команда ответила собственным стихотворением, а затем потребовала публичных извинений.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

25 октября, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«Шутки перешли границы дозволенного»

Эпиграмма «Зенита» появилась перед домашней встречей с махачкалинцами.

«От Каспия на Балтику — вот это марш-бросок,

Пронзительно зурна ведет лезгинку.

Но тягостен для ваших ног наш илистый песок,

И нет здесь горных баз для поединков.

Пускай за вами крепостью стоит Махачкала,

И бороды ложатся на рубахи,

Здесь издавна всем бороды рубили догола,

И ветер как рукой срывал папахи», — говорилось в тексте.

Очевидно, в стихотворении была отсылка к реформам Петра I, когда в России вводили ограничения на ношение бород. Однако в «Динамо» сочли, что шутка затронула важные для дагестанцев культурные и религиозные символы.

Председатель общего собрания учредителей клуба Магомед Багаудинов выступил с публичным заявлением в социальных сетях.

«Футбольное соперничество и острое слово перед игрой — часть спорта, и мы это уважаем. Наш клуб в том числе ответил стихами на стихи, чтобы не оставлять рифму соперника подвешенной в воздухе. Но в тексте клуба из Санкт-Петербурга шутки перешли границы дозволенного.

Папаха и борода для дагестанцев — не элементы образа и не повод для насмешек. Это символы чести, достоинства, веры и многовековых традиций наших народов», — написал Багаудинов.

Кроме того, функционер потребовал от руководства «Зенита» публичных извинений перед болельщиками махачкалинского клуба и всеми дагестанцами.

«Мы открыты к честной борьбе на поле, к любому соперничеству и к спортивным подколам. Но есть темы, шутить и дерзить над которыми мы считаем непозволительным. Совсем скоро начнется игра. Пусть это соперничество остается только на футбольном поле», — добавил Багаудинов.

Вадим Евсеев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Корона с вашей головы слетит куда быстрей, чем борода!»

До заявления руководства «Динамо» клуб успел опубликовать собственную эпиграмму. В ней махачкалинцы ответили на слова о бородах и папахах и напомнили сопернику, что за дерзкие высказывания нужно отвечать.

«Мы к вам пришли с вершин, где облака

Пасутся, как отары, на рассвете.

У горца путь далек, а речь легка,

Но за слова он сам всегда в ответе.

Вы нам прислали стих, и в этом честь:

У нас и спор с приветствия заводят.

Вы вспомнили, как бороды рубили,

Так то бояре были, не орлы.

Орлов цари в столицы не ловили:

Им тесно ниже облачной скалы.

Папаху горец снимет пред отцом,

Пред матерью, пред памятью народа,

Но ни пред ветром, ни пред чьим дворцом.

Такая уж у гор у нас порода.

У нас в горах есть мудрость с давних лет:

«Кто долго хвалится, тот слабо бьется».

Вы бороды затронули — напрасно, господа!

Корона с вашей головы слетит куда быстрей, чем борода!» — такое вот стихотворение.

Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Помирились

Вскоре после публикации ответа «Динамо» зенитовцы удалили эпиграмму. А еще немного позже разместили извинения в стихотворной форме.

«Друзья, нам жаль, что вас задели те слова,

что не были ни шуткой, ни насмешкой

мы не желали ни обидеть в спешке,

ни оскорбить ваш дом и веру никогда

простите, если так произошло

в стихах отсыл был лишь к истории, культуре,

петровским временам, балтийской буре

и столкновению традиций заодно

мы уважаем Дагестан, его народ

и дух его, и гордость, нрав и пыл

и вспоминаем стих как дружеский оплот

Расул Гамзатов эти строки сочинил:

«Может, друг твой сам поторопился

И тебя обидел невзначай.

Провинился друг и повинился —

Ты ему греха не поминай», — заявили петербуржцы.

Махачкалинцы извинения приняли — в уже привычном формате.

«Спасибо вам! Мы приняли ответ,

И слово ваше прозвучало честно.

В горах обид на тех, кто повинился, нет —

Так деды завещали, всем известно.

Сегодня — поле, спор и честный бой,

А после матча — мир, как меж друзьями.

И отвечаем вам мы здесь строфой

Великого поэта и смутьяна:

«Красуйся, град Петров, и стой

Неколебимо как Россия,

Да умирится же с тобой

И побежденная стихия», — отметили в дагестанском клубе.

Матч «Зенита» и «Динамо» пройдет 25 октября, в Санкт-Петербурге. Начало — в 18:30 мск.