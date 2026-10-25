«Ростов» — «Локомотив»: в пользу гостей ошибочно не назначен пенальти

На 45+2-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Ростов» — «Локомотив» судья Владимир Москалев ошибочно не назначил пенальти в пользу железнодорожников. Видеоассистенты Артур Федоров и Алексей Сухой в его действия не вмешались.



В том эпизоде в штрафной площади хозяев поля после выполнения углового удара ростовчанин Данила Прохин задержал Евгения Морозова рукой и завалил его на газон. Мяч в тот момент уже находился в игре.