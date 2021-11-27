Интервью лидера «Химок» после ничьей с «Краснодаром» (3:3).

— Матч интересный был для болельщиков, много голов, — начал Глушаков. — Нам важней были очки, но понятно, что также они были нужны и «Краснодару».

— Рад, что забил гол? Давно такого не было.

— Просто я давно не играл, была травма, пропустил время. Вчера только тренировку провел, сразу кинули в топку, можно сказать. Говорили с тренером, выдержу — не выдержу. Думал, что выдержу, а оказалось, что в конце просел. Был тяжеловат.

— То есть сейчас готов не больше, чем на тайм?

— Есть еще время до следующий игры набрать форму. Для меня самое важное, чтобы нога не беспокоила. Физические кондиции набираются. Конец сезона — я их не растерял, просто игровой тонус где-то потерял.

— Как оценишь жеребьевку стыковых матчей для сборной России?

— Что сейчас говорить? Группа равная. Все мысли, наверно, сейчас будут только о поляках. Время покажет, его еще много. Во-первых, еще сборы, посмотрим, кто как подготовится. Надо, чтобы каждый из ребят включил профессионала и готовился.

— Все три мяча «Химки» забили после твоего выхода на поле. Есть ли здесь прямая зависимость?

— Это вам судить. Мое дело было выходить и обострить игру, завести чуть ребят своим движением и подсказом, так как команда проигрывала. Вроде получилось. В любом случае молодцы, что в голове что-то поменяли, не стали бояться. Хотя некого бояться в нашем чемпионате в принципе.

— Что-нибудь поменялось после возвращения Игоря Черевченко?

— Так он в отпуске был.

— Как вы восприняли этот отпуск?

— Нормально восприняли. Это жизнь, профессиональный подход.

— Что он сказал, когда вернулся в первый день?

— Ничего. «Работаем, готовимся к игре».

— Его штаб тоже в отпуске был?

— Мы тоже, похоже, были в каком-то отпуске, так как очков особо не набирали.

— В коллективе никто не обсуждал его уход?

— Это наши внутренние дела. Не хочу обсуждать.

— Как на команду влияют постоянные слухи о проблемах с финансированием?

— Мы не разговариваем на эту тему.

— А долги есть по зарплате?

— Я бы не сказал, что такие большие и существенные, как об этом пишут. Думаю, в других клубах еще больше есть задержки, и в Европе они есть. Есть ли в «Спартаке» и «Зените»? Не знаю, там мечты сбываются.

— Как отреагировал на слова Валерия Карпина о возможном уходе из сборной?

— Никак.

— Почему? Для тебя это важно, ты кандидат в сборную.

— Он же не сказал, что он уходит или еще что-то. Просто сказал, что думает. Каждый человек может думать. Надо принимать обдуманное решение. Я не писал ему.

— Кажется, что этот человек не должен сомневаться, а если сомневается, то не должен этого показывать.

— Это для вас так. Это вы так считаете, что-то непонятное раздуваете. Он ничего особенного не сказал, чтобы придираться. Каждый человек перед важным выбором подумает. Это нормально, жизненная ситуация.

— Что думаешь о Польше?

— Хорошая сборная. Много футболистов, которые играют в Европе. Боевая команда, интересно будет. Что сейчас говорить? Впереди отпуск, потом подготовка. Сейчас тяжело что-то говорить и обсуждать. После отдыха будем уже разговаривать, кто в каком состоянии, Валерий Георгиевич прекрасно знает, как команды готовятся, тренировочный процесс изучает.

— Федор Кудряшов сказал, что для него чемпионат мира — мечта. Что это для тебя?

— Для каждого футболиста попасть на чемпионат мира — мечта.

— После 2018 года верил, что будет еще шанс сыграть на чемпионате мира?

— Конечно.

— Просто тебе уже много лет.

— Вы ж считаете мои рывки, спринты, беговую работу. В «Ахмате» она была такая же, можно было так же вызвать в сборную, не хуже был бы. В «Ахмате» я тоже забивал голы, просто не афишировали, а надо было, там тоже восемь голов было. Не знаю, почему тут заговорили об этом.

Георгий Скобликов