«Для каждого футболиста попасть на ЧМ — мечта». Глушаков — об отпуске Черевченко, соперниках по стыкам и долгах по зарплате
— Матч интересный был для болельщиков, много голов, — начал Глушаков. — Нам важней были очки, но понятно, что также они были нужны и «Краснодару».
— Рад, что забил гол? Давно такого не было.
— Просто я давно не играл, была травма, пропустил время. Вчера только тренировку провел, сразу кинули в топку, можно сказать. Говорили с тренером, выдержу — не выдержу. Думал, что выдержу, а оказалось, что в конце просел. Был тяжеловат.
— То есть сейчас готов не больше, чем на тайм?
— Есть еще время до следующий игры набрать форму. Для меня самое важное, чтобы нога не беспокоила. Физические кондиции набираются. Конец сезона — я их не растерял, просто игровой тонус где-то потерял.
— Как оценишь жеребьевку стыковых матчей для сборной России?
— Что сейчас говорить? Группа равная. Все мысли, наверно, сейчас будут только о поляках. Время покажет, его еще много. Во-первых, еще сборы, посмотрим, кто как подготовится. Надо, чтобы каждый из ребят включил профессионала и готовился.
— Все три мяча «Химки» забили после твоего выхода на поле. Есть ли здесь прямая зависимость?
— Это вам судить. Мое дело было выходить и обострить игру, завести чуть ребят своим движением и подсказом, так как команда проигрывала. Вроде получилось. В любом случае молодцы, что в голове что-то поменяли, не стали бояться. Хотя некого бояться в нашем чемпионате в принципе.
— Что-нибудь поменялось после возвращения Игоря Черевченко?
— Так он в отпуске был.
— Как вы восприняли этот отпуск?
— Нормально восприняли. Это жизнь, профессиональный подход.
— Что он сказал, когда вернулся в первый день?
— Ничего. «Работаем, готовимся к игре».
— Его штаб тоже в отпуске был?
— Мы тоже, похоже, были в каком-то отпуске, так как очков особо не набирали.
— В коллективе никто не обсуждал его уход?
— Это наши внутренние дела. Не хочу обсуждать.
— Как на команду влияют постоянные слухи о проблемах с финансированием?
— Мы не разговариваем на эту тему.
— А долги есть по зарплате?
— Я бы не сказал, что такие большие и существенные, как об этом пишут. Думаю, в других клубах еще больше есть задержки, и в Европе они есть. Есть ли в «Спартаке» и «Зените»? Не знаю, там мечты сбываются.
— Как отреагировал на слова Валерия Карпина о возможном уходе из сборной?
— Никак.
— Почему? Для тебя это важно, ты кандидат в сборную.
— Он же не сказал, что он уходит или еще что-то. Просто сказал, что думает. Каждый человек может думать. Надо принимать обдуманное решение. Я не писал ему.
— Кажется, что этот человек не должен сомневаться, а если сомневается, то не должен этого показывать.
— Это для вас так. Это вы так считаете, что-то непонятное раздуваете. Он ничего особенного не сказал, чтобы придираться. Каждый человек перед важным выбором подумает. Это нормально, жизненная ситуация.
— Что думаешь о Польше?
— Хорошая сборная. Много футболистов, которые играют в Европе. Боевая команда, интересно будет. Что сейчас говорить? Впереди отпуск, потом подготовка. Сейчас тяжело что-то говорить и обсуждать. После отдыха будем уже разговаривать, кто в каком состоянии, Валерий Георгиевич прекрасно знает, как команды готовятся, тренировочный процесс изучает.
— Федор Кудряшов сказал, что для него чемпионат мира — мечта. Что это для тебя?
— Для каждого футболиста попасть на чемпионат мира — мечта.
— После 2018 года верил, что будет еще шанс сыграть на чемпионате мира?
— Конечно.
— Просто тебе уже много лет.
— Вы ж считаете мои рывки, спринты, беговую работу. В «Ахмате» она была такая же, можно было так же вызвать в сборную, не хуже был бы. В «Ахмате» я тоже забивал голы, просто не афишировали, а надо было, там тоже восемь голов было. Не знаю, почему тут заговорили об этом.
Георгий Скобликов
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю