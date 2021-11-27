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«Для каждого футболиста попасть на ЧМ — мечта». Глушаков — об отпуске Черевченко, соперниках по стыкам и долгах по зарплате

Севастиан Терлецкий
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Сегодня, 23:10
27 ноября. Химки. «Химки» — «Краснодар» — 3:3. Денис Глушаков и судья Павел Шадыханов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
27 ноября. Химки. «Химки» — «Краснодар» — 3:3. Денис Глушаков и судья Павел Шадыханов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Интервью лидера «Химок» после ничьей с «Краснодаром» (3:3).

— Матч интересный был для болельщиков, много голов, — начал Глушаков. — Нам важней были очки, но понятно, что также они были нужны и «Краснодару».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
27 нояб, 19:00. Арена Химки (Химки)
Химки
3:3
Краснодар
Голы
Классон, 6 (0:1), Набиуллин, 54 (1:1), Глушаков, 56 (2:1), Кабелла, 67 (2:2), Долгов, 71 (3:2), Ильин, 80 (3:3)
Нереализованный пенальти
Крыховяк 36
Химки
Лантратов Идову Тихий Набиуллин Филин (Долгов, 64 ) Стоинович (Данилкин, 46 ) Боженов (Глушаков, 46 ) Трошечкин Кухарчук (Давидян, 81 ) Мирзов Адеми
Краснодар
Сафонов Сорокин Петров (Спаич, 72) Крыховяк Кабелла Ионов (Чернов, 66) Классон Кайо Вилена (Кривцов, 66) Черников Кордоба (Ильин, 31)
Предупреждения
Филин 59  -  Черников 90
Судьи
Шадыханов (Москва) Болотенков (Москва) Березнов (Москва)
ВАР
Кукуляк (Калуга) Шаламберидзе (Москва)

— Рад, что забил гол? Давно такого не было.

— Просто я давно не играл, была травма, пропустил время. Вчера только тренировку провел, сразу кинули в топку, можно сказать. Говорили с тренером, выдержу — не выдержу. Думал, что выдержу, а оказалось, что в конце просел. Был тяжеловат.

— То есть сейчас готов не больше, чем на тайм?

— Есть еще время до следующий игры набрать форму. Для меня самое важное, чтобы нога не беспокоила. Физические кондиции набираются. Конец сезона — я их не растерял, просто игровой тонус где-то потерял.

Александр Головин и&nbsp;Алексей Миранчук. Не катастрофа и не мечта. Последнее для России — тоже хорошо

— Как оценишь жеребьевку стыковых матчей для сборной России?

— Что сейчас говорить? Группа равная. Все мысли, наверно, сейчас будут только о поляках. Время покажет, его еще много. Во-первых, еще сборы, посмотрим, кто как подготовится. Надо, чтобы каждый из ребят включил профессионала и готовился.

— Все три мяча «Химки» забили после твоего выхода на поле. Есть ли здесь прямая зависимость?

— Это вам судить. Мое дело было выходить и обострить игру, завести чуть ребят своим движением и подсказом, так как команда проигрывала. Вроде получилось. В любом случае молодцы, что в голове что-то поменяли, не стали бояться. Хотя некого бояться в нашем чемпионате в принципе.

— Что-нибудь поменялось после возвращения Игоря Черевченко?

— Так он в отпуске был.

— Как вы восприняли этот отпуск?

— Нормально восприняли. Это жизнь, профессиональный подход.

— Что он сказал, когда вернулся в первый день?

— Ничего. «Работаем, готовимся к игре».

— Его штаб тоже в отпуске был?

— Мы тоже, похоже, были в каком-то отпуске, так как очков особо не набирали.

— В коллективе никто не обсуждал его уход?

— Это наши внутренние дела. Не хочу обсуждать.

— Как на команду влияют постоянные слухи о проблемах с финансированием?

— Мы не разговариваем на эту тему.

— А долги есть по зарплате?

— Я бы не сказал, что такие большие и существенные, как об этом пишут. Думаю, в других клубах еще больше есть задержки, и в Европе они есть. Есть ли в «Спартаке» и «Зените»? Не знаю, там мечты сбываются.

Денис Глушаков и&nbsp;судья Павел Шадыханов.

— Как отреагировал на слова Валерия Карпина о возможном уходе из сборной?

— Никак.

— Почему? Для тебя это важно, ты кандидат в сборную.

— Он же не сказал, что он уходит или еще что-то. Просто сказал, что думает. Каждый человек может думать. Надо принимать обдуманное решение. Я не писал ему.

— Кажется, что этот человек не должен сомневаться, а если сомневается, то не должен этого показывать.

— Это для вас так. Это вы так считаете, что-то непонятное раздуваете. Он ничего особенного не сказал, чтобы придираться. Каждый человек перед важным выбором подумает. Это нормально, жизненная ситуация.

— Что думаешь о Польше?

— Хорошая сборная. Много футболистов, которые играют в Европе. Боевая команда, интересно будет. Что сейчас говорить? Впереди отпуск, потом подготовка. Сейчас тяжело что-то говорить и обсуждать. После отдыха будем уже разговаривать, кто в каком состоянии, Валерий Георгиевич прекрасно знает, как команды готовятся, тренировочный процесс изучает.

— Федор Кудряшов сказал, что для него чемпионат мира — мечта. Что это для тебя?

— Для каждого футболиста попасть на чемпионат мира — мечта.

— После 2018 года верил, что будет еще шанс сыграть на чемпионате мира?

— Конечно.

— Просто тебе уже много лет.

— Вы ж считаете мои рывки, спринты, беговую работу. В «Ахмате» она была такая же, можно было так же вызвать в сборную, не хуже был бы. В «Ахмате» я тоже забивал голы, просто не афишировали, а надо было, там тоже восемь голов было. Не знаю, почему тут заговорили об этом.

Георгий Скобликов

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
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