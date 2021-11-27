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Прогнозы на спорт

Карасев — это к пенальти. Необычный прогноз на матч ЦСКА — «Зенит»

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 15:00
Сергей Карасев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Алексей Березуцкий. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Карасев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Судья ставил 11-метровый в четырех последних матчах питерцев.

В воскресенье, 28 ноября, ЦСКА примет на своем поле «Зенит». Матч 16-го тура РПЛ начнется в 20.00 по московскому времени. Сделать ставку на эту игру вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
28 нояб, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Зенит

Где смотреть трансляцию

Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток — в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу можно будет увидеть на mаtchtv.ru, начало трансляции — в 19.30.

Алексей Березуцкий. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Березуцкий. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
17&nbsp;марта 2021 года. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3. Артем Дзюба. «Спартак» не обыграет «Уфу», «Зенит» окажется сильнее ЦСКА. Прогнозы на 16-й тур РПЛ

ЦСКА — «Зенит»: прогноз и ставка на матч 28 ноября

Действующий чемпион России завершил первый круг на первом месте. Отрыв от ближайшего конкурента пока небольшой, всего четыре очка, поэтому сине-бело-голубым нужна победа. Других мыслей сейчас быть не может — на неделе «Зенит» сыграл вничью с «Мальме» и забронировал за собой третье место в группе Лиги чемпионов, а с ним и путевку в 1/16 финала Лиги Европы.

ЦСКА в еврокубках в этом сезоне не играет, но результаты армейцев все равно не впечатляют. В последних трех турах команда Алексея Березуцкого набрала всего одно очко и скатилась на шестое место. Неделю назад ЦСКА почти весь матч играл в меньшинстве с «Химками», но удержал нулевую ничью.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает «Зенит» фаворитом матча. Коэффициент на победу гостей — 1.82, на ЦСКА — 4.30, на ничью — 3.95.

Скорее всего, «Зенит» выиграет. На это указывает не только текущая расстановка сил, но и история встреч — сине-бело-голубые победили армейцев в четырех последних играх с общим счетом 10:3.

Уместно обратить внимание и на главного арбитра. На матче будет работать бригада Сергея Карасева, который часто назначает пенальти, особенно в играх с участием «Зенита». При нем было шесть пенальти в четырех последних матчах питерцев, на которых работал. Вполне возможно, что и сейчас нас ждет 11-метровый: игра наверняка будет нервной.

Прогноз «СЭ»: «пенальти будет — да» с высоким коэффициентом 2.35.

Согласны с прогнозом или сделаете другую ставку? Поставьте в БЕТСИТИ и получите до 10 000 рублей во фрибетах прямо сейчас!

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Динамо

П2

22%

2.02

1X

20%

1.85

ТБ 2.0

18%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

2.02

ТМ 3.5

15%

1.41
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Зенит

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73

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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры