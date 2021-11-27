Судья ставил 11-метровый в четырех последних матчах питерцев.

В воскресенье, 28 ноября, ЦСКА примет на своем поле «Зенит». Матч 16-го тура РПЛ начнется в 20.00 по московскому времени. Сделать ставку на эту игру вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Где смотреть трансляцию

Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток — в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу можно будет увидеть на mаtchtv.ru, начало трансляции — в 19.30.

Алексей Березуцкий. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

ЦСКА — «Зенит»: прогноз и ставка на матч 28 ноября

Действующий чемпион России завершил первый круг на первом месте. Отрыв от ближайшего конкурента пока небольшой, всего четыре очка, поэтому сине-бело-голубым нужна победа. Других мыслей сейчас быть не может — на неделе «Зенит» сыграл вничью с «Мальме» и забронировал за собой третье место в группе Лиги чемпионов, а с ним и путевку в 1/16 финала Лиги Европы.

ЦСКА в еврокубках в этом сезоне не играет, но результаты армейцев все равно не впечатляют. В последних трех турах команда Алексея Березуцкого набрала всего одно очко и скатилась на шестое место. Неделю назад ЦСКА почти весь матч играл в меньшинстве с «Химками», но удержал нулевую ничью.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает «Зенит» фаворитом матча. Коэффициент на победу гостей — 1.82, на ЦСКА — 4.30, на ничью — 3.95.

Скорее всего, «Зенит» выиграет. На это указывает не только текущая расстановка сил, но и история встреч — сине-бело-голубые победили армейцев в четырех последних играх с общим счетом 10:3.

Уместно обратить внимание и на главного арбитра. На матче будет работать бригада Сергея Карасева, который часто назначает пенальти, особенно в играх с участием «Зенита». При нем было шесть пенальти в четырех последних матчах питерцев, на которых работал. Вполне возможно, что и сейчас нас ждет 11-метровый: игра наверняка будет нервной.

Прогноз «СЭ»: «пенальти будет — да» с высоким коэффициентом 2.35.

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