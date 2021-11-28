В ночь на 28 ноября скончался певец и композитор, народный артист России Александр Градский.

Еще 26 ноября стало известно, что 72-летний артист был госпитализирован с подозрением на инсульт. Градский был болельщиком московского «Спартака», а в декабре 2019 году дал большое интервью «Спорт-Экспрессу».

Приводим несколько отрывков, в которых Александр рассуждает о трансферной политике красно-белых и о том, кто сделал чемпионский «Спартак» — Аленичев или Каррера?

— Леонид Арнольдович содержит команду, построил стадион, развивает академию. Он в общей сложности потратил на клуб очень много!

— Он бизнесмен, и в бизнесе понимает очень хорошо. «Спартак» — не бедная команда благодаря Федуну. Но как можно заплатить 16 миллионов за игрока, который сидит на лавке (речь, видимо, идет о Гусе Тиле. — Прим. «СЭ»)? Заплатить за нападающих, которые не умеют забивать и вовремя пасовать Вперед!? Бесков за пас назад штрафовал. За защитников, которые не умеют защищаться? Можно же хотя бы попробовать своих! Есть Гапонов, Руденко, Глушенков, были Пантелеев, Прошляков. Почему из раза в раз давали шанс ребятам, которые не совсем в хорошей форме — тот же Ананидзе... Мне это не понятно. Почему им давали играть, они же ничего не показывали? Такое ощущение, что их выпускали для того, чтобы сказать руководству: «Видите, они ничего не показывают, нужно от них избавляться и взять новых». Мне кажется, что это так. Умяров — хорошее исключение из этого ряда, но и он в итоге начал ошибаться из-за общей суеты и несогласованности...

*

— Вы знакомы с Леонидом Арнольдовичем? Говорили ему о своих переживаниях?

— Никогда не пересекался. Просто вижу, что он отличный бизнесмен, не могу этого отрицать. Он — бизнесмен, как в хорошем смысле, так и в том, что я считаю неверным.

— Было же чемпионство с Каррерой.

— Массимо был вторым тренером у Аленичева. Кто команду ту сделал? Кто придумал команду «Спартак», которая стала чемпионом?

— У той победы много отцов. Каррера, игроки, Жирков, Измайлов...

— Это была команда Аленичева. Другое дело, что Аленичев — не генерал-лейтенант. Он — спокойный человек, блестящий игрок. Пока у него не получается быть командиром, таким, каким стал Каррера. Итальянец неожиданно вышел из-за спины Аленичева и ту команду, которую сделал Аленичев, настроил на нужный лад. Завел ее. Можно построить великолепную машину, но при этом не понимать, как ее заводить. Вот стоит эта машина, а ключей нет. Аленичев тыркался- пыркался, не знал, как ее завести. Аленичев ушел — подошел Каррера, достал ключи из кармана, завел машину. Он — красавец, умник, эмоциональный человек, его полюбили болельщики. Все стали ему помогать. В том «Спартаке», на секундочку, были Фернанду, Зе Луиш, Луиз Адриану, Промес.

Полностью интервью Александра Градского «СЭ» можно прочитать по этой ссылке