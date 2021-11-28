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«Чемпионский «Спартак» — команда Аленичева». Памяти Александра Градского

Сегодня, 08:45
Александр Градский. Фото 24smi.org
Александр Градский. Фото 24smi.org
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В ночь на 28 ноября скончался певец и композитор, народный артист России Александр Градский.

Еще 26 ноября стало известно, что 72-летний артист был госпитализирован с подозрением на инсульт. Градский был болельщиком московского «Спартака», а в декабре 2019 году дал большое интервью «Спорт-Экспрессу».

Приводим несколько отрывков, в которых Александр рассуждает о трансферной политике красно-белых и о том, кто сделал чемпионский «Спартак» — Аленичев или Каррера?

Александр Градский. Александр Градский: размышления «дилетанта» о «Спартаке»

— Леонид Арнольдович содержит команду, построил стадион, развивает академию. Он в общей сложности потратил на клуб очень много!

— Он бизнесмен, и в бизнесе понимает очень хорошо. «Спартак» — не бедная команда благодаря Федуну. Но как можно заплатить 16 миллионов за игрока, который сидит на лавке (речь, видимо, идет о Гусе Тиле. — Прим. «СЭ»)? Заплатить за нападающих, которые не умеют забивать и вовремя пасовать Вперед!? Бесков за пас назад штрафовал. За защитников, которые не умеют защищаться? Можно же хотя бы попробовать своих! Есть Гапонов, Руденко, Глушенков, были Пантелеев, Прошляков. Почему из раза в раз давали шанс ребятам, которые не совсем в хорошей форме — тот же Ананидзе... Мне это не понятно. Почему им давали играть, они же ничего не показывали? Такое ощущение, что их выпускали для того, чтобы сказать руководству: «Видите, они ничего не показывают, нужно от них избавляться и взять новых». Мне кажется, что это так. Умяров — хорошее исключение из этого ряда, но и он в итоге начал ошибаться из-за общей суеты и несогласованности...

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*

— Вы знакомы с Леонидом Арнольдовичем? Говорили ему о своих переживаниях?

— Никогда не пересекался. Просто вижу, что он отличный бизнесмен, не могу этого отрицать. Он — бизнесмен, как в хорошем смысле, так и в том, что я считаю неверным.

— Было же чемпионство с Каррерой.

— Массимо был вторым тренером у Аленичева. Кто команду ту сделал? Кто придумал команду «Спартак», которая стала чемпионом?

— У той победы много отцов. Каррера, игроки, Жирков, Измайлов...

— Это была команда Аленичева. Другое дело, что Аленичев — не генерал-лейтенант. Он — спокойный человек, блестящий игрок. Пока у него не получается быть командиром, таким, каким стал Каррера. Итальянец неожиданно вышел из-за спины Аленичева и ту команду, которую сделал Аленичев, настроил на нужный лад. Завел ее. Можно построить великолепную машину, но при этом не понимать, как ее заводить. Вот стоит эта машина, а ключей нет. Аленичев тыркался- пыркался, не знал, как ее завести. Аленичев ушел — подошел Каррера, достал ключи из кармана, завел машину. Он — красавец, умник, эмоциональный человек, его полюбили болельщики. Все стали ему помогать. В том «Спартаке», на секундочку, были Фернанду, Зе Луиш, Луиз Адриану, Промес.

Полностью интервью Александра Градского «СЭ» можно прочитать по этой ссылке

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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