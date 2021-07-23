Карпин проиграл первый матч после назначения в сборную. Позовет ли он туда Захаряна и Тюкавина?

Матч открытия нового чемпионата России завершился убедительной победой «Динамо».

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

1-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Динамо» (Москва) — 0:2 (0:2)

Голы: Захарян, 20 (0:1). Тюкавин, 33 (0:2).

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Терентьев (Лангович, 80), Осипенко, Калинин, Хаджикадунич, Байрамян (Фольмер, 58), Глебов (Гигович, 82), Хасимото, Полоз (Альмквист, 58), Комличенко, Сухомлинов (Мамаев, 59).

«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк, Ордец, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Моро (Кутицкий, 76), Шиманьски, Захарян (Скопинцев, 90+3), Лесовой (Игбун, 83), Тюкавин (Нжи, 84).

Предупреждения: Паршивлюк, 5. Сухомлинов, 30. Хаджикадунич, 40. Фомин, 48. Ордец, 90+5.

Судьи: Москалев (Воронеж). Назаров (Невинномысск), Петросян (Бронницы).

ВАР: Кукуян (Сочи). Лунев (Новосибирск).

23 июля. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».

Если пытаться сформулировать ожидания от стартового матча нового чемпионата России, то у каждого они были свои. От «Динамо» — понравившегося своей молодостью и задором — хотелось увидеть чуть больше основательности. От «Ростова» — с его практически конвейерными переменами в составе — понимания, что на этот раз удалось слепить из подручного материала Валерию Карпину.

Эти обретенные на берегах Дона умения, бесспорно, пригодятся ему в национальной сборной. Об этом назначении объявили в тот момент, когда в Ростове-на-Дону прозвучал стартовый свисток. Интересно было сразу же увидеть лицо 52-летнего специалиста, однако перенесшаяся из прошлого сезона дисквалификация поначалу лишила подобной возможности.

Со скамейки игрой хозяев руководил Виталий Кафанов, а когда телевизионная камера все же нашла Карпина, тот полностью был поглощен игрой. Ни о какой сборной он в тот момент, естественно, не думал. Тем более новое назначение подразумевает совмещение постов в клубе и национальной команде. Только сборная Карпину о себе напоминала. На беду активно игравшего «Ростова» — действиями футболистов не в желтой, а в бело-голубой форме.

Два гола москвичей в первом тайме — одновременно настоящее и будущее нашего футбола и национальной команды. Особенно это касается Захаряна, который стал автором первого мяча чемпионата-2021/22 посла отличной комбинации с участием Моро и Шиманьски. Если бы не болезнь, динамовский вундеркинд поехал бы на чемпионат Европы. Тюкавин с его голевым чутьем и умением сыграть нестандартно точно где-то рядом — в списке кандидатов.

??? Первый гол нового сезона Тинькофф РПЛ



Захарян прибежал в контратаку и классно завершил. pic.twitter.com/yHj9W3sD6p — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 23, 2021

Впрочем, без Бальбуэны и его умения играть головой второго взятия ворот не состоялось бы. А, возможно, без парагвайца по прозвищу Генерал сложнее бы пришлось обороне. В новой версии от Сандро Шварца она стала самой опытной линией в составе «Динамо», так как в пару к южноамериканскому новичку немец определил не Евгеньева, а Ордеца.

Хотя, утверждать, что динамовская защита выглядела идеально, тоже нельзя. Разок там случилась неразбериха, и только сделавший заявку на лучший сэйв тура Шунин, вытянув руку, отбил удар в упор в исполнении Полоза. На этот эпизод ведь тоже можно было посмотреть через призму сборной. Не столько в плане перспектив, а, как минимум, с точки зрения психологической уверенности Шунина, который ехал на Евро-2020 первым номером, но уселся на скамейку после неудачного матча с Бельгией.

? А вот как Тюкавин закатил второй в ворота «Ростова».



Динамовская молодежь — ??? pic.twitter.com/dp3EkBb2Xk — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 23, 2021

Впрочем, это был исключительный момент, и у Песьякова в противоположных воротах работы было на порядок больше. В целом же «Динамо» смотрелось основательнее игравших с желанием ростовчан, у которых в числе прочих не сработала и ставка не реваншисткие настроения бывшего нападающего москвичей Комличенко. Кафанов перед игрой как раз говорил о запредельной мотивации новичка.

Но по факту у «Ростова» не было альтернативы. Другой форвард — Соу — травмирован. Как и мотор средней линии Норманн. С ними шансов у хозяев было бы больше, что не умаляет заслуг «Динамо». По крайней мере на данный момент оно выглядит готовым к переходу на новый уровень. Как за счет опытных новичков, включая солидно смотревшегося слева Лаксальта, так и за счет прогресса молодых талантов. О них Шварц не забывает, выпустив в концовке 19-летнего дебютанта РПЛ Кутицкого.

Что до «Ростова», то у него убийственный календарь: «Зенит», визит в Химки, ЦСКА... Потери в составе компенсировать сложно, главному тренеру придется разрываться на два фронта. Словом, легкой жизни не предвидится ни у донской команды, ни персонально у Карпина. Однако решения приняты, и новые вызовы — то, что ему всегда требовалось. А осень все покажет.