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Карпин проиграл первый матч после назначения в сборную. Позовет ли он туда Захаряна и Тюкавина?

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 22:25
23 июля. Ростов-на-Дону. «Ростов» — «Динамо» — 0:2. Футболисты «Динамо» поздравляют с голом Арсена Захаряна (справа). Фото ФК «Динамо»
23 июля. Ростов-на-Дону. «Ростов» — «Динамо» — 0:2. Футболисты «Динамо» поздравляют с голом Арсена Захаряна (справа). Фото ФК «Динамо»
Теги:
Матч открытия нового чемпионата России завершился убедительной победой «Динамо».

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
1-й тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Динамо» (Москва) — 0:2 (0:2)
Голы: Захарян, 20 (0:1). Тюкавин, 33 (0:2).
«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Терентьев (Лангович, 80), Осипенко, Калинин, Хаджикадунич, Байрамян (Фольмер, 58), Глебов (Гигович, 82), Хасимото, Полоз (Альмквист, 58), Комличенко, Сухомлинов (Мамаев, 59).
«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк, Ордец, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Моро (Кутицкий, 76), Шиманьски, Захарян (Скопинцев, 90+3), Лесовой (Игбун, 83), Тюкавин (Нжи, 84).
Предупреждения: Паршивлюк, 5. Сухомлинов, 30. Хаджикадунич, 40. Фомин, 48. Ордец, 90+5.
Судьи: Москалев (Воронеж). Назаров (Невинномысск), Петросян (Бронницы).
ВАР: Кукуян (Сочи). Лунев (Новосибирск).
23 июля. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».

Себастьян Шиманьски и&nbsp;Арсен Захарян.«Ростов» — «Динамо»: все голы матча РПЛ

Если пытаться сформулировать ожидания от стартового матча нового чемпионата России, то у каждого они были свои. От «Динамо» — понравившегося своей молодостью и задором — хотелось увидеть чуть больше основательности. От «Ростова» — с его практически конвейерными переменами в составе — понимания, что на этот раз удалось слепить из подручного материала Валерию Карпину.

Эти обретенные на берегах Дона умения, бесспорно, пригодятся ему в национальной сборной. Об этом назначении объявили в тот момент, когда в Ростове-на-Дону прозвучал стартовый свисток. Интересно было сразу же увидеть лицо 52-летнего специалиста, однако перенесшаяся из прошлого сезона дисквалификация поначалу лишила подобной возможности.

Валерий Карпин.Валера, верим! Карпин возглавил сборную России

Со скамейки игрой хозяев руководил Виталий Кафанов, а когда телевизионная камера все же нашла Карпина, тот полностью был поглощен игрой. Ни о какой сборной он в тот момент, естественно, не думал. Тем более новое назначение подразумевает совмещение постов в клубе и национальной команде. Только сборная Карпину о себе напоминала. На беду активно игравшего «Ростова» — действиями футболистов не в желтой, а в бело-голубой форме.

Два гола москвичей в первом тайме — одновременно настоящее и будущее нашего футбола и национальной команды. Особенно это касается Захаряна, который стал автором первого мяча чемпионата-2021/22 посла отличной комбинации с участием Моро и Шиманьски. Если бы не болезнь, динамовский вундеркинд поехал бы на чемпионат Европы. Тюкавин с его голевым чутьем и умением сыграть нестандартно точно где-то рядом — в списке кандидатов.

Впрочем, без Бальбуэны и его умения играть головой второго взятия ворот не состоялось бы. А, возможно, без парагвайца по прозвищу Генерал сложнее бы пришлось обороне. В новой версии от Сандро Шварца она стала самой опытной линией в составе «Динамо», так как в пару к южноамериканскому новичку немец определил не Евгеньева, а Ордеца.

Хотя, утверждать, что динамовская защита выглядела идеально, тоже нельзя. Разок там случилась неразбериха, и только сделавший заявку на лучший сэйв тура Шунин, вытянув руку, отбил удар в упор в исполнении Полоза. На этот эпизод ведь тоже можно было посмотреть через призму сборной. Не столько в плане перспектив, а, как минимум, с точки зрения психологической уверенности Шунина, который ехал на Евро-2020 первым номером, но уселся на скамейку после неудачного матча с Бельгией.

Впрочем, это был исключительный момент, и у Песьякова в противоположных воротах работы было на порядок больше. В целом же «Динамо» смотрелось основательнее игравших с желанием ростовчан, у которых в числе прочих не сработала и ставка не реваншисткие настроения бывшего нападающего москвичей Комличенко. Кафанов перед игрой как раз говорил о запредельной мотивации новичка.

Но по факту у «Ростова» не было альтернативы. Другой форвард — Соу — травмирован. Как и мотор средней линии Норманн. С ними шансов у хозяев было бы больше, что не умаляет заслуг «Динамо». По крайней мере на данный момент оно выглядит готовым к переходу на новый уровень. Как за счет опытных новичков, включая солидно смотревшегося слева Лаксальта, так и за счет прогресса молодых талантов. О них Шварц не забывает, выпустив в концовке 19-летнего дебютанта РПЛ Кутицкого.

Что до «Ростова», то у него убийственный календарь: «Зенит», визит в Химки, ЦСКА... Потери в составе компенсировать сложно, главному тренеру придется разрываться на два фронта. Словом, легкой жизни не предвидится ни у донской команды, ни персонально у Карпина. Однако решения приняты, и новые вызовы — то, что ему всегда требовалось. А осень все покажет.

Ростов — Динамо

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки
Зенит

ТБ 2.5

30%

1.70

Ф2 (-1,5)

27%

2.03

Ф2 (-1.0)

22%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Спартак

П2

27%

2.20

Обе забьют - да

23%

1.81

1X

19%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 0
Динамо 2
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

2.00

ТБ 2.0

25%

1.87

П2

18%

2.65

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