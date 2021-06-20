Зарема объявила информационную войну руководству «Спартака». Как это скажется на клубе в новом сезоне?

Что творит Зарема?

Не прошло и трех недель с момента создания Заремой Салиховой Telegram-канала, а он уже превзошел по количеству подписчиков не только все аналогичные ресурсы, пишущие про «Спартак», но и большинство каналов футбольных журналистов, которые набирали аудиторию несколько лет. Сама жена Леонида Федуна, разумеется, в основном пишет именно про «Спартак», порой троллит «Матч ТВ», порой (видимо, совсем со скуки) постит музыку или что-то отвлеченное.

Помимо этого, Зарема активно общается в чате канала, часто отвечая на вопросы рядовых болельщиков. Все СМИ давно уже привыкли делать из ее постов новости. Но вечером в субботу и днем в воскресенье Зарема выступила максимально жестко, разнеся все руководство клуба. Основные тезисы из ее постов и ответов в чате таковы:

— Леонид Федун из-за бизнеса не может заниматься «Спартаком» в режиме 24/7;

— весь совдир (кроме Заремы) был против продления Тедеско, ему не предложили контракт;

— у нынешнего руководства клуба нет задачи выиграть чемпионство.

Помимо этого, как мы помним из более ранних ответов Заремы «СЭ», Дмитрий Попов не предложил на обсуждение совдира никаких кандидатур тренеров, кроме Руя Витории, который в итоге и был утвержден. А также не представил свое видение спортивной стратегии «Спартака». Именно это стало причиной ухода Заремы из управляющего клубом органа. Вообще большинство претензий Салиховой адресованы именно спортивному директору. Вот основные из них:

— хотел продать Ларссона нынешним летом;

— был против выкупа контракта Мозеса;

— не хотел продления контракта с Джикией;

— собирался продать Жиго;

— намеревался пригласить Кудряшова и Смольникова;

— хотел отказаться от услуг Чепзановича.

Досталось и директору клуба по развитию и коммуникациям Антону Фетисову, которого Зарема обвинила в платном продвижении клубной позиции и вбрасывании новостей/опровержений через аффилированные Telegram-каналы. Сложилось ощущение, что меньше всех претензий у жены владельца «Спартака» к генеральному директору Евгению Мележикову. Однако уже днем в воскресенье получил и он — за отказ в создании спортивного департамента под руководством иностранного спортивного директора. Из соображений экономии, по утверждению Заремы. В общем, жара!

Если взглянуть на ситуацию со стороны болельщика, на ум приходит один вопрос: зачем? Зачем Зарема, утверждая, что любит «Спартак» как никто, вредит ему? Зачем вываливает на всеобщее обозрение внутреннюю кухню клуба? Зачем публично критикует абсолютно все руководство, которое сама же и приглашала (ну или утверждала)? Война госпожи Салиховой со «Спартаком» будет длиться еще долго.

А победит в ней «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» — да хоть даже «Уфа». Абсолютно всем соперникам красно-белых такой раздрай только на руку. И если ее цель — разрушить до основания, а затем... то можно ли верить словам о любви к «Спартаку»? Не попытка ли это самоутвердиться? Повторюсь, так думает подавляющее большинство болельщиков красно-белых, которые никогда не встанут на сторону Заремы и не поймут ее нападок на клуб. Чтобы узнать мнение фанатов, лучше было завести Twitter, а не Telegram-канал — там срез мнений будет поточнее.

Однако как журналист я стараюсь изучить и понять обе точки зрения на проблему. И своя правда у Заремы, разумеется, тоже есть. Во-первых, думаю, она была единственным человеком в клубе, кто не получал за свою работу ни копейки. А значит, никаких корыстных интересов у Заремы точно не было и быть не могло. Напротив, неоднократно (в последний раз — прямо сегодня) она говорила о том, что деньги тратятся из ее семейного бюджета. Во-вторых, по ее словам, она контролировала все процессы в клубе 24/7, а Леонид Федун заниматься этим не может в силу занятости. Это тоже плюс, когда владелец (или его семья) постоянно занят клубом.

Но тогда возникает другой вопрос: почему? Почему вы после утверждения кандидатуры тренера, который вам не понравился, все обрушили и вышли из совдира? Не стоило ли остаться и продолжать контролировать семейный бюджет, работу всех департаментов и быть погруженной в дела «Спартака»? Единственный, кто ушел нынешним летом, — Доменико Тедеско. Все остальные сотрудники именно клуба как работали, так и работают (отъезд Александра Атаманенко после нескольких месяцев не в счет). В команде сменилась только позиция главного тренера — все ваши любимые игроки остались и готовятся к завоеванию чемпионства. Вы хотите им помочь или навредить?

Теперь, отойдя от дел в клубе, вы, путешествуя от Монте-Карло до Дубровника, видимо, так заскучали, что решили объявить клубу информационную войну. Лично мне было бы интересно посмотреть на клуб с вами в роли председателя совдира, коль уж Леониду Арнольдовичу недосуг заниматься «Спартаком». Интересно было бы обсудить ваши решения и вашу стратегию развития как спортивного департамента, так и клуба в целом. Но это невозможно, пока вы не в «Спартаке». Так не стоит ли подписать мировую и вернуться?