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Зарема объявила информационную войну руководству «Спартака». Как это скажется на клубе в новом сезоне?

Артем Калинин
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Сегодня, 18:00
Зарема Салихова.
Зарема Салихова.
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Что творит Зарема?
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Не прошло и трех недель с момента создания Заремой Салиховой Telegram-канала, а он уже превзошел по количеству подписчиков не только все аналогичные ресурсы, пишущие про «Спартак», но и большинство каналов футбольных журналистов, которые набирали аудиторию несколько лет. Сама жена Леонида Федуна, разумеется, в основном пишет именно про «Спартак», порой троллит «Матч ТВ», порой (видимо, совсем со скуки) постит музыку или что-то отвлеченное.

Помимо этого, Зарема активно общается в чате канала, часто отвечая на вопросы рядовых болельщиков. Все СМИ давно уже привыкли делать из ее постов новости. Но вечером в субботу и днем в воскресенье Зарема выступила максимально жестко, разнеся все руководство клуба. Основные тезисы из ее постов и ответов в чате таковы:

— Леонид Федун из-за бизнеса не может заниматься «Спартаком» в режиме 24/7;
— весь совдир (кроме Заремы) был против продления Тедеско, ему не предложили контракт;
— у нынешнего руководства клуба нет задачи выиграть чемпионство.

Евгений Мележиков и&nbsp;Руй Витория.«Если что-то пойдет не так, готов признать вину перед болельщиками, а не перед Заремой«

Помимо этого, как мы помним из более ранних ответов Заремы «СЭ», Дмитрий Попов не предложил на обсуждение совдира никаких кандидатур тренеров, кроме Руя Витории, который в итоге и был утвержден. А также не представил свое видение спортивной стратегии «Спартака». Именно это стало причиной ухода Заремы из управляющего клубом органа. Вообще большинство претензий Салиховой адресованы именно спортивному директору. Вот основные из них:

— хотел продать Ларссона нынешним летом;
— был против выкупа контракта Мозеса;
— не хотел продления контракта с Джикией;
— собирался продать Жиго;
— намеревался пригласить Кудряшова и Смольникова;
— хотел отказаться от услуг Чепзановича.

Досталось и директору клуба по развитию и коммуникациям Антону Фетисову, которого Зарема обвинила в платном продвижении клубной позиции и вбрасывании новостей/опровержений через аффилированные Telegram-каналы. Сложилось ощущение, что меньше всех претензий у жены владельца «Спартака» к генеральному директору Евгению Мележикову. Однако уже днем в воскресенье получил и он — за отказ в создании спортивного департамента под руководством иностранного спортивного директора. Из соображений экономии, по утверждению Заремы. В общем, жара!

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Если взглянуть на ситуацию со стороны болельщика, на ум приходит один вопрос: зачем? Зачем Зарема, утверждая, что любит «Спартак» как никто, вредит ему? Зачем вываливает на всеобщее обозрение внутреннюю кухню клуба? Зачем публично критикует абсолютно все руководство, которое сама же и приглашала (ну или утверждала)? Война госпожи Салиховой со «Спартаком» будет длиться еще долго.

А победит в ней «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» — да хоть даже «Уфа». Абсолютно всем соперникам красно-белых такой раздрай только на руку. И если ее цель — разрушить до основания, а затем... то можно ли верить словам о любви к «Спартаку»? Не попытка ли это самоутвердиться? Повторюсь, так думает подавляющее большинство болельщиков красно-белых, которые никогда не встанут на сторону Заремы и не поймут ее нападок на клуб. Чтобы узнать мнение фанатов, лучше было завести Twitter, а не Telegram-канал — там срез мнений будет поточнее.

Однако как журналист я стараюсь изучить и понять обе точки зрения на проблему. И своя правда у Заремы, разумеется, тоже есть. Во-первых, думаю, она была единственным человеком в клубе, кто не получал за свою работу ни копейки. А значит, никаких корыстных интересов у Заремы точно не было и быть не могло. Напротив, неоднократно (в последний раз — прямо сегодня) она говорила о том, что деньги тратятся из ее семейного бюджета. Во-вторых, по ее словам, она контролировала все процессы в клубе 24/7, а Леонид Федун заниматься этим не может в силу занятости. Это тоже плюс, когда владелец (или его семья) постоянно занят клубом.

14&nbsp;июня. Москва. Руй Витория получил от&nbsp;генерального директора московского клуба Евгения Мележикова именную футболку.«Я топовый тренер и пришел за чемпионством для «Спартака». Руй Витория — о критике Заремы и целях на сезон

Но тогда возникает другой вопрос: почему? Почему вы после утверждения кандидатуры тренера, который вам не понравился, все обрушили и вышли из совдира? Не стоило ли остаться и продолжать контролировать семейный бюджет, работу всех департаментов и быть погруженной в дела «Спартака»? Единственный, кто ушел нынешним летом, — Доменико Тедеско. Все остальные сотрудники именно клуба как работали, так и работают (отъезд Александра Атаманенко после нескольких месяцев не в счет). В команде сменилась только позиция главного тренера — все ваши любимые игроки остались и готовятся к завоеванию чемпионства. Вы хотите им помочь или навредить?

Теперь, отойдя от дел в клубе, вы, путешествуя от Монте-Карло до Дубровника, видимо, так заскучали, что решили объявить клубу информационную войну. Лично мне было бы интересно посмотреть на клуб с вами в роли председателя совдира, коль уж Леониду Арнольдовичу недосуг заниматься «Спартаком». Интересно было бы обсудить ваши решения и вашу стратегию развития как спортивного департамента, так и клуба в целом. Но это невозможно, пока вы не в «Спартаке». Так не стоит ли подписать мировую и вернуться?

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