Пресс-подход нового главного тренера красно-белых.

Московский «Спартак» продолжает подготовку к австрийскому сбору на базе в подмосковной Тарасовке. Сегодня за занятием красно-белых наблюдали представители СМИ. После окончания тренировки на вопросы журналистов ответил новый главный тренер команды Руй Витория.

— Руй, поделитесь первыми впечатлениями от работы со «Спартаком».

— Я доволен командой. До своего приезда я знал, что «Спартак» — отличная команда. Все то, что я увидел здесь, произвело на меня очень приятное впечатление. Хотел бы поблагодарить всех работников клуба. Они нам помогают. На данный момент все просто безупречно. Я видел и базу в Тушине. Она мне тоже понравилась. Посмотрим, где будем тренироваться. Нужно будет грамотно подойти к выбору места тренировок. Какую-то часть времени будем тренироваться здесь, на базе, какую-то часть — на стадионе.

— Вы довольны календарем команды на сезон?

— Я не люблю сидеть и копаться в календарях и графиках. Мы будем играть со всеми командами. Я предпочитаю идти от игры к игре, об этом я сказал своим футболистам. Для того чтобы выигрывать, мы должны готовиться к каждому матчу на сто процентов. Нельзя заранее предсказать, какая игра будет важной. Эти прогнозы — неблагодарное дело. Нужно полностью концентрироваться на каждом следующем матче.

— Как оцените форму игроков, которые вернулись из аренд?

— Те ребята, которые вернулись из аренд, очень хорошо показывают себя в тренировочном процессе. Их очень хорошо приняли в команду.

— Когда вы примете решение по их будущему?

— Это будет позже. Нужно подождать, когда вернутся все игроки «Спартака» из своих сборных. После этого можно будет говорить о чем-то конкретном. Скорее всего, это будет после сбора в Австрии. В этом вопросе основной приоритет — интересы клуба. Только потом интересы игроков. Если есть молодой игрок, которому недостаточно игровой практики, то его мы можем отправить в аренду. Мне не нравится работать с очень длинной скамейкой. В этот сезон свои коррективы внесут еврокубковые матчи. Возможно, количество игроков из-за этого будет чуть больше. Повторюсь, конкретика появится после австрийского сбора.

— Какое оптимальное количество игроков вам нужно для тренировок?

— Основной план — иметь по два игрока на каждую позицию. В случае необходимых усилений можно точечно добавить третьего игрока. О финальном составе будем говорить со спортивным директором. Мне очень нравится, когда в команде очень сильная внутренняя конкуренция. Команда должна быть сбалансированной.

— Нужно ли укреплять позиции правого защитника и опорника?

— Мы еще посмотрим, будем общаться со спортивным департаментом и примем решения. Последнее слово в этом вопросе будет за мной. Пока не хочется раскрывать все карты. Отмечу, что мы следили и за теми футболистами, которые вернулись из аренд. Они блестяще показали себя в своих командах. Тем не менее усиление состава будем стараться проводить с хирургической точностью. Те, кто сейчас находится в нашем распоряжении, оставляют исключительно хорошее впечатление.

— Как будете работать со сборниками, которые вернутся в команду?

— Ситуация со сборниками типична для больших клубов. В клубе будет приниматься индивидуальный подход к каждому сборнику по их вводу в строй. Посмотрим, в каком состоянии вернутся, сколько они играли.

— Когда они вернутся в клуб?

— Все по-разному. Дадим им по недельке отдыха, когда Евро для них завершится. Пусть немного освободят голову, чтобы приехать в клуб с новыми силами. Нас предстоит долгий и сложный сезон.

— Что вы думаете об ошибке Романа Зобнина в матче с Данией?

— То, что случилось в сборной, в сборной и остается. Для меня мои футболисты всегда остаются лучшими. Это касается не только Зобнина, но и всех игроков «Спартака», выступающих за свои сборные.

— Как вы относитесь к вакцинации?

— Я сам переболел коронавирусом в ноябре прошлого года. После этого сделал прививку. Знаю об этой болезни столько, что, наверное, сам могу уже давать консультации. Я сторонник вакцинации. Чем скорее и чем больше людей ее пройдут, тем быстрее стадионы вновь заполнятся, и это все закончится. Мы будем доносить до игроков важность вакцинации. Руководить этим будут наши врачи. Считаю, у нас отличный медицинский департамент. И полностью ему доверяю.

— Станет ли для вас проблемой лимит на легионеров?

— Лимит на легионеров не станет проблемой для «Спартака». Правила для всех едины, они четкие и ясные. Я всегда достаточно хладнокровно отношусь к подобному выбору. Восемь легионеров должны быть хорошо интегрированы в команду и показывать максимальное качество игры.

— Сборную Португалии ждет важный матч на Евро против французов. Что ожидаете от этого матча?

— Будет тяжелый матч, но я верю, что на данный момент эта команда может дать бой любому сопернику. Надеюсь, ребята подготовятся как следует и покажут хорошую игру. До этого болел и за Португалию, и за Россию, чтобы они прошли в плей-офф. Половина плана, к сожалению, не удалась. Теперь надеюсь на Португалию.