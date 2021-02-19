Без революций. Как меняется наш футбол

Авторская колонка известного телекомментатора и бывшего пресс-атташе сборной России — о проектах реформ в виде спорта номер один

Footбольные люди

В тот момент, когда пишутся эти строки, на дворе вечер четверга. «Краснодару» предстоит официально открывать футбольный год в России матчем Лиги Европы, а в субботу начинается 1/8 финала Кубка страны. К тому же вот-вот должны объявить, что «Тамбов» как профессиональный клуб умер.

Новостей, тем, слухов хоть отбавляй. И можно было бы написать о чем угодно, но я обратил бы внимание на серию колонок Дмитрия Иванова. В прошлую пятницу он написал последнее эссе, предлагая свое видение реформ в нашем футболе. Под каждой из статей на сайте «СЭ» стоит значок пламени, означающий, что тема у читателей «зашла» — их реакция на изложенные мысли была бурной.

Это неудивительно. Скорее удивительно другое: я навел справки в РФС, РПЛ, ФНЛ и ПФЛ — оказалось, что статьи с видением реформ исправно попадали там в мониторинг прессы, но поводом для чего-то большего, кроме обсуждений, так и не стали.

Дело ли в том, что Дмитрий после ухода из «Динамо» в футбол пока не вернулся, или в том, что его взгляд на реформы отличается от тех процессов, которые наш футбол все-таки ждут?

В любом случае гадать не стоит. Не исключен и такой вариант: многие предложенные идеи выглядят утопией — для тех, кто будет проводить реформы, какими бы они ни были.

Хотя для начала, возможно, стоило бы просто понять — что каждый человек, рассуждающий о реформах, имеет в виду под этим словом?

Например, запуск двух юношеских лиг — это реформа футбола или просто проект? Или новый интересный маркетинговый имидж, выстроенный вокруг матчей сборной, — это реформа или усовершенствование?

Словари трактуют любую реформу как коренной перелом устоявшихся процессов и традиций. И утверждают, что конечная цель любой реформы — укрепление и обновление государственных основ, что не всегда несет за собой улучшение жизни, сокращение расходов и увеличение доходов.

С этой точки зрения футбольные реформы в России уже произошли. Пожалуй, никогда раньше РФС не был таким сильным, а лиги и клубы — такими покорными. Укрепление власти еще не закончилось — права на проведение соревнований принадлежат лигам. Но слова Александра Дюкова в январском интервью «СЭ», когда он комментирует ситуацию с выборами президента ФНЛ, говорят о многом: «Решение в конечном итоге будет за клубами. Какое-то время мы анализировали ситуацию и решили принять более активное участие в развитии ФНЛ».

Роль РФС действительно изменилась. И не только в отношениях с «младшими» лигами. В том числе это вызвано экономическими причинами: «дармовых» денег стало меньше. Сразу изменилась риторика клубов. И если раньше они были, скажем так, менее сговорчивыми, то сегодня все уже не так.

Думаю, поэтому и предложения реформ извне вряд ли станут широко обсуждаться (возможно, поэтому намерения Ильи Геркуса сделать роль клубов ФНЛ более важной — условно «лига для клубов, а не клубы для лиги» — не вызывали ожидаемой реакции).

Если осознать усиливающуюся вертикаль власти в российском футболе, станет понятно, что любая калька с североамериканских лиг невозможна. Просто потому, что запускаются другие процессы, с прицелом на юношеский и массовый футбол.

Нереально объединение РПЛ с более слабыми лигами Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Армении — поскольку нет ни финансовых, ни политических, ни спортивных преимуществ. Если есть бизнесмены из этих стран, готовые вложиться в футбол в России, то выход один — покупать или создавать клуб здесь. О чем, как понимаю, думает владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев.

Нереально сокращение РПЛ до 12 клубов — потому что протест регионов будет слишком громким (премьер-лига обсуждала этот вариант еще в 2019-м, но от идеи отказались, поняв, что она не «проходная»).

Нереален Матч звезд — из-за перегруженного календаря. Настолько плотного международного расписания нет ни в одном виде спорта.

Нереально поднять стоимость ТВ-контракта вдвое — потому что на рынке нет игроков, кроме «Матча». А дробить контракт по принципу: главная игра тура «для популяризации футбола» на Первом, остальные «по коммерческой цене» либо в онлайне, либо на «Матче» — не получится.

Реформа власти, реформа судейства, реформа юношеского футбола — именно они сейчас и происходят. Они не так заметны — о юношеских лигах почти ничего не говорят, о судействе говорят преимущественно негативно, а реформа власти интересна в большей степени футбольной индустрии, но не болельщикам.

Но уже понятно, что громких революций, скорее всего, не произойдет.

Вопрос в другом — хватит ли денег, людей и терпения, чтобы довести начавшиеся процессы до другого измерения.

Впрочем, нет никакого иного способа вырастить английский газон, кроме как стричь и поливать траву изо дня в день на протяжении многих лет.