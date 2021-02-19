Игорь Рабинер — о поражении «быков» в Лиге Европы (2:3).

Неделю назад основа «Краснодара» в контрольном матче была уничтожена «Локомотивом» — 0:4, получив все в первом тайме. Этот «Локомотив» те самые «быки» разнесли в декабре в чемпионате — 5:0.

Хоть и нельзя слишком серьезно относиться к товарнякам, но дикое состояние обороны «Краснодара» в той игре стало понятно. Как и общение обороны с Городовым на уровне «моя-твоя не понимай».

Уже тогда оптимизм перед Загребом сильно поубавился. Тем более что выступление ЦСКА применительно к хорватам еще никто не забыл, а «Локо» — не тот соперник, который должен был носиться, накрывать и разрывать «быков» в этот момент предсезонки. Скорее, наоборот.

Есть искушение все свалить на 35-летнего Городова, который неудачным выходом привез второй гол и пропустил в ближний третий. Очень вероятно, что Сафонов сыграл бы намного сильнее. Но не надо подменять понятия.

Конечно, когда оборона, да и полузащита не уверены во вратаре, они играют более нервно и с оглядкой. Но конец первой части сезона Городов провел вполне уверенно. И то отсутствие баланса в игре, которое просматривалось у «Краснодара» и с «Локо», и с Загребом, никаким Городовым точно не объяснишь. Это системная история.

При этом нельзя обвинить «быков» в бесхарактерности. Дважды они отыгрывались, еще один гол Берга при 1:2 отменили из-за офсайда. Проблемы были при переходе из атаки в оборону и в самой обороне. Опорной зоны не существовало, даже когда краснодарцы успевали вернуться, их разрывали. Не как «Локо» в первом тайме, но близко к тому. Ничто не берется из ничего.

Вспомните третий гол, когда автор двух первых мячей Петкович в позиционной атаке накрутил человек трех, вся защита сместилась в его сторону, и оказалось достаточно двух простых пасов, чтобы Атьемвен бил по воротам Городов пусть и с угла, но без сопротивления и с близкого расстояния. В защите была куча народу, а толку — ноль. Все смотрели футбол — не более активно, чем я на диване.

Осенью все любили списывать проблемы «Краснодара» на Кайо. Но в этот четверг дело было в командной игре при обороне, а не в ком-то конкретно.

«Краснодар» в этот вечер за уши вытаскивал Маркус Берг. Глядя на шедевральную игру шведа, вновь и вновь вспоминался Володька Быстров. Если Берг — дерево, то каков весь наш чемпионат? Сам Володька давно уже не рад тем своим словам, но никуда не денешься.

Ладно гол — это Бергова работа, хотя удар с лета вышел сочнейший. Но какой пас он выдал на Классона! Открылся под передачу Кабелла, корпусом оттер защитника, принял, развернулся, переложил с правой на левую — и катнул назад на свободное место под удар другому шведу в касание. Просто классика!

Но Берг такой был один. Да, Загреб за один этот матч пропустил больше, чем за весь групповой турнир ЛЕ — но, ослабнув сзади, он был в полном порядке впереди, и четко выполнял свой игровой план.

Лучшим временем «Краснодара» была вторая половина первого тайма, когда он играл с преимуществом и мало что позволял хорватам. Но большую часть матча этого не было. И чего точно не ощущается — чувства несправедливости результата.

Не стал бы заранее хоронить «быков», которым теперь в гостях надо выигрывать в два мяча. У Загреба молодая команда, которая может купиться на ложное ощущение, что все уже кончено. Настоящего ада «Максимира» мы не увидим, а на выезде в Европе в этом сезоне «быки» играют хорошо — проиграли только «Севилье», и мы помним, как.

Я себя сейчас уговариваю, а на самом деле группа обороны «Краснодара» в разы уступает его группе атаки. И даже если «быки» забьют пару-тройку, трудно представить, чтобы они не пропустили столько, сколько потребуется Загребу.

Нет, не случайно хорватское «Динамо» по итогам двух матчей группового турнира ЛЕ оказалось лучше ЦСКА. Оно просто сегодня сильнее любого российского клуба, как ни прискорбно это признавать. Таков сегодня наш футбол.