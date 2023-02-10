Зачем «Локо» Дзюба. Зачем Кержакову Кипр. Колонка Казакова
На этой неделе Дзюба и Смольников подписали краткосрочные контракты с «Локомотивом». Глушаков должен определиться со своим будущим в плане перехода в «Нижний Новгород». А в Дубае открывается футбольная академия Мамаева и Смолова. Целая россыпь новостей от «восьмидесятников» — тех, кто пришел на смену золотому поколению российского футбола.
Как ни грустно, возраст потихоньку берет у них свое. Тот же Кержаков, в среду улетевший на Кипр, тоже «восьмидесятник», но он как раз из золотого поколения — побеждавшего в Кубке УЕФА, выступавшего у Гуса Хиддинка в сборной. Да и речь сейчас не о молодых тренерах, а об игроках. Представителях уходящей эпохи.
Зачем Дзюба отправился в «Локо» — таких вопросов никто не задавал. На этот контракт смотрели с другой стороны — зачем он клубу? Ответы, как и сомнения, были известны заранее — каждый остался при своем мнении, и пока красно-зеленые не встретились со «Спартаком» в Кубке и с «Ростовом» в РПЛ, все версии останутся в подвешенном состоянии. Дзюба против Соболева и Промеса, Дзюба против Комличенко — по этим матчам станут оценивать экс-капитана нашей национальной команды, тренерский штаб «Локо», его спортивный блок. Но все равно, это — как и выгода Смольникова, как и вероятный переезд Глушакова в Нижний — понятно всем.
В отличие от выбора Кержакова или нового бизнеса Мамаева и Смолова.
Вопросов возникло множество. Зачем Александру Кипр? Почему бывшие одноклубники по «Краснодару» открывают школу не в РФ, а в Эмиратах — звучало даже «вы футбольной России недодали, а она вам — все, но вложиться в нее не хотите».
Между тем все просто. Если убрать эмоции и ощущения, что интересы людей должны как-то ограничиваться.
Кержаков закончил работать в Нижнем весной. С тех пор его имя часто всплывало применительно к какому-то клубу, но предложений экс-бомбардир так и не дождался. Перед зимним трансферным окном говорили, что 40-летний специалист готов рассматривать варианты во второй лиге — но в итоге позвонили с Кипра. Зарплаты в «Кармиотиссе» небольшие — у футболистов не более 10 тысяч долларов в месяц, но это покрывается как уровнем жизни, так и возможностью работать, не выпадая из профессии. Кипр в силу большой русской диаспоры и многолетних связей с РФ охотно экспериментирует с нашими игроками и еще охотнее — с тренерами. Поэтому интерес к Кержакову понятен — как и его ответ. Смущает разве что полное отсутствие любой информации о президенте клуба Дмитрии Пунине — кроме того, что у него есть винный и букмекерский бизнесы.
Но это все же Кипр, а не Англия. Жизнь в удовольствие без докучливых глаз. Где можно если не перезапустить карьеру, то провести рабочее время с пользой — как Кокорин. Уезжал же Кержаков ненадолго в Цюрих — тогда его мотивировала возможность попасть на Евро-2016. Сейчас Александр едет работать и наверняка в надежде заслужить на острове интересное предложение из РПЛ. Ведь, как ни крути, тренерская карьера Кержакова развивается стремительно и по восходящей — юношеская сборная, первый дивизион, премьер-лига и вот теперь зарубежный клуб. По сути — самый быстрый рост в плеяде наших молодых специалистов. Никто не удивился, кстати, что Черевченко отправился в Таджикистан, — потому что это неплохой вариант и потому что хорошо знакомая ему земля. Почему тогда удивляться решению Кержакова?
У совместного проекта Смолова и Мамаева есть прообраз — школа Торбинского в Майами. Дмитрий переехал туда, смог построить бизнес — очень непростой, очень американский (на сайте проекта клиентов сразу предупреждают о такой вроде бы мелочи, как платный парковщик стоимостью пять долларов) и, вероятно, позволяющий зарабатывать в новой стране. Последняя деталь очень важна, поскольку Мамаев перебрался в Дубай и пытается организовать там нечто, что давало бы возможность извлекать прибыль. Инвестиции в Эмираты на сегодня не самая сложная вещь, открывающая ряд перспектив. И интересно, что Павел со Смоловым пытаются реализовать себя в знакомой сфере, не ввязываясь в риски, которые стоили многим их коллегам больших денег. Иногда — практически всех.
В любом случае это интересная история — хотя бы потому, что бывшие футболисты сборной ищут себя под закат карьеры, придумывая какие-то варианты кроме инвестиций в недвижимость или размещение средств в качестве вкладов.
То, что это происходит не здесь... Во-первых, это их дело. Кто-то строит стадион на малой родине, как Слуцкий, кто-то предпочитает заработать там, где потенциальный доход выше. А во-вторых, мы многого не знаем.
Ну и в-третьих, пауза в сезоне потихоньку заканчивается. Скоро появятся другие темы.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
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2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
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11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
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12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
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Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
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Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
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Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
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Сочи – ЦСКА
|- : -
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
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Квинси Промес
Спартак
|14
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
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Александр Соболев
Спартак
|7
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
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Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
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Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2