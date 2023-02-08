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Сегодня, 21:00

Дзюба начнет против «Спартака» и Карпина. Это — огонь!

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Артем Дзюба на презентации в «Локомотиве».
Фото ФК «Локомотив», Соцсети
Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Мнение Игоря Рабинера.

Дзюба в «Локомотиве». Неожиданно и интригующе. После «Аданы» казалось, что Артем в свои 34 уже уверенно идет с базара. Даже в РПЛ он с ноября, после досрочного отъезда из Турции, до начала февраля никому не был интересен. И вдруг — Черкизово.

«Локо» с четвертым по дороговизне составом идет третьим с конца, и ему надо укреплять атаку. Это понятно, и громкость имени в этом смысле соответствует статусу клуба. В отличие от «Торпедо», с которым у Артема не срослось.

Артем Дзюба. «В какой Дзюба сейчас форме? Он форму Слуцкому помогал покупать. Но пять голов за «Локо» забьет»

Но под Дзюбу надо подстраивать всю игру команды. А времени до возобновления сезона осталось мало. Фактически все наработки Михаила Галактионова в атаке за весь предыдущий зимний отрезок пойдут коту под хвост. При этом в какой форме Артем — никто не знает.

Если в плохой и Галактионов поймет, что играть он не должен, — из гипотетически мощного усиления Дзюба превратится в бомбу изнутри. Мотивированный Дзюба — это Дзюба, страшный для соперников (и то неизвестно, страшный ли в 34 с половиной), а Артем недовольный страшен для собственной команды. Поэтому молодой тренер должен понимать, что в лице Дзюбы играет с огнем, который в зависимости от порыва ветра может обратиться в любую сторону — и на чужих, и на своих.

Михаил Галактионов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Михаил Галактионов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Пока вообще невозможно предсказать, что из всего этого получится. Не выйдет ли, например, из Дзюбы в «Локо» Криштиану в «МЮ» при тен Хаге. Правда, Артем красно-зеленым никогда не был, и права голоса как ветеран команды в собственных глазах, в отличие от Роналду, не имеет. Но разве Дзюбу это когда-нибудь останавливало?

А Галактионова, меж тем, взяли в Черкизово не только спасать (для этой узкой задачи могли и кого поопытнее найти), но и строить новую команду. Как и тен Хага в Манчестер. И сомнительно, что ветеран с огромным эго в эту вторую задачу сильно вписывается.

Поэтому контракт, думается, и заключен только до конца сезона. Чтобы стороны в процессе совместной работы посмотрели друг на друга, имели время и возможность решить, по пути ли им будет дальше.

Занятен ещё тот факт, что начнет Дзюба в новой команде в матче на Кубке со «Спартаком», а в первом туре после возобновления чемпионата сыграет против Карпина. Мотивация для экс-капитана сборной, куда ее нынешний главный тренер его не вызывает и никогда не вызовет, — круче не придумаешь.

Валерий Карпин и&nbsp;Артем Дзюба. «Если выразить цензурно отношение к Дзюбе одним словом, то это — «безразличие». Монолог Валерия Карпина

Недавно в «СЭ» был опубликован фрагмент монолога Карпина для моей книги «Спартаковские исповеди», названный так: «Если выразить цензурно отношение к Дзюбе одним словом, то это — безразличие». Да, записывал это интервью я более полугода назад, но едва ли с тех пор что-то в их отношении друг к другу изменилось.

И Карпин vs Дзюба — это будет самое звучное противостояние 18-го тура. Самый бодрый выход из межсезонья, который только можно представить. И вообще, с появлением Дзюбы в «Локо» российская футбольная весна-2023 заиграет новыми сочными красками.

Артем Дзюба
Валерий Карпин
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
32
47
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«В какой Дзюба сейчас форме? Он форму Слуцкому помогал покупать. Но пять голов за «Локо» забьет»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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