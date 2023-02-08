Дзюба начнет против «Спартака» и Карпина. Это — огонь!
Дзюба в «Локомотиве». Неожиданно и интригующе. После «Аданы» казалось, что Артем в свои 34 уже уверенно идет с базара. Даже в РПЛ он с ноября, после досрочного отъезда из Турции, до начала февраля никому не был интересен. И вдруг — Черкизово.
«Локо» с четвертым по дороговизне составом идет третьим с конца, и ему надо укреплять атаку. Это понятно, и громкость имени в этом смысле соответствует статусу клуба. В отличие от «Торпедо», с которым у Артема не срослось.
Но под Дзюбу надо подстраивать всю игру команды. А времени до возобновления сезона осталось мало. Фактически все наработки Михаила Галактионова в атаке за весь предыдущий зимний отрезок пойдут коту под хвост. При этом в какой форме Артем — никто не знает.
Если в плохой и Галактионов поймет, что играть он не должен, — из гипотетически мощного усиления Дзюба превратится в бомбу изнутри. Мотивированный Дзюба — это Дзюба, страшный для соперников (и то неизвестно, страшный ли в 34 с половиной), а Артем недовольный страшен для собственной команды. Поэтому молодой тренер должен понимать, что в лице Дзюбы играет с огнем, который в зависимости от порыва ветра может обратиться в любую сторону — и на чужих, и на своих.
Пока вообще невозможно предсказать, что из всего этого получится. Не выйдет ли, например, из Дзюбы в «Локо» Криштиану в «МЮ» при тен Хаге. Правда, Артем красно-зеленым никогда не был, и права голоса как ветеран команды в собственных глазах, в отличие от Роналду, не имеет. Но разве Дзюбу это когда-нибудь останавливало?
А Галактионова, меж тем, взяли в Черкизово не только спасать (для этой узкой задачи могли и кого поопытнее найти), но и строить новую команду. Как и тен Хага в Манчестер. И сомнительно, что ветеран с огромным эго в эту вторую задачу сильно вписывается.
Поэтому контракт, думается, и заключен только до конца сезона. Чтобы стороны в процессе совместной работы посмотрели друг на друга, имели время и возможность решить, по пути ли им будет дальше.
Занятен ещё тот факт, что начнет Дзюба в новой команде в матче на Кубке со «Спартаком», а в первом туре после возобновления чемпионата сыграет против Карпина. Мотивация для экс-капитана сборной, куда ее нынешний главный тренер его не вызывает и никогда не вызовет, — круче не придумаешь.
Недавно в «СЭ» был опубликован фрагмент монолога Карпина для моей книги «Спартаковские исповеди», названный так: «Если выразить цензурно отношение к Дзюбе одним словом, то это — безразличие». Да, записывал это интервью я более полугода назад, но едва ли с тех пор что-то в их отношении друг к другу изменилось.
И Карпин vs Дзюба — это будет самое звучное противостояние 18-го тура. Самый бодрый выход из межсезонья, который только можно представить. И вообще, с появлением Дзюбы в «Локо» российская футбольная весна-2023 заиграет новыми сочными красками.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2