Смолов vs Тюкавин, два 17-летних дебютанта. «Динамо» меньше трех не забивает
«Зенит» активничает на бразильском рынке, «Спартак» взял двух игроков обороны на место ушедших, ЦСКА пригласил защитника и ведет переговоры с панамским форвардом, «Краснодар» и «Сочи» сменили тренеров, в «Локо» вообще революция, и только «Динамо» нынешней зимой выпадает из новостного потока. Ни с кем не расстались, никого не приобрели и даже не собираются, что минимизирует трансферные слухи. Впрочем, это не потому что у бело-голубых кончились средства. Просто в клубе рассудили, что в основе и так по два человека на каждую позицию.
Хотя и без новичков по контрольным матчам можно подметить какие-то любопытные детали. Тренерский штаб пока не сделал четкого разделения на первый и второй составы, однако каждый матч начинают 11 футболистов, которые больше других претендуют на место в основе. И дважды среди них оказывался 17-летний вингер Денис Боков. Воспитанник клубной академии в прошлом сезоне наколотил больше 20 мячей в ЮФЛ, а нынешний начал в «Динамо-2», забил осенью во второй лиге три гола и привлек внимание Славиши Йокановича.
Несмотря на юный возраст, Боков в контрольных матчах не выпадает из игры, активно участвует в прессинге и в атаках. Приятное впечатление оставляет и его ровесник Милан Майсторович. Контракт центральный защитник подписал еще летом, но заявить его «Динамо» сможет только на весеннюю часть — 18 лет сербу исполнится только 21 февраля, первую часть сезона он провел в аренде в «Войводине».
Но Боков и Майсторович — это скорее завтрашний день, а сегодня самое интересное — конкуренция Смолова и Тюкавина за место в стартовом составе. Ветеран в первой части сезона был впереди, но талант наступает ему на пятки. И сборы начал ударно. Йоканович доверяет 20-летнему форварду капитанскую повязку, а тот в первых четырех матчах забил шесть голов. Смолов же после дубля любителям из ОАЭ замолчал, при этом растранжирив массу выгоднейших моментов.
Видимо, Федор понял, что такими темпами ему места в стартовом составе в сезоне не видать, так что в заключительной встрече — с «Енисеем» (4:1) — записал на свой счет 2+2. В общем, заочное противостояние конкурентов продолжается, за ним интересно следить.
Слева в атаке Лесовой спорит с участником ЧМ-2022 Нгамале, а справа — Макаров с 19-летним Гладышевым, сделавшим дубль в ворота «Енисея». Не забьет один, так отличится другой, так что меньше трех голов «Динамо» на сборах не забивает. И это еще продолжает восстановление после операции Грулев. Серьезная конкуренция и на других позициях. Какие уж тут новички?
Самым же интересным и информативным на сборах у «Динамо» ожидается матч 15 февраля — с ЦСКА. Генеральная репетиция за неделю до возобновления сезона. Возможно, к ней уже будут в строю и Грулев, и Норманн, который травмировался еще 8 октября, но уже работает в общей группе.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2