Смолов vs Тюкавин, два 17-летних дебютанта. «Динамо» меньше трех не забивает

Бело-голубые завершили второй сбор.

«Зенит» активничает на бразильском рынке, «Спартак» взял двух игроков обороны на место ушедших, ЦСКА пригласил защитника и ведет переговоры с панамским форвардом, «Краснодар» и «Сочи» сменили тренеров, в «Локо» вообще революция, и только «Динамо» нынешней зимой выпадает из новостного потока. Ни с кем не расстались, никого не приобрели и даже не собираются, что минимизирует трансферные слухи. Впрочем, это не потому что у бело-голубых кончились средства. Просто в клубе рассудили, что в основе и так по два человека на каждую позицию.

Хотя и без новичков по контрольным матчам можно подметить какие-то любопытные детали. Тренерский штаб пока не сделал четкого разделения на первый и второй составы, однако каждый матч начинают 11 футболистов, которые больше других претендуют на место в основе. И дважды среди них оказывался 17-летний вингер Денис Боков. Воспитанник клубной академии в прошлом сезоне наколотил больше 20 мячей в ЮФЛ, а нынешний начал в «Динамо-2», забил осенью во второй лиге три гола и привлек внимание Славиши Йокановича.

Константин Тюкавин. ФК «Динамо»

Несмотря на юный возраст, Боков в контрольных матчах не выпадает из игры, активно участвует в прессинге и в атаках. Приятное впечатление оставляет и его ровесник Милан Майсторович. Контракт центральный защитник подписал еще летом, но заявить его «Динамо» сможет только на весеннюю часть — 18 лет сербу исполнится только 21 февраля, первую часть сезона он провел в аренде в «Войводине».

Но Боков и Майсторович — это скорее завтрашний день, а сегодня самое интересное — конкуренция Смолова и Тюкавина за место в стартовом составе. Ветеран в первой части сезона был впереди, но талант наступает ему на пятки. И сборы начал ударно. Йоканович доверяет 20-летнему форварду капитанскую повязку, а тот в первых четырех матчах забил шесть голов. Смолов же после дубля любителям из ОАЭ замолчал, при этом растранжирив массу выгоднейших моментов.

Славиша Йоканович. ФК «Динамо»

Видимо, Федор понял, что такими темпами ему места в стартовом составе в сезоне не видать, так что в заключительной встрече — с «Енисеем» (4:1) — записал на свой счет 2+2. В общем, заочное противостояние конкурентов продолжается, за ним интересно следить.

Слева в атаке Лесовой спорит с участником ЧМ-2022 Нгамале, а справа — Макаров с 19-летним Гладышевым, сделавшим дубль в ворота «Енисея». Не забьет один, так отличится другой, так что меньше трех голов «Динамо» на сборах не забивает. И это еще продолжает восстановление после операции Грулев. Серьезная конкуренция и на других позициях. Какие уж тут новички?

Самым же интересным и информативным на сборах у «Динамо» ожидается матч 15 февраля — с ЦСКА. Генеральная репетиция за неделю до возобновления сезона. Возможно, к ней уже будут в строю и Грулев, и Норманн, который травмировался еще 8 октября, но уже работает в общей группе.