В «Уфе» рады назначению Кукуляка. Комитет по этике готовится к новому заседанию

Определены арбитры и инспекторы матчей 15-го тура Тинькофф чемпионата России, которые пройдут с 19 по 21 ноября. Выбор некоторых судей вызвал вопросы.

Кукуляк и 250 тысяч рублей штрафа

Евгений Кукуляк семь месяцев не работал на играх с участием «Уфы». И думаю, не стремился к этому. Предположу, что не жаждали с ним встретиться и уфимцы.

Тем, кто забыл, напомню о посте, размещенном в Twitter этим клубом после поражения от «Ахмата» в кубковом матче (0:1). «Ку-ку, блин (в оригинале — матерное слово. — Прим. «СЭ»). Если это не пенальти, то что это?»

Скандал был громким. Позднее экспертно-судейская комиссия признала все четыре решения судьи, оспоренные тогда «Уфой». А комитет по этике оштрафовал ее за нецензурное слово на 250 тысяч рублей.

В воскресенье Евгений будет судить матч «Ростов» — «Уфа». Такую игру он уже обслуживал — в декабре прошлого года. На 73-й минуте он и его второй ассистент Николай Еремин ошиблись, не зафиксировав фол со стороны вратаря ростовчан Егора Бабурина. Тот задержал рукой Дмитрия Сысуева и должен был получить красную карточку за лишение соперника явной возможности забить гол.

Судья не изменил свое решение и после того, как в его действия вмешались видеоассистенты Сергей Карасев и Дмитрий Сафьян. Они посчитали, что Кукуляк допустил явную ошибку, и предложили ему посмотреть видеозапись. Но рефери все равно не удалил голкипера.

Ждем новой записи в Twitter и следующего заседания комитета?

Турбин и «Краснодар»

С 17 по 30 октября у Евгения Турбина было три игры с участием «быков»: «Краснодар» — «Уфа» (1:1), «Кубань» — «Краснодар» (3:0) и «Краснодар» — «Крылья Советов» (0:1). Еще тогда мы задались вопросом, не перебор ли это. Но вот ему снова дали игру с участием «быков», чей гол в ворота самарцев был ошибочно отменен — в том числе с участием Турбина.

На 34-й минуте матча «Краснодар» — «Крылья Советов» мяч рикошетом от Виктора Классона влетел в ворота гостей. Примерно через пять минут арбитр Евгений Кукуляк гол отменил. Как признала позднее ЭСК, ошибочно. Неправильным было и вмешательство видеоарбитра Турбина. Те, кто назначает судей, поняли его и простили?

Сухой и центральный матч тура

Всего один тур пропустил Алексей Сухой, допустивший две серьезные ошибки в матче «Нижний Новгород» — «Локомотив» (1:2), в котором он не наказал гостей 11-метровым и не удалил их игрока Константина Марадишвили. Теперь ему вместе с Турбиным доверили центральный матч ближайших выходных. Оправдан ли риск?

Чуть не забыл. В 11-м туре в матче между «Краснодаром» и «Уфой» Сухой не назначил в пользу «быков» пенальти за фол на Гжегоже Крыховяке. Алексею тогда помогал... Турбин.

Матюнин и юбилей

С этим неординарным арбитром знаком очень давно. В его карьере хватало приключений. Дебютировал он в РПЛ больше восьми лет назад, дорос до судьи ФИФА. А в воскресенье Алексей Матюнин проведет 100-й матч в чемпионате России и станет 30-м рефери в истории турнира, которому покорится такая вершина.

Полный список

Полный список назначений судей и инспекторов выглядит так:

«Зенит» — «Нижний Новгород»: Павел Кукуян, Антон Кобзев, Наиль Сейфетдинов, резервный Антон Аверьянов, ВАР Павел Шадыханов, АВАР Денис Березнов, инспектор Геннадий Куличенков.

«Крылья Советов» — «Урал»: Кирилл Левников, Андрей Веретешкин, Михаил Иванов, резервный Анастасия Пустовойтова, ВАР Сергей Карасев, АВАР Игорь Демешко, инспектор Александр Гончар.

«Локомотив» — «Ахмат»: Сергей Иванов, Валерий Данченко, Роман Усачев, резервный Артем Любимов, ВАР Алексей Амелин, АВАР Максим Гаврилин, инспектор Гаряфий Жафяров.

«Краснодар» — «Спартак»: Алексей Сухой, Владимир Миневич, Варанцо Петросян, резервный Ян Бобровский, ВАР Евгений Турбин, АВАР Александр Богданов, инспектор Сергей Лапочкин.

«Ростов» — «Уфа»: Евгений Кукуляк, Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе, резервный Александр Машлякевич, ВАР Артем Любимов, АВАР Арам Петросян, инспектор Сергей Мацюра.

ЦСКА — «Химки»: Владислав Безбородов, Александр Кудрявцев, Рустам Мухтаров, резервный Сергей Чебан, ВАР Иван Сиденков, АВАР Алексей Стипиди, инспектор Сергей Мартынов.

«Динамо» — «Арсенал»: Виталий Мешков, Рашид Абусуев, Андрей Образко, резервный Павел Шадыханов, ВАР Евгений Турбин, АВАР Алексей Лунев, инспектор Александр Колобаев.

«Сочи» — «Рубин»: Алексей Матюнин, Илья Елеференко, Алексей Воронцов, резервный Рафаэль Шафеев, ВАР Владимир Москалев, АВАР Валентин Мурашов, инспектор Юрий Баскаков.