«Краснодар» — «Крылья Советов»: если гол отменяли пять минут, это явная и очевидная ошибка судьи?
На 34-й минуте матча 13-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Крылья Советов» мяч рикошетом от Виктора Классона влетел в ворота гостей. Примерно через пять минут арбитр Евгений Кукуляк гол отменил. Почему так произошло?
В момент касания мяча Классоном за линией офсайда располагался нападающий «быков» Джон Кордоба. Кукуляк решил, что он активно участвовал в игре, перекрывая обзор вратарю самарцев Ивану Ломаеву. В результате арбитр зафиксировал у Кордобы положение «вне игры», взятие ворот отменил и назначил в сторону ворот «Краснодара» свободный удар.
Относительно этого момента и решения бригады судей есть два вопроса.
1. Если видеоарбитры Евгений Турбин и Денис Березнов вместе с Кукуляком на изучение повторов и принятие решения потратили почти пять минут, можно ли считать, что допущена явная и очевидная ошибка, когда был засчитан гол?
2. Удар по воротам «Крыльев» наносился с большого расстояния, в момент рикошета оно также было немалым. Учел ли это Кукуляк при принятии решения?
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