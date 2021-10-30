На 34-й минуте матча 13-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Крылья Советов» мяч рикошетом от Виктора Классона влетел в ворота гостей. Примерно через пять минут арбитр Евгений Кукуляк гол отменил. Почему так произошло?

Скриншот эфира «Матч ТВ».

Скриншот эфира «Матч ТВ».

В момент касания мяча Классоном за линией офсайда располагался нападающий «быков» Джон Кордоба. Кукуляк решил, что он активно участвовал в игре, перекрывая обзор вратарю самарцев Ивану Ломаеву. В результате арбитр зафиксировал у Кордобы положение «вне игры», взятие ворот отменил и назначил в сторону ворот «Краснодара» свободный удар.

Скриншот эфира «Матч ТВ».

Скриншот эфира «Матч ТВ».

Относительно этого момента и решения бригады судей есть два вопроса.

1. Если видеоарбитры Евгений Турбин и Денис Березнов вместе с Кукуляком на изучение повторов и принятие решения потратили почти пять минут, можно ли считать, что допущена явная и очевидная ошибка, когда был засчитан гол?

2. Удар по воротам «Крыльев» наносился с большого расстояния, в момент рикошета оно также было немалым. Учел ли это Кукуляк при принятии решения?