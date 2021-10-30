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Судейство

«Краснодар» — «Крылья Советов»: если гол отменяли пять минут, это явная и очевидная ошибка судьи?

20:02
Скриншот эфира «Матч ТВ». Скриншот эфира «Матч ТВ». Скриншот эфира «Матч ТВ». Скриншот эфира «Матч ТВ». Скриншот эфира «Матч ТВ».
Скриншот эфира «Матч ТВ».
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На 34-й минуте матча 13-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Крылья Советов» мяч рикошетом от Виктора Классона влетел в ворота гостей. Примерно через пять минут арбитр Евгений Кукуляк гол отменил. Почему так произошло?

Скриншот эфира "Матч ТВ".
Скриншот эфира «Матч ТВ».
Скриншот эфира "Матч ТВ".
Скриншот эфира «Матч ТВ».

В момент касания мяча Классоном за линией офсайда располагался нападающий «быков» Джон Кордоба. Кукуляк решил, что он активно участвовал в игре, перекрывая обзор вратарю самарцев Ивану Ломаеву. В результате арбитр зафиксировал у Кордобы положение «вне игры», взятие ворот отменил и назначил в сторону ворот «Краснодара» свободный удар.

Скриншот эфира "Матч ТВ".
Скриншот эфира «Матч ТВ».
Скриншот эфира "Матч ТВ".
Скриншот эфира «Матч ТВ».

Относительно этого момента и решения бригады судей есть два вопроса.

1. Если видеоарбитры Евгений Турбин и Денис Березнов вместе с Кукуляком на изучение повторов и принятие решения потратили почти пять минут, можно ли считать, что допущена явная и очевидная ошибка, когда был засчитан гол?

2. Удар по воротам «Крыльев» наносился с большого расстояния, в момент рикошета оно также было немалым. Учел ли это Кукуляк при принятии решения?

Скриншот эфира "Матч ТВ".
Скриншот эфира «Матч ТВ».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

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X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Ростов 1
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Александр Бобров все материалы автора

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