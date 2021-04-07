«Ку-ку...» Нецензурный твит «Уфы» о спорном моменте матча с «Ахматом»

Пресс-служба «Уфы» выложила спорный момент четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России против «Ахмата» (0:1).

В официальном Twitter башкирского клуба вместе с видео эпизода подписано: «Ку-ку блин (в оригинале — матерное слово). Если это не пенальти, то, что это?»

Twitter «Уфы» после поражения от «Ахмата». Фото Twitter

Главным арбитром матча был Евгений Кукуляк.

После игры гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов сказал «СЭ»: «Мне показалось, что судейство было не очень хорошее, по крайней мере, в нашу сторону. Были моменты, где была и красная карточка и пенальти. Судья ошибался».