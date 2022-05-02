Арбитра, обвиненного в заказном судействе, снова назначили на матч в Краснодаре. Из-за него провели кадровую революцию
Ошибка рефери
14 апреля 2018 года. Матч 26-го тура «Краснодар» — «Арсенал» (3:0). Судья: Чистяков. Роковое решение на 34-й минуте, последствия которого невозможно было представить в самом страшном сне.
Артем не назначил пенальти в ворота гостей и наказал желтой карточкой за симуляцию нападающего «быков» Федора Смолова. Для форварда она стала «лишней», он получил дисквалификацию. В итоге Смолов пропустил важнейший матч с ЦСКА (1:2), результат которого имел значение в борьбе за право сыграть в Лиге чемпионов.
— Я хотел бы сказать по судейству. Ни разу за свою карьеру не комментировал его, но то, что было в первом тайме в эпизоде с моим участием, когда судья стоит в трех метрах и вместо того, чтобы поставить очевидный пенальти, дает мне четвертую желтую карточку в преддверии матча с ЦСКА... Не знаю, если ее не отменят, то мне все понятно с нашим чемпионатом, с нашим судейским корпусом. Я ему показываю — у меня там дырка на бутсах. А он говорит, что не видел и ему кажется, что я симулировал. В трех метрах стоял! — негодовал после игры Смолов.
— Было уже разъяснение, что можно отменить только красные карточки, но не желтые, в соответствии с регламентом.
— А, ну отлично, все понятно тогда. Молодцы у нас. Чемпионат великолепный, судейский корпус работает.
— Не считаете ли, что вам умышленно дали желтую карточку?
— А вы как думаете? ЦСКА испытывает финансовые проблемы, борется за попадание в Лигу чемпионов, где больше дадут денег, и у нас равное количество очков, следующий матч с ним. Совпадение? Я сомневаюсь. Судья стоит в трех метрах, видит, что бьют по ногам!
— Вы общались с ним и после эпизода сразу, и в перерыве, когда уходили. Какое объяснение было от судьи?
— Он говорит: «Я увидел, что ты симулировал». Я говорю: «Как ты мог видеть, что я симулирую, если ты стоишь в трех метрах? Вот, посмотри, у меня на бутсах дырка от шипа». «Но мне показалось, ты упал картинно». Я ни разу в симуляциях замечен не был! Никогда не падаю, когда нет этого. Молодец судья, пятерка ему.
— Федор, не переживаете, что вам потом попробуют отомстить судьи?
— Пусть сами себе мстят. Если он не видит ничего...
Не должен был судить
Любопытно, что Чистяков не должен был работать в Краснодаре. За месяц до этого, 10 марта, он судил игру 27-го тура первенства ФНЛ «Луч-Энергия» — «Оренбург» (1:0). Победный гол был забит в самом конце матча. Сразу после этого главный тренер «Луча» Александр Григорян отправился через все поле к противоположной трибуне. Решил выяснить отношения с фанатами, которые его оскорбляли. Григоряна остановили собственные игроки. Некоторое время он гулял по полю — на глазах у Чистякова. Затем ушел, но вскоре еще раз вернулся.
По данным «СЭ», позднее выяснилось, что арбитр не указал данный инцидент в протоколе и не описал в рапорте.
За подобный проступок (неуказание/сокрытие фактов недисциплинированного поведения тренера одной из команд) за год до этого был сурово наказан Тимур Арсланбеков. Руководство департамента судейства и инспектирования РФС (тогда он так назывался) отстранило его до конца сезона. А вот Чистякова не наказали.
Цепная реакция
Ошибка азовского судьи вызвала цепную реакцию. Уже вскоре последовали серьезные кадровые перестановки. РФС расстался с Андреем Будогосским, возглавлявшим департамент судейства и инспектирования. Вместо него назначили Александра Егорова. Лишились своих должностей Андрей Бутенко (судейский комитет) и Юрий Баскаков (контрольно-квалификационная комиссия). Было объявлено, что Валентин Иванов возглавит судейский комитет, но этого в итоге так и не произошло — Иванов отказался работать вместе с Егоровым. Председателем судейского комитета стал Николай Левников, он же возглавил контрольно-квалификационную комиссию и вошел в исполком РФС.
А Чистяков в мае прилетел в Москву, чтобы пройти проверку на детекторе лжи. Да, он был одним из первых, если не первым, с кем беседовали полиграфологи.
— За этот месяц очень много «грязи» вылилось в мой адрес, будто выполнял чей-то заказ, была предвзятость, — сказал позднее Чистяков в эфире программы «Свисток». — Конечно же, хотелось доказать свою невиновность — то, что ничей заказ не выполнялся. Руководители РФС посодействовали в том, чтобы я прошел полиграф, за что им, конечно же, большое спасибо. Доказал свою невиновность — никакого заказа со стороны кого-либо не было. Тем более я не выполнял его. Процедура была в здании РФС. Есть специальные люди, которые занимаются этим. Полиграфолог — с ним я проходил проверку, в течение трех часов мы с ним общались. Мы проходили проверку, задавались вопросы в плане игры, заказа, договорного матча. Все было связано с этим матчем.
Есть официальное заключение — комиссар по безопасности Железнов Олег Владимирович составил его. Насколько я понимаю, заключение о том, что я невиновен в плане того, что я не выполнял ничей заказ, передано руководителям РФС. Такого не было, в заключении это четко прописано. От семьи и друзей есть поддержка. Все мы переживаем из-за того, что происходит в данный момент. Думаю, ничего — это все пройдет. Надо просто перебороть себя, продолжать тренироваться и обслуживать матчи. Пока работаю на любительском уровне, держу себя в форме. Конечно же, хочу в ближайшее время приступить к судейству на том уровне, на котором был.
Галицкий
В конце 2018-го мы поинтересовались судьбой Чистякова у главы департамента судейства и инспектирования Егорова.
— Исполнявший обязанности президента РФС Александр Алаев заявил, что Чистяков не будет судить до конца года. Однако этот арбитр в сентябре появился в ПФЛ. Почему?
— Решение было принято на бюро исполкома. Перед сезоном у Чистякова была травма. Я высказал Александру Александровичу свою позицию. Сказал, что парень молодой, ошибки бывают у всех и это просто несчастный случай. Кроме того, разговаривал с Галицким. Понятно, что тогда были эмоции, все-таки заруба с ЦСКА, но потом задал Галицкому вопрос: вы действительно думаете, что тут есть какая-то подноготная? Он ответил: уверен, что Артем ошибся случайно. Я пошел к Алаеву с этими словами. Кроме того, Артем проходил проверку на детекторе лжи.
— Кто ее, кстати, проводил?
— Есть специально обученный человек, который этим занимается.
— В звании?
— В звании.
— Интересно, что спрашивает: «Брал или не брал»?
— Там знают, что и как спрашивать. Я в расшифровку беседы даже не вникал. Человек меня вызвал. Результаты показали, что никакой коррупционной составляющей там не было. Чистяков вне подозрений. Все это я довел до Алаева. Сказал, что арбитра надо сохранить. Пусть пока работает во втором дивизионе, а дальше будем смотреть.
В 2019-м Чистяков работал во второй лиге (ПФЛ), год спустя поднялся в первую (ФНЛ). А первый после значительного перерыва матч в РПЛ судил в декабре 2021-го.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|1 : 0
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0