Арбитра, обвиненного в заказном судействе, снова назначили на матч в Краснодаре. Из-за него провели кадровую революцию

Впервые за четыре года он будет судить игру с участием «быков». Рассказываем, с чем связан такой перерыв. Главным судьей перенесенного матча 19-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» «Локомотив» , который пройдет в среду, 4 мая, назначен Артем Чистяков.

Ошибка рефери

14 апреля 2018 года. Матч 26-го тура «Краснодар» — «Арсенал» (3:0). Судья: Чистяков. Роковое решение на 34-й минуте, последствия которого невозможно было представить в самом страшном сне.

Артем не назначил пенальти в ворота гостей и наказал желтой карточкой за симуляцию нападающего «быков» Федора Смолова. Для форварда она стала «лишней», он получил дисквалификацию. В итоге Смолов пропустил важнейший матч с ЦСКА (1:2), результат которого имел значение в борьбе за право сыграть в Лиге чемпионов.

— Я хотел бы сказать по судейству. Ни разу за свою карьеру не комментировал его, но то, что было в первом тайме в эпизоде с моим участием, когда судья стоит в трех метрах и вместо того, чтобы поставить очевидный пенальти, дает мне четвертую желтую карточку в преддверии матча с ЦСКА... Не знаю, если ее не отменят, то мне все понятно с нашим чемпионатом, с нашим судейским корпусом. Я ему показываю — у меня там дырка на бутсах. А он говорит, что не видел и ему кажется, что я симулировал. В трех метрах стоял! — негодовал после игры Смолов.

— Было уже разъяснение, что можно отменить только красные карточки, но не желтые, в соответствии с регламентом.

— А, ну отлично, все понятно тогда. Молодцы у нас. Чемпионат великолепный, судейский корпус работает.

— Не считаете ли, что вам умышленно дали желтую карточку?

— А вы как думаете? ЦСКА испытывает финансовые проблемы, борется за попадание в Лигу чемпионов, где больше дадут денег, и у нас равное количество очков, следующий матч с ним. Совпадение? Я сомневаюсь. Судья стоит в трех метрах, видит, что бьют по ногам!

— Вы общались с ним и после эпизода сразу, и в перерыве, когда уходили. Какое объяснение было от судьи?

— Он говорит: «Я увидел, что ты симулировал». Я говорю: «Как ты мог видеть, что я симулирую, если ты стоишь в трех метрах? Вот, посмотри, у меня на бутсах дырка от шипа». «Но мне показалось, ты упал картинно». Я ни разу в симуляциях замечен не был! Никогда не падаю, когда нет этого. Молодец судья, пятерка ему.

— Федор, не переживаете, что вам потом попробуют отомстить судьи?

— Пусть сами себе мстят. Если он не видит ничего...

Не должен был судить

Любопытно, что Чистяков не должен был работать в Краснодаре. За месяц до этого, 10 марта, он судил игру 27-го тура первенства ФНЛ «Луч-Энергия» — «Оренбург» (1:0). Победный гол был забит в самом конце матча. Сразу после этого главный тренер «Луча» Александр Григорян отправился через все поле к противоположной трибуне. Решил выяснить отношения с фанатами, которые его оскорбляли. Григоряна остановили собственные игроки. Некоторое время он гулял по полю — на глазах у Чистякова. Затем ушел, но вскоре еще раз вернулся.

По данным «СЭ», позднее выяснилось, что арбитр не указал данный инцидент в протоколе и не описал в рапорте.

За подобный проступок (неуказание/сокрытие фактов недисциплинированного поведения тренера одной из команд) за год до этого был сурово наказан Тимур Арсланбеков. Руководство департамента судейства и инспектирования РФС (тогда он так назывался) отстранило его до конца сезона. А вот Чистякова не наказали.

Цепная реакция

Ошибка азовского судьи вызвала цепную реакцию. Уже вскоре последовали серьезные кадровые перестановки. РФС расстался с Андреем Будогосским, возглавлявшим департамент судейства и инспектирования. Вместо него назначили Александра Егорова. Лишились своих должностей Андрей Бутенко (судейский комитет) и Юрий Баскаков (контрольно-квалификационная комиссия). Было объявлено, что Валентин Иванов возглавит судейский комитет, но этого в итоге так и не произошло — Иванов отказался работать вместе с Егоровым. Председателем судейского комитета стал Николай Левников, он же возглавил контрольно-квалификационную комиссию и вошел в исполком РФС.

А Чистяков в мае прилетел в Москву, чтобы пройти проверку на детекторе лжи. Да, он был одним из первых, если не первым, с кем беседовали полиграфологи.

— За этот месяц очень много «грязи» вылилось в мой адрес, будто выполнял чей-то заказ, была предвзятость, — сказал позднее Чистяков в эфире программы «Свисток». — Конечно же, хотелось доказать свою невиновность — то, что ничей заказ не выполнялся. Руководители РФС посодействовали в том, чтобы я прошел полиграф, за что им, конечно же, большое спасибо. Доказал свою невиновность — никакого заказа со стороны кого-либо не было. Тем более я не выполнял его. Процедура была в здании РФС. Есть специальные люди, которые занимаются этим. Полиграфолог — с ним я проходил проверку, в течение трех часов мы с ним общались. Мы проходили проверку, задавались вопросы в плане игры, заказа, договорного матча. Все было связано с этим матчем.

Есть официальное заключение — комиссар по безопасности Железнов Олег Владимирович составил его. Насколько я понимаю, заключение о том, что я невиновен в плане того, что я не выполнял ничей заказ, передано руководителям РФС. Такого не было, в заключении это четко прописано. От семьи и друзей есть поддержка. Все мы переживаем из-за того, что происходит в данный момент. Думаю, ничего — это все пройдет. Надо просто перебороть себя, продолжать тренироваться и обслуживать матчи. Пока работаю на любительском уровне, держу себя в форме. Конечно же, хочу в ближайшее время приступить к судейству на том уровне, на котором был.

Галицк ий

В конце 2018-го мы поинтересовались судьбой Чистякова у главы департамента судейства и инспектирования Егорова.

— Исполнявший обязанности президента РФС Александр Алаев заявил, что Чистяков не будет судить до конца года. Однако этот арбитр в сентябре появился в ПФЛ. Почему?

— Решение было принято на бюро исполкома. Перед сезоном у Чистякова была травма. Я высказал Александру Александровичу свою позицию. Сказал, что парень молодой, ошибки бывают у всех и это просто несчастный случай. Кроме того, разговаривал с Галицким. Понятно, что тогда были эмоции, все-таки заруба с ЦСКА, но потом задал Галицкому вопрос: вы действительно думаете, что тут есть какая-то подноготная? Он ответил: уверен, что Артем ошибся случайно. Я пошел к Алаеву с этими словами. Кроме того, Артем проходил проверку на детекторе лжи.

— Кто ее, кстати, проводил?

— Есть специально обученный человек, который этим занимается.

— В звании?

— В звании.

— Интересно, что спрашивает: «Брал или не брал»?

— Там знают, что и как спрашивать. Я в расшифровку беседы даже не вникал. Человек меня вызвал. Результаты показали, что никакой коррупционной составляющей там не было. Чистяков вне подозрений. Все это я довел до Алаева. Сказал, что арбитра надо сохранить. Пусть пока работает во втором дивизионе, а дальше будем смотреть.

В 2019-м Чистяков работал во второй лиге (ПФЛ), год спустя поднялся в первую (ФНЛ). А первый после значительного перерыва матч в РПЛ судил в декабре 2021-го.