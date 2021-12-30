ЦСКА готовит трансфер из МЛС, Вильи не будет в «Динамо», «Крылья Советов» договариваются с защитником «Шерифа»

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Медина может перейти в ЦСКА

Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Хесус Медина попал в шорт-лист ЦСКА. Команда Алексея Березуцкого может бесплатно подписать хавбека в зимнее трансферное окно, так как 1 января 2022 года у него заканчивается контракт с американским клубом.

Отец 24-летнего парагвайца подтвердил старт переговоров с армейцами.

В текущем сезоне МЛС Медина провел 37 матчей, в которых отметился 9 забитыми мячами и 2 ассистами. Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро.

«Крылья Советов» интересуются защитником «Шерифа»

Фернандо Констанца может оказаться в России. За 23-летним бразильцем из «Шерифа» следят «Крылья Советов» — самарцы уже начали переговоры. Как сообщает Metaratings, агентство, которое представляет интересы футболиста, уже подтвердило, что его клиентом действительно интересуется российский клуб.

В текущем сезоне в чемпионате Молдавии на счету Фернандо 14 матчей, в которых он оформил 5 результативных действий.

Transfermarkt оценивает Констанца в 1 миллион евро.

«Рома» ведет переговоры по Мэйтленд-Найлзу

Полузащитник «Арсенала» Энзли Мейтленд-Найлз может покинуть клуб и продолжить карьеру в «Роме». По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны ведут переговоры и обсуждают детали трансфера. Сам 24-летний англичанин готов принять предложение команды Жозе Моуринью.

Контракт хавбека рассчитан до 30 июня 2023 года. В текущей кампании Мейтленд-Найлз провел 8 матчей в АПЛ, но не отметился результативными действиями.

Вилья может оказаться в «Динамо»?

Нападающий «Бока Хуниорс» Себастьян Вилья подпишет контракт с «Динамо», сообщает колумбийский журналист Диего Руэда. Сумма трансфера составит 12 миллионов евро.

Однако, по информации «СЭ», московский клуб не контактировал с аргентинцами по поводу Вильи, и вариант с его покупкой на данный момент не рассматривается.

В этом сезоне 25-летний игрок провел 27 матчей за «Бока Хуниорс», в которых забил 9 мячей и отметился одной результативной передачей.

Закария хочет покинуть «Боруссию»

Как сообщает Фабрицио Романо, хавбек «Боруссии» из Менхенгладбаха Денис Закария сообщил клубу о намерении покинуть клуб после окончания сезона в качестве свободного агента. Игроком интересуются «Барселона», «Бавария» и «Ювентус». Но на данный момент никаких предварительных соглашений подписано не было.

Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 27 миллионов евро. В нынешнем сезоне Закария провел 15 матчей в бундеслиге, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.