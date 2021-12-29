Отец Медины: «Тренер ЦСКА уже поговорил с Хесусом. Он очень близок к переезду в Россию»

Франсиско Медина, отец полузащитника «Нью-Йорк Сити» Хесуса Медины, прокомментировал информацию об интересе московского ЦСКА к своему сыну.

«У Хесуса есть предложения из Бразилии, Мексики, Испании, России, — приводит слова Франсиско Медины ABC Cardinal. — Тренер ЦСКА уже поговорил с Хесусом. Он очень близок к переезду в Россию. ЦСКА очень большой клуб, они идут на четвертом месте в чемпионате России. Думаю, что все решится в первые дни января».

В нынешнем сезоне 24-летний парагваец забил девять мячей и отдал две результативные передачи в 36 матчах за «Нью-Йорк Сити» в МЛС. Полузащитник покинет американский клуб на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил Медине зарплату в 650 тысяч евро в год.