«Динамо» не интересуется форвардом «Бока Хуниорс»

По информации «СЭ», «Динамо» не интересуется нападающим «Бока Хуниорс» Себастьяном Вильей.

Ранее колумбийский журналист Диего Руэда в Twitter сообщил, что 25-летний игрок подпишет с российским клубом контракт на четыре года, а за трансфер будут выплачены 12 миллионов долларов.

Действующий контракт колумбийского форварда с «Бока Хуниорс» рассчитан до 2024 года. В этом сезоне Вилья забил 9 голов в 27 матчах.