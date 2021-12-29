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«Динамо» не интересуется форвардом «Бока Хуниорс»

00:09
Себастьян Вилья. Фото Instagram
Себастьян Вилья. Фото Instagram
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По информации «СЭ», «Динамо» не интересуется нападающим «Бока Хуниорс» Себастьяном Вильей.

Ранее колумбийский журналист Диего Руэда в Twitter сообщил, что 25-летний игрок подпишет с российским клубом контракт на четыре года, а за трансфер будут выплачены 12 миллионов долларов.

Действующий контракт колумбийского форварда с «Бока Хуниорс» рассчитан до 2024 года. В этом сезоне Вилья забил 9 голов в 27 матчах.

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