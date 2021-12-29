В январе в премьер-лиге может разорваться бомба.

Нет сомнений, что Марко Николич вернется в Россию. Его работа в «Локомотиве» была яркой и событийной, при этом она осталась незавершенной. Серб достаточно неожиданно был отправлен в отставку, и до сих пор кажется, что Николич стал жертвой странных игр высшего руководства «Локомотива». Как раз на прошлой неделе он анонсировал возвращение: «В России меня уважают, у меня есть предложения от нескольких крупных клубов, — сказал Марко в интервью сербскому Espreso. — Некоторые из этих клубов входят в число топов РПЛ. Я произвел впечатление на российскую публику, на футбольный мир. Вполне вероятно, что я скоро вернусь в Россию».

И вот — конкретика: по информации «СЭ», уже в январе Николич может возглавить ЦСКА. Условия контракта между 42-летним тренером и московским клубом согласованы.

В комментариях под новостями и в соцсетях — в основном одобрение и восторг. И это объяснимо. Во-первых, болельщики ЦСКА устали от негатива вокруг клуба: странные тренерские перестановки, непопадание в еврокубки, отсутствие внятных трансферов, задержания болельщиков, перенос матча с «Арсеналом», иск о признании ЦСКА банкротом... 2021 год — точно один из худших в новейшей истории клуба. И тут появляется надежда на благоприятные перемены.

Во-вторых, сам Николич за полтора года завоевал уважение болельщиков в России: он с «Локо» выиграл Кубок, занимал второе и третье места в РПЛ, одержал 11 побед подряд на старте года, «достойно» боролся с «Баварией» и «Атлетико» в прошлогодней Лиге чемпионов. Правда, серб может стать четвертым тренером команды за неполный год, но по крайней мере у него есть опыт — в отличие от «своих» Ивицы Олича и Алексея Березуцкого.

Но, конечно, не все так радужно. У Николича тоже есть критики — не всем по душе был закрытый футбол «Локомотива» в прошлом сезоне. Да, серб давал результат, но к игре возникали вопросы. И слегка подозрительно, что Николич второй раз подряд может прийти на живое место, да еще и клубной легенды (в первом случае — тренера, во втором — игрока).

Но куда важнее то, что будет с нынешним штабом. Останется ли Григорий Бабаян, который косвенно повлиял на отставку Олича? Согласится ли Алексей Березуцкий стать ассистентом после работы главным? Если да, то как это воспримут болельщики? АВБ, как нынешнего тренера называют фанаты, проделал неплохую работу за полгода: с чужим составом, без Влашича и без усиления Березуцкий дотянул до промежуточного четвертого места. При этом летом сам Алексей Владимирович до последнего не знал, кто возглавит команду — его утвердили на посту лишь за несколько дней до начала чемпионата. В таких условиях, да еще и без самостоятельного опыта, нынешний результат — успех.

Менеджмент ЦСКА при любом решении ждет критика. Вокруг клуба создан мощный негативный фон, и на его рассеивание понадобится время. Как известно, красно-синие еще даже не провели заседание совета директоров на тему бюджета и плана действий в зимнее трансферное окно — оно переносилось уже несколько раз. Зато перед командой поставлена цель выиграть Кубок России и занять место не ниже второго в РПЛ.

По силам ли это Николичу в нынешнем ЦСКА?