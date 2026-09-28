«Чувствую гордость за свою страну». Лучший бой Федора — тогда о нем в России еще никто не знал

Федор Емельяненко разгромил Антонио Родриго Ногейру и стал чемпионом Pride в тяжелом весе.

Самая известная победа Федора Емельяненко — над Мирко Кро Копом. Понятно почему — это едва ли не самый ожидаемый бой в истории Pride, за год до этого Мирко наглухо нокаутировал брата Федора — Александра, сам по себе Филипович — яркий ударник да еще и с большой харизмой. Емельяненко выиграл уверенно — и если в первом 10-минутном раунде Мирко в стойке смотрелся вполне хорошо, то два последующих, 5-минутных, российский боец забрал без вопросов.

В октябре 2021-го Федор дал большое интервью «СЭ», и мы спросили, какой свой бой он считает лучшим. И Емельяненко назвал поединок не с Кро Копом, а с Антонио Родриго Ногейрой, их первый бой — в марте 2003 года. Тогда Федор победил единогласным решением судей и стал чемпионом Pride в тяжелом весе.

«Мой первый бой с Ногейрой знаковый для меня, — сказал Емельяненко. — Ногейра был на тот момент первым в мире, перебил топовых бойцов, передушил, переломал, был чемпионом Pride. Второй бой — это бой с Кро Копом. Как мне пришлось переиграть, передумать Ногейру лежа, так и пришлось включить все мозги, чтобы переиграть Мирко стоя. Ну и, соответственно, подвести себя к такой форме, чтобы я смог достойно биться с ним в стойке. Хотя с Ногейрой было интереснее. Этот бой ставлю выше».

Сегодня Федору исполняется 50 лет. Самое время вспоминать этот поединок с Ногейрой.

Перед боем. 10 побед в Rings, две победы в Pride, так бил чучела, что они рвались

Федор Емельяненко начал заниматься ММА 1 мая 2000 года, когда приехал в Тулу и успешно прошел смотрины у Волк-Хана. Уже 18 августа 2000-го он провел первый бой, а уже в августе 2001-го выиграл турнир Rings в открытом весе. Федор сразу зарекомендовал себя универсальным бойцом — смело, жестко работал в стойке, красиво переводил соперников самбистскими/дзюдоистскими зацепами, побеждал удушающими и болевыми.

Емельяненко покинул Rings в 2002-м с рекордом 10-1. Поражение от Тсуеси Косаки случилось из-за сечки в самом начале боя, Федору не дали драться врачи, этот бой нельзя считать проигранным (другое дело, что предыдущий поединок с Рикардо Ароной, произошедший в тот же день, был равным, бразилец заслуживал в нем победу не меньше, чем Федор). Емельяненко стал последним чемпионом Rings в открытом весе, за что удостоился прозвища Последний Император. Почему Император? Потому что в Rings на чемпионов надевали венок — как у римских императоров, только не лавровый, а позолоченный.

Федор дебютировал в Pride 23 июня 2002 года. Шла завершающая стадия чемпионата мира по футболу, но на арене в Сайтаме все равно собралось много народа — 22,5 тысячи зрителей. Емельяненко сразу дали в соперники сильного соперника — голландского кикбоксера Сэмми Шилта (22-10-1 в ММА перед боем, шел на трех победах в Pride). Предыдущие бои Федор агрессивно начинал в стойке, здесь же рисковать не стал — перевел 211-сантиметрового Шилта, а далее — работал в партере. Так продолжалось все три раунда. Емельяненко не смог финишировать Шилта, но выиграл единогласным решением.

«Мне было сложно работать в бою с Шилтом, — отметил Емельяненко в интервью «СЭ». — Он руками [в партере] так держал мои руки, что мне приходилось их каждый раз вырывать. Я не мог их вытащить, выдернуть. Мне приходилось каждый раз уводить руки наверх, там их размыкать и дальше пытаться работать. Причем я понимал, что, если я буду пассивен, нас поднимут в стойку. А в стойке он был достаточно хорош. Я понимал, что в стойке можно схавать от него... Простите! (Улыбается, прикрывает рот.) Это спортивные термины!»

В ноябре 2002-го Федор сразился с американцем Хитом Хиррингом (20-7 в ММА перед боем, 7-2 в Pride). В этом поединке Емельяненко впервые показал, насколько хорош его граунд-энд-паунд.Он избивал Хирринга почти все 10 минут первого раунда (кроме последних 50 секунд, когда Хит вдруг оказался сверху), а на второй американцу выйти не дали из-за рассечения. В Rings мы не видели, как Федор бьет из гарда, потому что и не могли увидеть — там были запрещены удары в голову лежачему. Т. е. в Rings Емельяненко был сильно ограничен, поскольку ГнП — важнейший элемент его боевого стиля.

«Я очень много времени посвятил тому, что бил чучело, — вспоминал Федор в интервью «СЭ». — Когда я начал заниматься боями, первое, что я стал делать, — это ударная техника. Понятно, что у меня ее не было. А еще я снял самбовку. И в первые два-три месяца у меня был взрыв мозга. Я не понимал, что делать. Да, я доминировал, я занимал положение, но что дальше-то делать? Я стал работать с Мишей Илюхиным... с Михаилом Илюхиным, прошу прощения, он старше меня даже... с Михаилом Илюхиным, с другими ребятами. И как бы это сказать... Что на мне отрабатывали — я это запоминал. Такого, чтобы мне кто-то показал какое-то действие, — такого не было никогда. Никогда такого не было, чтобы мне кто-то что-то разжевал. Мы работали у Волк-Хана, у него в зале было ребят нормально — дагестанцы, Михаил Илюхин, но мне никто никогда ничего не показывал. То есть я собирал это все, прочувствовал на себе. Съел, скажем так. Поэтому мне не надо было объяснять что-то или говорить во время боя. Я автоматом просто — раз! — и ломал.

А ударной техникой [в партере] - ей никто не владел [в Туле]. У нас были бросковые чучела — которые бросают борцы, самбисты, дзюдоисты. И я их стал бить, использовать как мешок. И я тогда понял, что нужно уметь работать абсолютно с разной дистанции, даже с самых-самых неудобных положений поставил удар. Никто меня этому не учил. Вообще. Я просто положил чучело — и начал работать. Вот это чучело я мог бить часами. Если здесь был раунд 10 минут, то я работал по 10 минут. 10, 10, 10, 10, чтобы у меня потом был запас. Я бил и бил, подо мной образовывалась большая лужа. Потом я брал это чучело, оттаскивал в сторону, дальше его бил, опять лужа, опять оттаскивал. Так вот я мог поменять много мест. Эти чучела время от времени рвались».

Федор Емельяненко. Фото Скриншот видео

Подготовка. Помощь уралмашевских самбистов

Логично, что уже третий бой в Pride стал для Емельяненко титульным. Ясно было, что Федор — боец новой формации. Побеждал он ультимативно, причем никогда не выжидал, а шел вперед. Федор никогда не дрался вторым номером. В прошлом году, на сборе в Кисловодске, Федор работал в паре с боксером Виталием Шабуниным. И как-то Виталик попросил его побоксировать на отходе. Но Федор решительно отказался: «Давай-давай! Я этого [отходить] не люблю!»

К марту 2003-го чемпионом Pride в тяжелом весе был бразилец Антонио Родриго Ногейра. У Ногейры было 19 побед, одна ничья и лишь одно поражение — в Rings раздельным решением от Дэна Хендерсона. За три месяца до боя с Федором он взял у Хендерсона реванш — законтролировал внизу и провел армбар. Всего у Ногейры тогда было 14 побед сабмишнами. А еще он победил всех российских бойцов, кто встретился ему на пути — Волка-Хана, Ахмеда Лабазанова, Андрея Копылова, Юрия Кочкина. Нельзя сказать, что наши бойцы в те времена высоко котировались. После успеха Олега Тактарова на UFC 5 в 95-м и до чемпионства Федора в Rings больших успехов у россиян в т. н. боях без правил не было, а Андрей Орловский и Игорь Вовчанчин представляли Беларусь и Украину (хотя в 99-м на турнире по валетудо в Бразилии Вовчанчина позиционировали как бойца российского).

Чтобы противостоять бразильскому джиу-джитсу Ногейры, Федор отправился в Екатеринбург — на сбор к уралмашевским самбистам, легендарному Александру Федорову и Николаю Зуеву (ученик Федорова), который ранее пересекался с Ногейрой в Японии.

Александр Федоров умер в 2006 году — после того как перевернулся на лодке во время рыбалки: он получил сильное обморожение и подорвал иммунную систему. Николай Зуев ушел из жизни в мае 2022-го. За полтора года до этого мы записали с Николаем Николаевичем большое интервью, в котором он в т. ч. рассказал, как готовил Федора к бою с Антонио Родриго Ногейрой — Зуев тренировал Емельяненко не только в Екатеринбурге, но еще и был его секундантом во время поединка.

«Ногейра очень грамотно работает в положении лежа — как руками, так и ногами, — отметил Зуев в беседе с «СЭ». — Вот это затягивание соперника и подработка ногами происходят синхронно. Я сам боролся примерно в таком стиле. Для меня не имело значения, руки или ноги. Я всегда помогал рукам ногами и наоборот. Ногейра действовал аналогично. Когда мы готовились к этому поединку, то понимали, что это нужно выдержать. Нам на сборе была поставлена задача создавать Феде ситуации, когда его сверху затягивают. Научить, как высвобождаться из этой ситуации. Ногейра многих соперников так наказал. Затаскивал, как удав. Длинный парень, ростом выше даже меня, где-то метр девяносто. Худой, гибкий — действительно обвивал, как удав. Нужно было учесть все нюансы в освобождении от атаки. Помогали Федору отрабатывать контрприемы, чтобы у него появилась уверенность. Федор нормально отработал в том бою. Он почувствовал в конце, что Ногейра ему не дает что-то сделать, а тот почувствовал, что Федор его раскусил и не дает сделать комбинацию, которую ему хотелось. Стал нервничать, а Федя продолжил атаки, поэтому все так удачно получилось».

«Зуев очень переживал, — рассказал «СЭ» менеджер Russian Top Team Николай Питьков. — Он за свои деньги прилетел на бой, приглашения на него не было».

Федор Емельяненко и Антонио Родриго Ногейра. Фото Ebay

Бой. Федор контролировал Ногейру на земле примерно 18 минут, жестко бил и не дал сделать вообще ничего

Федор Емельяненко в Rings выходил под трек, который совершенно не вяжется с его образом — «Breathe» Prodigy. В Pride же песней Федора стала композиция «Enae Volare Mezzo» французского музыкального проекта Era. «Почему? Ему предложили несколько на выбор, и эта ему понравилась», — рассказал «СЭ» Андрей Былдин, друг Федора, когда тот жил и тренировался в Туле.

Медиа-служба Pride на больших турнирах снимала закулисье, из чего делала небольшие ролики по 5-10 минут. Кадров, что творилось в раздевалках Федора и Ногейры, немного, но кое-что любопытное есть: 1) супруга Емельяненко — Оксана — перекрестила мужа перед боем; 2) Федор разминался в пуховике — чтобы как следует пропотеть; мы с коллегами по «Ушатайке» посетили массу турниров по ММА, обошли десятки раздевалок и разминочных, и такого не видели никогда.

Первый раунд. Ногейра показал джеб, чуть оттянулся назад и прошел в две ноги. Федор легко отзащищался. Соперники 20 секунд постояли, присматриваясь друг к другу, после чего Емельяненко нанес сильный удар правой, оттолкнул Ногейру на канаты и всадил апперкот левой. Бразилец повалился на спину и уволок за собой Федора. Емельяненко накрыл его, сильно пробил левой рукой, а затем прижался к колену Ногейры. Минотавр пытался придерживать руки Федора, но наш боец их вырывал и сразу жестко пробивал. Парадокс, но Емельяненко легче работалось сверху против джитсера Ногейры, чем против кикбоксера Шилта — просто потому что Шилт был сильнее физически и крепче прихватывал Федора за руки.

Емельяненко продолжил контролировать Ногейру на земле, а потом привстал — и размашисто ударил правой в челюсть. После этого Федор снова прижался к груди оппонента, затем отклеился — и разрядил ему в голову целую серию ударов. Ударил и с прыжка, в своем фирменном стиле — так бойцовые псы бросаются на своих жертв. В самой же опасной ситуации Ногейра оказался за 2,5 минуты до конца первого, 10-минутного, раунда, когда Федор припечатал его ударом правой, а потом нанес еще несколько крепких панчей. Финиш был где-то недалеко, но все-таки не случился. И тут снова надо сказать о правилах: в Pride были запрещены удары локтями, но разрешены удары коленями в партере и соккер-кики. И коленями в партере, и соккер-киками Федор пользовался нечасто, а вот локти — при его стиле — ему бы точно помогли. Т. е. правила UFC Емельяненко подходили больше, чем правила Pride.

Ногейра где-то четыре раза пытался выйти на болевой — то треугольник, то узел плеча. Ничего не вышло, Федор выворачивался из захватов очень легко, будто его противником был не чемпион Pride, а КМС по самбо. В конце раунда Ногейра наконец скинул Федора с себя, залез на него, попробовал смастерить удушающий, длилось это 20 секунд. Федор контратаковал Ногейру, вновь очутился наверху и нанес пять ударов, заставив комментатора Стивена Куадроса кричать: «Невероятно! Невероятно!» В первом раунде Федор держал Ногейру на спине около 9 минут, не позволив создать ни единой опасной ситуации.

В начале второго раунда Ногейра снова прошел в две ноги — и снова безрезультатно: Федор не дал себя перевести, балансируя на одной ноге. Было очевидно, как же сильно он спрогрессировал за 2,5 года с момента поединка против Рикардо Ароны. Тогда ломовые проходы Ароны были весьма эффективны, он валил Федора раз за разом. Против Ногейры же Емельяненко стоял отменно.

Ногейра повалился на спину, пригласив Федора зайти в гард. Видимо, надеялся, что уж теперь-то он поймает этого русского на болячку. Однако второй раунд, уже 5-минутный, прошел по тому же сценарию, что и первый: Федор прижимался к Ногейре, отлеплялся — пробивал, прижимался, отлеплялся — пробивал. В самом конце раунда бразилец сумел сделать свип — после жесткого пропущенного удара левой, но тут же раздался гонг.

Федор понял, что бояться в партере ему совсем нечего, и третий раунд начал с тейкдауна: для сближения ударил правой, а затем перевел Ногейру вниз зацепом. Дальше — уже привычные контроль в партере и работа сверху — прижался, отлепился, пробил. Итог: победа Федора Емельяненко единогласным решением судей. Федор не финишировал Ногейру, но фактически это был разгром — он и шанса бразильцу не дал. За 20 минут боя Ногейра не придумал ничего, что могло бы переломить его ход. Этот поединок не был зрелищным в общепринятом понимании, но главное — Федор Емельяненко доказал, что в ММА можно почти 20 минут контролировать хорошего джитсера на земле, бить его — и не попасться на прием.

После победы Федор, разговаривая с японской журналисткой, в ответ на стандартный вопрос «Что вы сейчас испытываете?» сказал по-русски: «Чувство радости, чувство гордости за свою страну». В искренности слов Емельяненко сомневаться не стоит — тогда он был абсолютно неизвестен в России, про него не писали вообще никакие СМИ, интервью было японцам, так что изображать патриотизм для него не имело никакого смысла.

Федор Емельяненко и Антонио Родриго Ногейра. Фото Ebay

Федор против джитсеров — что было потом. «Тот Федя на треугольник Вердума бы не попался...»

В августе 2004-го Емельяненко и Ногейра встретились в финале Гран-при. Федор начал бой так же, как и первый, — перевел Ногейру, лежал на нем, бил из гарда. Но бой не продлился и четырех минут — соперники столкнулись головами, у Федора образовалась страшная сечка. Поединок был прекращен, no contest. Pride перенес финал на 31 декабря 2004-го, Федор снова победил единогласным решением, но на этот раз бой по большей части прошел в стойке. Как Емельяненко рассказал «СЭ», к третьему поединку с Ногейрой подошел не в лучшей физической форме — перегрузился на сборе в Приэльбрусье.

С первоклассными джитсерами, грэпплерами Федор затем еще встречался. С Джеффом Монсоном в ноябре 2011-го он даже и не пытался забраться в партер, работал из стойки, пробив 40 лоу-киков и сломав сопернику ногу. Но больше памятен поединок с Фабрисио Вердумом в июне 2010-го — Вердум нанес Емельяненко первое настоящее поражение в карьере, армбаром из треугольника. Федор уронил Вердума, поспешил добивать, из первого треугольника вышел, но затем снова зашел в гард — и тут уже Вердум закрыл треугольник крепко-накрепко.

«Когда Федор проиграл Вердуму в 2010-м, я у него спросил: «Федя, как ты мог? Ты же знаешь этот прием, мы под Ногейру еще готовились». А он: «Я хотел побыстрее закончить, я видел, что он меня боится, что я лучше», — сказал в интервью «СЭ» Андрей Былдин. — То есть настолько он уже устал, у него уверенность перешла в самоуверенность. Он тогда вышел из треугольника, а потом сам туда залез. Это говорит о том, что он уже психологически устал».

«Тот же Федя, который бился с Ногейрой, так бы в бою с Вердумом не попался, — подчеркнул Былдин. — Конечно, нет. У него была голова еще свежая, не наелся еще, был еще голоден до боев».