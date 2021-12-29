Разбираем итоговое обновление года.

Авторитетный портал Transfermarkt сегодня обновил рыночную стоимость игроков премьер-лиги. Разбираемся, кто подорожал и подешевел больше остальных, а главное — почему.

В топе самых подешевевших — четыре игрока «Спартака»

Редакция Transfermarkt отметила не слишком удачное выступление «Спартака» в первой части сезона. Поэтому не стоит удивляться, что в десятке самых подешевевших игроков сразу четыре представителя красно-белых.

Больше всех потерял в цене Александр Максименко. Теперь уже экс-основной голкипер «Спартака» оценивается в 9 миллионов евро — на 4 миллиона меньше, чем было до сегодняшнего дня. Максименко выглядел не слишком надежно в первых матчах сезона и ожидаемо выпал из стартового состава.

На 3 миллиона евро рухнул прайс на Джордана Ларссона, который в прошлом сезоне был одним из лидеров «Спартака». Сейчас швед не показывает столь яркой игры: на его счету всего один гол в 19 матчах этого сезона.

Деян Ловрен тоже потерял 3 миллиона — не только из-за возраста (летом ему исполнится 33 года), но и из-за количества результативных ошибок. По данным InStat, Ловрен «привез» восемь голов.

Минус 2,5 миллиона евро — сразу у двух игроков «Локомотива»: Антона Миранчука и Зе Луиша. Оба долгое время находятся в лазарете и практически не играли в текущем сезоне: на двоих они провели на поле чуть больше 200 минут. В январе Зе Луишу исполнится 31 год, что также сказалось на его рыночной стоимости.

Летом Хвича Кварацхелия мог уехать в Европу, но «Рубин» так и не получил выгодного предложения. А теперь вундеркинд стоит на 2 миллиона евро меньше. Хвича сбавил обороты в текущем сезоне, записав на свой счет всего четыре результативных действия в первой части чемпионата. «Больше 15 миллионов евро за Кварацхелию теперь никто не даст», — сказал главный редактор русскоязычной версии сайта Transfermarkt Артем Заводник.

Как и Хвича, на 2 миллиона евро от рыночной стоимости потеряли Марио Фернандес, Квинси Промес, Гжегож Крыховяк и Роман Зобнин. В случае с Фернандесом и Крыховяком сказался, прежде всего, возраст — обоим в следующем году исполнится 32 года. При этом Гжегож до сих пор показывает качественную игру (15 матчей в РПЛ: четыре гола, три ассиста), чего нельзя сказать о Марио, который с каждым годом играет меньше и не так ярко, как в лучшие годы.

Промес далек от оптимальной формы и играет нестабильно, а в январе голландец отметит свой 30-й день рождения. Зобнин, в свою очередь, снова страдает из-за травм — в этом сезоне он пропустил уже восемь матчей.

Самые подешевевшие футболисты РПЛ. Фото Transfermarkt

Наибольший прирост в цене получили Клаудиньо и Шиманьски

Самые подорожавшие игроки РПЛ — Клаудиньо и Себастьян Шиманьски. Бразилец быстро адаптировался к нашему чемпионату и демонстрирует хорошую для полузащитника результативность: в 18 матчах за «Зенит» он забил девять мячей и два раза ассистировал партнерам.

Шиманьски стал одним из лидеров «Динамо». По системе «гол + пас» он является лучшим игроком бело-голубых в текущем сезоне (5+6 в 16 матчах РПЛ). В пользу Клаудиньо и Шиманьски также говорит возраст — 24 и 22 года соответственно. Оба еще могут прибавить и вправе рассчитывать на скорый переезд в европейский клуб.

По 3 миллиона евро к своей рыночной стоимости прибавили Арсен Захарян и Даниил Фомин. Наравне с Шиманьски они оказывают большое влияние на игру «Динамо». К Захаряну есть предметный интерес в Европе. Теперь Арсен стоит 12 миллионов и входит в десятку самых дорогих футболистов мира, родившихся в 2003 году. Фомин же становится ключевым игроком сборной России: в последних трех матчах он неизменно выходил на поле с первых минут.

Хорошая новость для «Уфы»: Гамид Агаларов подорожал почти на 3 миллиона евро. Форвард является лучшим бомбардиром РПЛ — в 18 матчах он забил 13 мячей. Кроме того, Гамид здорово проявил себя в составе молодежной сборной России, где в четырех играх отличился четыре раза. В октябре Агаларов получил свой первый вызов в главную команду страны, но пока за нее не дебютировал. В последнее время всерьез говорят об интересе к Гамиду со стороны «Базеля».

Вильмар Барриос, Матвей Сафонов, Денис Макаров и Эдуард Сперцян — на этих игроков ценник поднялся на 2 миллиона евро. Сафонов стал основным вратарем сборной России, уверенно выступает за «Краснодар». Что касается Сперцяна, то он показал большой прогресс по сравнению с прошлым сезоном. В 13 из 16 матчей РПЛ Эдуард выходил на поле с первых минут и совершил семь результативных действий (три гола и четыре ассиста).

Вильмар Барриос после обновления оценивается в 20 миллионов евро. Колумбиец держит топ-уровень, в том числе и в составе своей национальной сборной. По данным Transfermarkt, на Барриоса есть спрос в Европе.

Макаров закрепился в основе «Динамо» и также заслужил прибавки. В 15 матчах он забил три мяча и отдал три результативные передачи. Замыкает десятку самых подорожавших игроков РПЛ еще один динамовец — Иван Ордец. Украинец входит в число лучших защитников чемпионата России и теперь стоит на 1,5 миллиона евро больше по сравнению с его предыдущей рыночной стоимостью.

Самые подорожавшие футболисты РПЛ. Фото Transfermarkt

Полное обновление вы можете найти на сайте Transfermarkt.