Малкома по делу критиковали, но он наконец-то раскрылся в «Зените». И готов стать суперзвездой РПЛ

Прогресс бразильца отмечает и Семак

Малком приехал в Санкт-Петербург три года назад и долго не мог адаптироваться к лиге, за что получил заслуженный шквал критики, который не прекращался несколько сезонов. Больше всего претензий было по сумме трансфера — за бразильца заплатили космические 40 миллионов евро; эта цифра давила и на футболиста. Многие считали покупку провальной, но после рестарта РПЛ бразилец неожиданно зажег: в семи весенних матчах забил четыре гола, сыгрался с другими бразильцами «Зенита» и стал одним из самых полезных игроков команды Сергея Семака. Что изменилось в игре вингера?

Прессинг

Одной из главных претензий к игрокам группы атаки в любой команде становится отсутствие у них желания участвовать в позиционной обороне. Семак несколько лет работал над тем, чтобы заставить латиноамериканскую диаспору «Зенита» прессинговать. В случае с Малкомом проблема заключалась в том, что нападающего можно было перегрузить излишними защитными задачами и превратить его из вингера в латераля — это бы усугубило ситуацию еще больше. Но коуч подобрал баланс.

Да, Малком по-прежнему регулярно не отходит прессинговать в первую треть и не опекает оппонентов персонально. Зато стал выдвигаться по бровке к центру (выдавливая соперника с его позиции), вступает в отбор на чужой половине поля, а также поддавливает вратаря и центрбеков. Таким образом, Малком не позволил «Зениту» превратиться в российский «ПСЖ», в котором трио Месси — Неймар — Мбаппе пагубно влияет на общую структуру игры, вечно находясь вдали от партнеров и не стремясь им помочь.

Сергей Семак обнимает Малкома. Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Влияние на игру

«Качество его игры и польза однозначно увеличивались. На это напрямую повлияли травмы — он третий год в команде и пропустил две Лиги чемпионов. Он не теряет простые мячи, хорошо цепляется за мяч, может разогнать атаку, отдать передачу, может пробить. Хотя, думаю, нужно стремиться к тому, чтобы ещё больше забивать и отдавать, потому что болельщики ждут от него более яркой игры. Я имею в виду пользу для команды. Игрок его уровня должен больше забивать и отдавать. В этом сезоне он улучшил качество, но все этого и ждут», — отмечал Сергей Семак чуть больше месяца назад.

Тренер прав: влияние Малкома на игру «Зенита» действительно увеличилось.

Во-первых, бразилец стал одним из самых активных игроков в конструировании атак. Вингер — лучший в команде по xA (вероятность голевой передачи), созданным голевым моментам и ключевым передачам, а также второй по вкладу в атаки с ударами.

Во-вторых, Малком стал четче работать в завершающей стадии. Процент попадания в створ увеличился с 30 до 41, а точность кроссов — с 21 до 29.

В-третьих, нападающий стал использовать для движения вперед не только левый край, но и опорную зону, через которую Клаудиньо и Вендел выдвигаются на место «восьмерок».

Задача Малкома — принимать как можно больше нестандартных решений. Для этого вингер, подходя к штрафной, начинает уходить с одного края на другой и повторять эти действия несколько раз, тем самым сосредотачивая на одном участке поля большую группу игроков и открывая зоны для остальных одноклубников. Растянув оборону соперника, он либо делает резкий пас на ход, либо сам забегает, не расставаясь с мячом.

Вообще, открывания Малкома — его лучший прием. Пример — гол бразильца в матче с «Бетисом». Получив пас в левом полуфланге, Вендел разрезал оборону испанцев, отдав пас на Малкома, который усыпил бдительность двух защитников и за их спинами оказался готов подстроиться под мяч.

Взаимодействие Малкома с бразильцами в матче с «Бетисом».

Взаимодействие Малкома с бразильцами в матче с «Бетисом».

Гол Малкома в матче с «Бетисом».

Бразилец хорош и при игре в касание. Можно вспомнить его недавний гол «Уфе»: Дзюба, поставив корпус сопернику, откатил мяч на Малкома, а тот, освободившись от контроля оппонента, пробил по воротам Беленова «парашютом».

Игра Малкома в матче с «Уфой».

Гол Малкома в матче с «Уфой».

Приличные цифры у нападающего и по обводкам — 68 процентов успешных. Да, чуть поменьше, чем в прошлом сезоне, но с учетом того, что «Зенит» стал больше проводить времени в позиционной игре (в таких условиях у атаки априори меньше возможности обыгрывать), весьма солидно.

Адаптация к новым условиям

Если в предыдущие годы «Зенит» начинал как-то кардинально меняться прямо по ходу сезона, то почти все нападающие (пожалуй, кроме Дзюбы) тяжело приспосабливались к новым требованиям. В текущей кампании к Артему присоединился и Малком. При схеме 4-4-1-1 бразилец стартовал с позиции правого инсайда, но в течение матча регулярно смещался и на место правой «десятки». При 3-4-3 (или 4-3-3) он инсайд, из раза в раз меняющийся флангами, а в 4-4-2 — второй форвард. Такая универсальность позволяет «Зениту» задействовать сразу несколько стратегий на игру, под некоторые из которых соперники до сих пор не смогли подстроиться.

Почему же Малкому удалось добиться прогресса? Одна из причин — отсутствие серьезных повреждений. Из-за травм в этом сезоне бразилец в сумме пропустил всего пять матчей — это в два раза меньше по сравнению с прошлой кампанией и в четыре раза меньше по сравнению с позапрошлой. Не стоит забывать и об отличном психологическом состоянии Малкома. На самочувствие вингера повлиял переезд в Питер Клаудиньо — его давнего знакомого, с которым он тесно общается и проводит много времени. Было заметно, что летом (после победы бразильцев «Зенита» на Олимпиаде) он получил мощный эмоциональный заряд и прибыл в расположение клуба в прекрасном настроении.

Кажется, что дальнейший успех Малкома — дело времени. В такой форме он должен стать главной звездой не только «Зенита», но и всей лиги.