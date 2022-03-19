Такого Малкома «Зенит» и покупал! Бразилец дублем снес «Арсенал»

В Санкт-Петербурге снова «плюс шесть» — как минимум до воскресенья.

Страшная Тула

«Зенит» крайне редко проигрывает в премьер-лиге, поэтому каждая неудача запоминается. В этом сезоне поражений было два — дома с «Сочи» и в гостях у «Арсенала». Причем они шли друг за другом в октябре.

Выезд в Тулу выдался особенно болезненным. Там «Зенит» создал тонну моментов — на 3,18 xG . Сравнял счет на 88-й минуте, но сразу же пропустил фантастический удар от Кингса Кангвы и проиграл. А «Арсенал» встал в ряд не только с «Сочи», но и с «Челси», «Ювентусом» и «Бетисом» — только они обыгрывали сине-бело-голубых в текущем сезоне.

Перестановки Семака

Сергей Семак очень хорошо запомнил ту игру. Перед матчем он детально разбирал поражение в Туле и дал понять, что хочет реванш. Но и без этой истории «Зениту» требовалась победа — только она позволяла ему уйти на двухнедельную паузу с комфортным отрывом от «Динамо».

При этом из-за дисквалификации «Зенит» не мог рассчитывать на Вендела, а матч недельной давности с «Крыльями Советов» (1:1) оставил неоднозначное впечатление от игры чемпионов. Поэтому Семак решился на существенные тактические перестановки. Если в двух предыдущих турах стартовый состав «Зенита» был идентичным, то сейчас Семак сделал сразу четыре замены, да еще и сменил схему. Место дисквалифицированного Вендела в центре поля занял Кузяев; Дзюба и Юри Алберто сели на скамейку, а в нападении вышли Сергеев и Мостовой; Сутормин уступил правый фланг Караваеву.

При объявлении составов казалось, что расстановка останется привычной для этого года — 3-4-3. Но Семак всех переиграл: «Зенит» откатился к блоку с двумя центральными защитниками, Барриос вернулся в опорную зону, а схема больше напоминала 4-1-4-1, чем 4-3-3. Барриос находился очень глубоко, а Мостовой с Малкомом были примерно на той же линии, что и Клаудиньо с Кузяевым.

Блестящий Коченков

«Арсенал» ожидаемо действовал низко и вообще не встречал соперника на чужой половине. Туляки — в последней тройке лиги по интенсивности прессинга, так что у хозяев хватало пространства для атак. Кузяев с Клаудиньо бегали повсюду и пытались конструировать атаки через центр, но все-таки основная угроза от «Зенита» исходила с флангов — Караваев и особенно Круговой бомбардировали штрафную Коченкова подачами. Хотя Дзюбы не было, а Сергеев за верховые мячи едва цеплялся.

В первом тайме «Зенит» с трудом создавал моменты. До первого гола Малкома самым опасным из них оставался удар Клаудиньо со штрафного и попадание Кузяева в штангу. В том эпизоде блестяще сыграл Коченков — голкипер «Арсенала» в последний момент отразил выстрел бразильца и сделал все, чтобы Далер не забил на добивании. Но позже Кузяев ассистировал Малкому.

Гол на 44-й минуте во многом повлиял на игру во втором тайме. Миодраг Божович в перерыве не делал замены, но передвинул линию обороны. Отсюда — расширение пространства у ворот Коченкова для «Зенита».

Стандартная победа лидера

Если старт первого тайма хозяев был робким, то во втором они сразу смели противника. Правда, второго гола Малкома ждать пришлось десять минут, но все к этому шло. «Арсенал» удерживал в игре (а позже до последнего удерживал от разгрома) только Коченков. Вратарь провел феноменальный матч, но решающую роль сыграл класс «Зенита».

Второй гол Малкома — иллюстрация того, как сине-бело-голубые могут играть без Дзюбы в перспективе. Сергеев сыграл в стиле Артема и скинул мяч бразильцу. При этом Иван померк в атаке и конкретно играл на команду. Форвардов, кстати, в подобных ситуациях часто критикуют — и напрасно.

«Арсенал» в атаке не создал почти ничего. Единственный момент случился ближе к концу матча, когда Марков головой не попал в створ.

А «Зенит» свой момент на финише реализовал — туляки уже бросили защищаться, и хозяева впятером убежали в контратаку. Юри Альберто установил окончательный счет. 3:0 — как минимум до воскресенья «Зенит» уходит в отрыв от «Динамо» на шесть очков.